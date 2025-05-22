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Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u Tolga Karel her şeyi ardında bırakıp Amerika’ya yerleşmişti! Yeni mesleği “yok artık” dedirtti
Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u Tolga Karel her şeyi ardında bırakıp Amerika’ya yerleşmişti! Yeni mesleği “yok artık” dedirtti
Bir dönemin yıldızıydı… Dizilerde, sahnelerde fırtınalar estirdi, müzik dünyasında adından söz ettirdi. Fransa'da tiyatro eğitimi aldı, Survivor'da 102 gün mücadele etti. Ama şimdi ne yapıyor, duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor! Tolga Karel'in şöhret dolu hayatı yerini bambaşka bir serüvene bıraktı.
Giriş Tarihi: 22.05.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 11:04