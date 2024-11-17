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Ev hapsi cezası pahalıya patladı! Serdar Ortaç'ın zararı ortaya çıktı…

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın, yasa dışı bahis reklamına ilişkin yapılan büyük operasyon sebebiyle ev hapsi cezası alması kendisine pahalıya patladı.

Oğuzhan UYSAL Oğuzhan UYSAL
Giriş Tarihi: 17.11.2024 07:35 Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 07:52
Ev hapsi cezası pahalıya patladı! Serdar Ortaç’ın zararı ortaya çıktı…

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın, yasa dışı bahis reklamına ilişkin yapılan büyük operasyon sebebiyle ev hapsi cezası alması kendisine pahalıya patladı.

Ev hapsi cezası pahalıya patladı! Serdar Ortaç’ın zararı ortaya çıktı…

18 KONSERİ İPTAL EDİLDİ

Ortaç'ın aralık sonuna kadar yapacağı 18 konseri, ev hapsi nedeniyle iptal edildi.

Ev hapsi cezası pahalıya patladı! Serdar Ortaç’ın zararı ortaya çıktı…

25 MİLYON TL'LİK ZARAR

Geçtiğimiz günlerde aktif olarak kullandığı sosyal medya hesaplarını da kapatan Ortaç, 1.5 aylık dönemde yaklaşık 25 milyon TL'lik bir zarara uğramış oldu.

Ev hapsi cezası pahalıya patladı! Serdar Ortaç’ın zararı ortaya çıktı…

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da yasadışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu tespit edilen 23 sanatçı ve sosyal medya fenomenine yönelik yürütülen soruşturmada aralarında sosyal medyada 19 milyon takipçisi bulunan İbrahim Yılmaz'ın da bulunduğu 12 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Ev hapsi cezası pahalıya patladı! Serdar Ortaç’ın zararı ortaya çıktı…

Ünlü sanatçı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil ev hapsine alındı. Serdar Ortaç'ın savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı. 31 yıldır sanat ve müzik camiasının içerisinde yer aldığını ve asıl olarak besteci olduğunu dile getiren Ortaç, geçimini buradan sağladığını, başka bir iş yapmadığını dile getirdi.

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