"Yaramızda Kalsın" şarkısıyla gönülleri fethetmişti! Erken vedasıyla yasa boğan Onur Can Özcan'ın hikayesi yürekleri dağladı...

YouTube'a yüklediği videolarla kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve "Yaramızda Kalsın" şarkısıyla milyonların hafızasında yer edinen Onur Can Özcan, 3 Haziran 2018'de hayatını kaybetmişti. Besteleri birçok ünlü sanatçı tarafından seslendirilen genç müzisyenin henüz 20 yaşındayken yaşama veda etmesi, sevenlerini derin bir yasa boğmuştu. Kariyerinin henüz başındayken ardında unutulmaz eserler, yarım kalan hayaller ve gözyaşı bırakan Onur Can Özcan'ın hikâyesi ise hâlâ yürekleri sızlatıyor…

Giriş Tarihi: 22.05.2026 15:49 Güncelleme Tarihi: 22.05.2026 19:52
6 Kasım 1997'de İstanbul'da dünyaya gelen söz yazarı, besteci ve şarkıcı Onur Can Özcan, YouTube'a yüklediği amatör müzik videolarıyla kısa sürede geniş kitleler tarafından tanındı ve genç yaşta büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

İlk ve ortaöğrenimini Pendik/Kurtköy'de başarıyla tamamlayan Özcan'ın müziğe ve futbola olan ilgisi, henüz çocukluk yıllarında kendini göstermeye başladı.

Derslerinde oldukça başarılı ve örnek bir öğrenci olarak öne çıkan Özcan, buna rağmen zamanının büyük bölümünü müzik ve spora ayırmayı tercih etti.

Zamanla müziğe olan tutkusunun daha baskın olduğunu fark eden Özcan, herhangi bir destek ya da profesyonel eğitim almadan tamamen kendi çabalarıyla gitar çalmayı öğrendi.

Henüz ortaokul yıllarında kendi bestelerini yazmaya başlayan Özcan, üniversite döneminde abisi Övünç Özcan'la birlikte kaldığı öğrenci evinde şarkılarını amatör şekilde kaydedip YouTube kanalında paylaşmaya başladı.

Özellikle 'Yaramızda Kalsın' şarkısıyla milyonların gönlünde taht kuran Özcan, "Yalnızlığın Ezgisi", "Çilingir", "Kibrit", "Gülümse Kadın" ve "İntihaşk" gibi şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Ayrıca Ferhat Göçer ve Merve Özbey gibi ünlü isimlere beste ve söz yazarlığı yaptı.

HENÜZ 20 YAŞINDA HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU!

Arkadaşlarıyla birlikte gittiği Şile İmrenli Koyu'nda denize açıldıkları teknenin alabora olmasıyla 3 Haziran 2018 tarihinde hayata gözlerini yumdu.

Henüz başarı basamaklarını yeni tırmanmaya başlayan Özcan'ın bu ani vefatı sevenlerini yasa boğdu. Cenazesi oldukça yoğun bir katılımla 4 Haziran 2018 tarihinde Kurtköy Mezarlığına defnedildi.

BAŞARILARLA DOLU HAYATINA ERKEN VEDASIYLA YÜREK BURKAN BİR DİĞER İSİM: HASAN YALNIZOĞLU

20 Ekim 1974 tarihinde dünyaya gelen Hasan Yalnızoğlu, aslen Fındıklı, Rizeli bir ailenin oğludur.

6 yaşında jimnastikle tanışan Yalnızoğlu, aynı zamanda futbola da ilgiliydi.

Sonraki yıllarda da yüzme sporunda başarılar kazanan Yalnızoğlu'nun bu yönelimi, ailesinin semt değişikliği yapmasına kadar sürdü.

Ailesinin semt değişikliği yapması ve tesis yetersizliği sebebi ile çok sevdiği jimnastik ve yüzme sporundan uzak kalan Yalnızoğlu, orta öğrenimi Pendik'te tamamladı.

SPOR HAYATI OLDUKÇA ÇEŞİTLİYDİ

Taşındıkları semtte karşılaştığı ve evine yakın spor salonu olan Kung Fu branşında çalışmalara devam etti. Spor konusunda oldukça çeşitli ve başarılı bir hayat geçirdi.

Spor kariyerinde birçok başarıya imza atan Yalnızoğlu, daha sonradan dans ve oyunculuk alanında da önemli gelişmeler elde etti.

Baş dansçı olarak yer aldığı performanslarda 2007 yılında tanıştığı Tatiana Rischiana ile evlendi.

GÜZELLİK YARIŞMASINI İKİNCİLİKLE BİTİRDİ!

1997 yılında düzenlenen güzellik yarışmasında Kenan İmirzalıoğlu ile yarışan Hasan Yalnızoğlu, yarışmayı İmirzalıoğlu'nun ardından ikincilikle bitirdi.

Hande Erçel gibi başarılı isimlerle birlikte birçok projede boy gösteren Yalnızoğlu, 2012 yılında Survivor yarışma programına katılarak seyircinin ilgi ve sevgisini kazandı.

2012 yılında ikincilik ile bitirdiği Survivor programına 2015 yılında All Star olarak yeniden kaldı ve yarışmayı beşincilikle bitirdi.

HAYATA GÖZLERİNİ ERKEN YUMDU!

Uzun süre boyunca Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde pankreas kanserine karşı tedavi gördüğü bilinen Hasan Yalnızoğlu, 15 Ekim 2024 yılında hastalığına yenik düşerek hayata gözlerini erken yumdu.

ARDINDA 8 YAŞINDA KIZI VE GÖZLERİ YAŞLI EŞİ KALDI

49 yaşındaki erken vefatının ardından, ardında yaşla dolu 2 çift göz bırakan Yalnızoğlu, 8 yaşındaki kızı ve 2007 yılından beri beraber olduğu eşi Rischiana'yı bıraktı.

Cenazesi 16 Ekim 2024 Çarşamba günü İstanbul Karacaahmet Şakirin Camii'nde ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığında toprağa verildi.

90'LARIN EN YAKIŞIKLI YÜZÜ, TÜRKİYE'NİN İLK 'ERKEK GÜZELİ'YDİ! ERKEN VEFATIYLA YÜREKLERİ DAĞLAYAN BİR DİĞER İSİM: KARAHAN ÇANTAY

Karahan Çantay, 21 Aralık 1973 yılında Balıkesir'de 3 kardeşten biri olarak dünyaya geldi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü'nde öğrenim gördüğü sırada 1995 yılında gerçekleşen güzellik yarışmasına katıldı.

Katıldığı bu güzellik yarışmasında yarışmayı birincilikle bitirdi ve Türkiye'nin ilk erkek güzeli oldu.

Yarışmada birincilik tacını takan Sibel Can'ın aynı yıl 'Dedikodu' klibinde boy göstererek medyanın ilgisini çekti ve aynı yıl Harika Avcı ile 'Gizli Aşk' adlı dizide rol aldı.