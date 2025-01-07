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Yaprak Dökümü'nün Sedef'iydi! Seda Demir uzun yıllar sonra böyle görüldü: Aradan geçen 19 yıldan sonra...

2006 yılında hayatımıza giren efsane dizi Yaprak Dökümü'nün Sedef'i olarak tanıdığımız Seda Demir'in günümüzde neler yaptığı büyük bir merak konusu oldu. Şevket'e olan umutsuz aşkıyla hepimizin evlerine konuk olan ve canlandırdığı karakterle Türk televizyonlarının ikonik karakterlerinden birine dönüşen Seda Demir uzun süredir sessizliğini koruyordu. Seda Demir'in yeni hali ise büyük dikkat çekiyor. Üstelik oyunculuk kariyerindeki yolculuk da "yok artık" dedirtecek kadar ilginç. İşte Yaprak Dökümü'nün Sedef'i Seda Demir'in aradan geçen 19 yıl sonraki hali!