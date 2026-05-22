"Yaramızda Kalsın" şarkısıyla gönülleri fethetmişti! Erken vedasıyla yasa boğan Onur Can Özcan'ın hikayesi yürekleri dağladı...

YouTube'a yüklediği videolarla kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve "Yaramızda Kalsın" şarkısıyla milyonların hafızasında yer edinen Onur Can Özcan, 3 Haziran 2018'de hayatını kaybetmişti. Besteleri birçok ünlü sanatçı tarafından seslendirilen genç müzisyenin henüz 20 yaşındayken yaşama veda etmesi, sevenlerini derin bir yasa boğmuştu. Kariyerinin henüz başındayken ardında unutulmaz eserler, yarım kalan hayaller ve gözyaşı bırakan Onur Can Özcan'ın hikâyesi ise hâlâ yürekleri sızlatıyor…

Giriş Tarihi: 22.05.2026 15:49 Güncelleme Tarihi: 22.05.2026 19:52