Trend Galeri Trend Magazin

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u 5 çocuk babası Tolga Karel paylaştı! "Maşallah hepsi birbirinden tatlı"

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u olarak hafızalara kazınan Tolga Karel son olarak 5. kez baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Oyunculuk kariyerini geride bırakıp Amerika'ya yerleşen Tolga Karel, TIR şoförü olarak çalışmaya başlamış sonrasından kendi işinin patronu olmuştu. İlk evliliğinden Cihangir adından bir oğlu olan Sarah Scott ile yeni bir aile kuran Tolga Karel'in bu evliliğinden de 4 çocuğu dünyaya geldi. Sosyal medyada ilgi ile takip edilen Tolga Karel'in çocukları ile olan paylaşımları "Maşallah" dedirtti. İşte hepsi birbirinden tatlı olan Tolga Karel'in çocukları...

Giriş Tarihi: 27.11.2024 11:01 Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 11:32
Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u 5 çocuk babası Tolga Karel paylaştı! Maşallah hepsi birbirinden tatlı

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u olarak hafızalara kazınan Tolga Karel kariyerinin zirvesindeyken her şeyi bırakıp Amerika'ya yerleşmişti.

Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u 5 çocuk babası Tolga Karel paylaştı! Maşallah hepsi birbirinden tatlı

Oyunculuğu bırakan ve TIR şoförü olan Tolga Karel kendine Amerika'da yeni bir hayat kurmuştu.

Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u 5 çocuk babası Tolga Karel paylaştı! Maşallah hepsi birbirinden tatlı

Bu süreçte üç çocuğu olan Tolga Karel henüz bebekken bırakıp gittiği oğlu Cihangir ile ise hiç görüşmüyor. Hatta Tolga Karel'in eski eşi Günay Musayeva yaptığı bir açıklamada "Oğlum babasını tanımıyor. Cihangir babasına dair hiçbir şey bilmiyor. O yüzden adını da görüntüsünü de bilmiyor" demişti.

Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u 5 çocuk babası Tolga Karel paylaştı! Maşallah hepsi birbirinden tatlı

Tolga Karel'den son olarak yeni bebek haberi gelmişti. Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel geçtiğimiz günlerde 5. kez baba oldu.

Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u 5 çocuk babası Tolga Karel paylaştı! Maşallah hepsi birbirinden tatlı

Tolga Karel'in güzel eşi Sarah Scott 4. bebeklerini dünyaya getirdi.

SON DAKİKA SON DAKİKA