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Yaprak Dökümü'nün Sedef'iydi! Seda Demir uzun yıllar sonra böyle görüldü: Aradan geçen 19 yıldan sonra...

2006 yılında hayatımıza giren efsane dizi Yaprak Dökümü'nün Sedef'i olarak tanıdığımız Seda Demir'in günümüzde neler yaptığı büyük bir merak konusu oldu. Şevket'e olan umutsuz aşkıyla hepimizin evlerine konuk olan ve canlandırdığı karakterle Türk televizyonlarının ikonik karakterlerinden birine dönüşen Seda Demir uzun süredir sessizliğini koruyordu. Seda Demir'in yeni hali ise büyük dikkat çekiyor. Üstelik oyunculuk kariyerindeki yolculuk da "yok artık" dedirtecek kadar ilginç. İşte Yaprak Dökümü'nün Sedef'i Seda Demir'in aradan geçen 19 yıl sonraki hali!

Giriş Tarihi: 07.01.2025 10:47 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 10:50
Yaprak Dökümü’nün Sedef’iydi! Seda Demir uzun yıllar sonra böyle görüldü: Aradan geçen 19 yıldan sonra...

Türk dizi ve sinema oyuncusu Seda Demir, 8 Mart 1983'te İstanbul'da dünyaya geldi.

Yaprak Dökümü’nün Sedef’iydi! Seda Demir uzun yıllar sonra böyle görüldü: Aradan geçen 19 yıldan sonra...

Güzelliği, yeteneği ve mütevazı kişiliği ile dikkat çeken Demir, özellikle 2006-2010 yılları arasında yayınlanan Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı "Sedef" karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı ve sevildi.

Yaprak Dökümü’nün Sedef’iydi! Seda Demir uzun yıllar sonra böyle görüldü: Aradan geçen 19 yıldan sonra...

OYUNCULUĞA İLK ADIMLAR

Fuarlarda hosteslik yaptığı esnada, arkadaşlarının teşvikiyle ajansa kayıt olması sayesinde oyunculuk dünyasına adım attı.

Yaprak Dökümü’nün Sedef’iydi! Seda Demir uzun yıllar sonra böyle görüldü: Aradan geçen 19 yıldan sonra...

2006 yılında Yaprak Dökümü dizisinde rol almasıyla kariyerinde büyük bir sıçrama yaptı. Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından uyarlanan ve ekranlarda fırtına gibi esen bu dizide, dürüst ve fedakar bir genç kadın olan Sedef karakterine hayat verdi.

Yaprak Dökümü’nün Sedef’iydi! Seda Demir uzun yıllar sonra böyle görüldü: Aradan geçen 19 yıldan sonra...

Performansı, izleyiciler tarafından beğenilirken aynı zamanda adeta ikonik bir karaktere dönüştü.

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