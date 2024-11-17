Ev hapsi cezası pahalıya patladı! Serdar Ortaç’ın zararı ortaya çıktı…

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın, yasa dışı bahis reklamına ilişkin yapılan büyük operasyon sebebiyle ev hapsi cezası alması kendisine pahalıya patladı. 18 KONSERİ İPTAL EDİLDİ Ortaç'ın aralık sonuna kadar yapacağı 18 konseri, ev hapsi nedeniyle iptal edildi. 25 MİLYON TL'LİK ZARAR Geçtiğimiz günlerde aktif olarak kullandığı sosyal medya hesaplarını da kapatan Ortaç, 1.5 aylık dönemde yaklaşık 25 milyon TL'lik bir zarara uğramış oldu. NE OLMUŞTU? İstanbul'da yasadışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu tespit edilen 23 sanatçı ve sosyal medya fenomenine yönelik yürütülen soruşturmada aralarında sosyal medyada 19 milyon takipçisi bulunan İbrahim Yılmaz'ın da bulunduğu 12 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Ünlü sanatçı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil ev hapsine alındı. Serdar Ortaç'ın savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı. 31 yıldır sanat ve müzik camiasının içerisinde yer aldığını ve asıl olarak besteci olduğunu dile getiren Ortaç, geçimini buradan sağladığını, başka bir iş yapmadığını dile getirdi. AÇILIŞ İÇİN GİTMİŞTİK Bu şahıslarla önceye dayalı herhangi bir tanışıklığım yoktur. Bildiğim kadarıyla videolarda geçen diğer kişi olan Mehmet Ali Erbil'in de bu şahıslarla önceye dayalı tanışıklığı yoktur. Oraya sadece otel ve restoran açılışı için davet üzerine gittim' dedi. ERBİL 'ÜST BİTER' DEDİ Devamında, otelde bir sonraki sefere konser verebileceğini kendisine söylendiğini belirten Ortaç, 'Ben hatta iş bağladım ve konser verebileceğim diye sevinirken olay, hiç hesapta yokken bahis konusuna döndü. Bir anda canlı yayın açtılar. Hatta ekranda maç vardı. Kaç kaç biter diye sordular. Mehmet Ali Erbil de 'üst biter' (maçta 3 veya daha fazla gol olması) şeklinde söylemlerde bulundu. Beni bu videolardan sonra Ünal isimli şahıs birkaç kez aradı. Beni yine beraber yayın yapmak için çağırdı. Hatta bana miktar konuşulmamakla birlikte para da teklif etti. Ancak ben soruşturmaya konu video yayınlandıktan sonra çevremden aldığım tepkiler doğrultusunda, durumu anladım ve bu şahısların sonraki tekliflerini reddettim' diye konuştu. 'KÖTÜ ÖRNEK OLDUĞUM İÇİN ÇOK ÜZÜLÜYORUM' 'OĞLUM AZ BAS LAN' Ünal Orhan: Abi dede bu. S.O.: Hayatında kazandın mı? Ü.O: Evet daha fazlasını verdim. S.O.: Oğlum az bas. Ü.O: Gelirse bunun kazancını da dağıtalım. 20 bin üstünü ama. KUMARDAN NEFRET ETMEKTEYİM...ÇOK SIKINTI ÇEKTİM Ben kumardan mevcut durumda nefret etmekteyim. Ne kadar kötü bir bağımlılık olduğunu biliyorum. Yani demem o ki bu derece mağdur birisi olarak bilinçli ve isteyerek herhangi bir yasa dışı bahis, kumar organizasyonuna ya da teşvik edici hususlara imkan tanımayacağım anlaşılmalıdır. Farkında olmadan ve istemeden topluma kötü örnek olduysam özür dilerim. Binlerce kez özür dilerim.' ifadelerini kullandı. SAVCILIK İTİRAZ ETTİ Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasadışı bahis soruşturmasında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'a verilen ev hapsi ile serbest bırakılmaları kararına itiraz ederek tutuklanmalarını talep etti. ERİŞİM ENGELİ TALEBİ