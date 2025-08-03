Trend
Galeri
Trend Magazin
Yasak aşk iddiasıyla gündeme gelmişti! Cenk Torun'un ardından Mahassine Merabet'ten dikkat çeken çıkış: "İnşallah yanlış anlamıştır"
Yasak aşk iddiasıyla gündeme gelmişti! Cenk Torun'un ardından Mahassine Merabet'ten dikkat çeken çıkış: "İnşallah yanlış anlamıştır"
Yasak aşk iddialarıyla gündeme gelen Cenk Torun ile aynı dizide rol alan Mahassine Merabet, magazin gündemini sarsmıştı. Torun'un eşi Nevin Torun, boşanma davası açarak 24 yıllık evliliğini sonlandırma kararı almıştı. Sessizliğini koruyan Faslı oyuncu Merabet, iddialarla ilgili açıklama yaptı.
Giriş Tarihi: 03.08.2025 14:19
Güncelleme Tarihi: 03.08.2025 14:19