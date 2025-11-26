Trend Galeri Trend Magazin 'Yaprak Dökümü'nün ikinci 'Şevket'iydi... Oyuncu Hasan Küçükçetin ortaya çıktı: Bakın şimdi ne yapıyor!

Polemiklerle dolu aile yaşantısı, yaşanan olaylar ve karakterleriyle bir döneme damga vuran Yaprak Dökümü, 4 yıl boyunca izleyiciyle buluştu. Halil Ergün, Güven Hokna, Gökçe Bahadır ve Fahriye Evcen'in başrolünde yer aldığı dizi, 2010 yılında final yapmasına rağmen kesitleriyle hala sosyal medyada gündem oluyor. Dizide yıllar geçmesine rağmen hala konuşulan konulardan biri ise Şevket karakterine hayat veren Caner Kurtaran'ın radikal bir kararla diziden ayrılması ve yerine Hasan Küçükçetin'in dahil olmasıydı. Peki, ikinci Şevket şimdilerde neler yapıyor dersiniz?

Giriş Tarihi: 26.11.2025 12:10
2006–2010 yılları arasında yayımlanan ve ekranlara damgasını vuran Yaprak Dökümü, yayınlandığı dönemin en çok izlenen yapımları arasında yer alıyordu.

Yaprak Dökümü, güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla aradan geçen yıllara rağmen hala sosyal medyada gündem olmayı sürdürüyor.

Dizinin unutulmaz detaylarından biri de, Şevket karakterindeki değişim olmuştu. İlk olarak Caner Kurtaran'ın canlandırdığı Şevket rolü, 97. bölümde Hasan Küçükçetin tarafından devralındı. Bu beklenmedik oyuncu değişikliği döneminde geniş yankı uyandırmıştı.

Aradan yıllar geçti… Oyuncu kadrosundaki bu değişim bugün hala konuşulurken, dizinin 'ikinci Şevket'i bugün ne yapıyor dersiniz?

Bir süredir televizyon projelerinde görünmeyen Küçükçetin, gözlerden uzak bir şekilde yaşamını sürdürüyor.

Oyunculuk kariyerine devam etse de daha sakin ve popülerlikten uzak bir yol izleyen Küçükçetin, sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman sevenlerinin karşısına çıkıyor.

Başarılı oyuncu sevenleri tarafından hala 'ikinci Şevket' sözüyle hafızalarda yer ediniyor...

