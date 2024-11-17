Ev hapsi cezası pahalıya patladı! Serdar Ortaç’ın zararı ortaya çıktı…

Ünlü sanatçı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil ev hapsine alındı. Serdar Ortaç'ın savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı. 31 yıldır sanat ve müzik camiasının içerisinde yer aldığını ve asıl olarak besteci olduğunu dile getiren Ortaç, geçimini buradan sağladığını, başka bir iş yapmadığını dile getirdi.



