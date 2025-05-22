Trend Galeri Trend Magazin Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u Tolga Karel her şeyi ardında bırakıp Amerika’ya yerleşmişti! Yeni mesleği “yok artık” dedirtti

Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u Tolga Karel her şeyi ardında bırakıp Amerika’ya yerleşmişti! Yeni mesleği “yok artık” dedirtti

Bir dönemin yıldızıydı… Dizilerde, sahnelerde fırtınalar estirdi, müzik dünyasında adından söz ettirdi. Fransa'da tiyatro eğitimi aldı, Survivor'da 102 gün mücadele etti. Ama şimdi ne yapıyor, duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor! Tolga Karel'in şöhret dolu hayatı yerini bambaşka bir serüvene bıraktı.