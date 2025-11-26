’Yaprak Dökümü’nün ikinci ’Şevket’iydi... Oyuncu Hasan Küçükçetin ortaya çıktı: Bakın şimdi ne yapıyor!

Polemiklerle dolu aile yaşantısı, yaşanan olaylar ve karakterleriyle bir döneme damga vuran Yaprak Dökümü, 4 yıl boyunca izleyiciyle buluştu. Halil Ergün, Güven Hokna, Gökçe Bahadır ve Fahriye Evcen'in başrolünde yer aldığı dizi, 2010 yılında final yapmasına rağmen kesitleriyle hala sosyal medyada gündem oluyor. Dizide yıllar geçmesine rağmen hala konuşulan konulardan biri ise Şevket karakterine hayat veren Caner Kurtaran'ın radikal bir kararla diziden ayrılması ve yerine Hasan Küçükçetin'in dahil olmasıydı. Peki, ikinci Şevket şimdilerde neler yapıyor dersiniz?