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"Yaradılışım bu, öyle doğdum": Sanatçı Derya Bedavacı'dan dikkat çeken açıklama!

"Tövbe" ve "Seni Seven Kimdi" gibi şarkılarıyla geniş bir kitleye ulaşan Derya Bedavacı, yoğun konser maratonu ve müzikal kimliğine dair yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

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Giriş Tarihi: 25.10.2026 06:30 Güncelleme Tarihi: 25.10.2026 06:31
Yaradılışım bu, öyle doğdum: Sanatçı Derya Bedavacı’dan dikkat çeken açıklama!

Arabesk müziğinin güçlü sesi Derya Bedavacı, önceki akşam Maslak'ta bir mekanda sahne aldı.

Yaradılışım bu, öyle doğdum: Sanatçı Derya Bedavacı’dan dikkat çeken açıklama!

Sahne hayatının kendisi için vazgeçilmez olduğunu belirten Bedavacı, "Sahnede olmayı seviyorum, yollar, konserler. Benim arabeske yönelmem yaradılışım, bence genetik hormonlar. Öyle doğdum, öyle de devam etti. Ben arabesk kadınıyım" dedi.

Yaradılışım bu, öyle doğdum: Sanatçı Derya Bedavacı’dan dikkat çeken açıklama!

Öte yandan Bedavacı, geçen günlerde de kızı Ada Yağmur Bedavacı ile ilgili samimi açıklamalarda bulunmuştu.

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Yaradılışım bu, öyle doğdum: Sanatçı Derya Bedavacı’dan dikkat çeken açıklama!

Derya Bedavacı, kızı Ada Yağmur Bedavacı'nın eğitim hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kızının liseden mezun olduğunu ve üniversitede konservatuvar eğitimi alacağını söyleyen ünlü şarkıcı, onun müzik konusunda oldukça yetenekli olduğunu ifade etmişti.

Yaradılışım bu, öyle doğdum: Sanatçı Derya Bedavacı’dan dikkat çeken açıklama!

Kızının sanat yolunda ilerlemesine destek olacağını belirten Bedavacı, "Çok yetenekli bir çocuğum var, müziğe de fazla yeteneği var. Ancak karar onun, kendisi seçecek" sözleriyle Ada Yağmur'un kendi tercihlerinin önemli olduğunu vurgulamıştı.

Yaradılışım bu, öyle doğdum: Sanatçı Derya Bedavacı’dan dikkat çeken açıklama!

Bedavacı, "Kızımın lisesi bitti, üniversitesi başlayacak. Konservatuvar okuyacak. Biz de sık sık onu ziyarete gideceğiz. Onunla birlikte gideceğiz ancak sonra biz eşimle döneceğiz. Çok yetenekli bir çocuğum var, müziğe de fazla yeteneği var. Ancak karar onun. Kendisi seçecek" demişti.

Yaradılışım bu, öyle doğdum: Sanatçı Derya Bedavacı’dan dikkat çeken açıklama!

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