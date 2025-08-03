Yasak aşk iddiasıyla gündeme gelmişti! Cenk Torun'un ardından Mahassine Merabet'ten dikkat çeken çıkış: "İnşallah yanlış anlamıştır"

"İNŞALLAH YANLIŞ ANLAMIŞTIR"

2. Sayfa ve Muhabir Online mikrofonlarına konuşan Merabet, ilk olarak iddialara "Öyle bir şey yok" şeklinde kısa bir cevap verdi. Muhabirin "Nevin Hanım'ın birkaç açıklaması olmuştu. Evliliğinin sizden dolayı bittiğine dair açıklama yapmıştı" sözlerine üzerine ünlü oyuncu önce görmediğini ifade etti, ardından da "İnşallah yanlış anlamıştır o da. Sonra gerçek ortaya çıkar. Onun da içi rahatlar, bizim de içimiz rahatlar" dedi.