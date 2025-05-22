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Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u Tolga Karel her şeyi ardında bırakıp Amerika’ya yerleşmişti! Yeni mesleği “yok artık” dedirtti

Bir dönemin yıldızıydı… Dizilerde, sahnelerde fırtınalar estirdi, müzik dünyasında adından söz ettirdi. Fransa'da tiyatro eğitimi aldı, Survivor'da 102 gün mücadele etti. Ama şimdi ne yapıyor, duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor! Tolga Karel'in şöhret dolu hayatı yerini bambaşka bir serüvene bıraktı.

Giriş Tarihi: 22.05.2025 11:02 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 11:04
Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u Tolga Karel her şeyi ardında bırakıp Amerika’ya yerleşmişti! Yeni mesleği yok artık dedirtti

Bir dönemin sevilen oyuncusu Tolga Karel, sanatla başlayan yolculuğunu bugün bambaşka bir hayatla sürdürüyor. 12 Ekim 1978'de İstanbul'da doğan Karel, Yaprak Dökümü ve Kanıt gibi dizilerle hafızalarda yer edinmişti.

Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u Tolga Karel her şeyi ardında bırakıp Amerika’ya yerleşmişti! Yeni mesleği yok artık dedirtti

Fransa'da Paris Devlet Konservatuvarı'nda tiyatro eğitimi alan oyuncu, müziğe de el atmış; 2003'te "Göçebe", 2005'te ise "Dale Don Dale" albümleriyle sahneye çıkmıştı.

Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u Tolga Karel her şeyi ardında bırakıp Amerika’ya yerleşmişti! Yeni mesleği yok artık dedirtti

2014'te Survivor'da yarışarak farklı bir yönünü daha izleyiciyle paylaşan Karel, 2016'da sürpriz bir kararla Amerika'ya yerleşti.

Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u Tolga Karel her şeyi ardında bırakıp Amerika’ya yerleşmişti! Yeni mesleği yok artık dedirtti

UZUN YOL TIR ŞOFÖRÜ OLDU!

Şimdilerde uzun yol tır şoförlüğü yapan oyuncu, ekranlardan uzak ama kendi deyimiyle "özgür" bir hayat sürüyor.

Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u Tolga Karel her şeyi ardında bırakıp Amerika’ya yerleşmişti! Yeni mesleği yok artık dedirtti

Sanattan uzak gibi görünse de, Tolga Karel'in yaşam öyküsü "değişim"in ve "yeniden başlamanın" en dikkat çekici örneklerinden biri.