Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u 5 çocuk babası Tolga Karel paylaştı! "Maşallah hepsi birbirinden tatlı"

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u olarak hafızalara kazınan Tolga Karel son olarak 5. kez baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Oyunculuk kariyerini geride bırakıp Amerika'ya yerleşen Tolga Karel, TIR şoförü olarak çalışmaya başlamış sonrasından kendi işinin patronu olmuştu. İlk evliliğinden Cihangir adından bir oğlu olan Sarah Scott ile yeni bir aile kuran Tolga Karel'in bu evliliğinden de 4 çocuğu dünyaya geldi. Sosyal medyada ilgi ile takip edilen Tolga Karel'in çocukları ile olan paylaşımları "Maşallah" dedirtti. İşte hepsi birbirinden tatlı olan Tolga Karel'in çocukları...