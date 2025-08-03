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Yasak aşk iddiasıyla gündeme gelmişti! Cenk Torun'un ardından Mahassine Merabet'ten dikkat çeken çıkış: "İnşallah yanlış anlamıştır"

Yasak aşk iddialarıyla gündeme gelen Cenk Torun ile aynı dizide rol alan Mahassine Merabet, magazin gündemini sarsmıştı. Torun'un eşi Nevin Torun, boşanma davası açarak 24 yıllık evliliğini sonlandırma kararı almıştı. Sessizliğini koruyan Faslı oyuncu Merabet, iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Giriş Tarihi: 03.08.2025 14:19 Güncelleme Tarihi: 03.08.2025 14:19
Yasak aşk iddiasıyla gündeme gelmişti! Cenk Torun’un ardından Mahassine Merabet’ten dikkat çeken çıkış: İnşallah yanlış anlamıştır

Çılgın Bediş'in Oktay'ı olarak hafızalara kazınan Cenk Torun'un dizideki rol arkadaşı Mahassine Merabet ile yasak aşk iddialarına karıştı. Nevin Torun, 24 yıllık eşine ihanet sebebiyle boşanma davası açmıştı.

Yasak aşk iddiasıyla gündeme gelmişti! Cenk Torun’un ardından Mahassine Merabet’ten dikkat çeken çıkış: İnşallah yanlış anlamıştır

Boşanmak için harekete geçen Nevin Torun, İstanbul Aile Mahkemesine başvurarak ünlü oyuncuya boşanma davası açtı. Torun'un iddiasına göre, eşi dizi oyuncu arkadaşıyla kendisini aldatıyordu.

Yasak aşk iddiasıyla gündeme gelmişti! Cenk Torun’un ardından Mahassine Merabet’ten dikkat çeken çıkış: İnşallah yanlış anlamıştır

300 BİN NAFAKA 40 MİLYON TAZMİNAT TALEBİ

Mahkemeye sunulan dilekçede kendisi ve oğlu için 300 bin lira nafaka talep eden Nevin Torun, maddi ve manevi olarak ise 40 milyon tazminat talep etti.

Yasak aşk iddiasıyla gündeme gelmişti! Cenk Torun’un ardından Mahassine Merabet’ten dikkat çeken çıkış: İnşallah yanlış anlamıştır

Dilekçede, evlenme tarihinden bugüne kadar Cenk Torun'un maddi anlamda evliliklerine bir desteğinin olmadığını iddia eden Nevin Torun, bütün masrafların kendisi tarafından karşıladığını ifade etti.

Yasak aşk iddiasıyla gündeme gelmişti! Cenk Torun’un ardından Mahassine Merabet’ten dikkat çeken çıkış: İnşallah yanlış anlamıştır

SET ARKADAŞIYLA İLİŞKİ İDDİASI

Özel bir TV kanalında yayınlanan dizi setindeki rol arkadaşı Mahassine Merabet'le dizi başladıktan kısa bir süre sonra PR (reklam) adı altında çekimlerden sonra birbirlerinin vücutlarına dokunma, omuzda taşıma, belden sarılma gibi eylemlerde sık sık bulundukları kaydedilen dava dilekçesinde, bu samimiyetten rahatsız olduğunu dile getirmesine rağmen eşinin menajeri tarafından bu durumun dikkate alınmadığı ve sosyal medya hesabını Merabet'le samimi fotoğraf ve videolarıyla doldurduğu anlatıldı.

Yasak aşk iddiasıyla gündeme gelmişti! Cenk Torun’un ardından Mahassine Merabet’ten dikkat çeken çıkış: İnşallah yanlış anlamıştır

PAHALI HEDİYELER, CİNSEL GÜÇLENDİRİCİ İLAÇLAR

Yine dilekçede, Cenk Torun'un dizi setine götürdüğü çantasının içerisinde cinsel kuvveti arttırıcı ilaç bulduğunu ve bu ilacın kullanılmış olması sebebiyle eşine sorduğunda ise prostat büyümesini engellemek için kullandığını söylediği ifadelere yer verildi.

Yasak aşk iddiasıyla gündeme gelmişti! Cenk Torun’un ardından Mahassine Merabet’ten dikkat çeken çıkış: İnşallah yanlış anlamıştır

Rol arkadaşlığı dışında aralarında cinsel birlikteliği olduğundan şüphelendiği eşinin bir de Merabet'e pırlanta yüzük, kolye aksesuar ve saat gibi kıymetli hediyeler aldığını ileri sürüldü. Bir diğer iddiaya göre ikili arasında para alışverişi olduğunu dair delillerde bulunuyordu.

Yasak aşk iddiasıyla gündeme gelmişti! Cenk Torun’un ardından Mahassine Merabet’ten dikkat çeken çıkış: İnşallah yanlış anlamıştır

BAŞKA BİR EV TUTTUĞUNU İNTERNET ŞİRKETİ SAYESİNDE ÖĞRENDİ

Nevin Torun dilekçesinde, bir internet firmasının ev telefonunu arayarak bağlantı için geleceğini söylediklerinde eşinin Sarıyer'de başka bir ev tuttuğunu bu şekilde öğrendiğini, röportaj bahanesiyle evden eşyalarını taşıdığını anlattı. Cenk Torun'un bekar hayatına özendiği, kendini boşanmış biri gibi gösterdiğini ileri süren Nevin Torun, kayınvalidesinden de gerekli desteği görmediğini kaydetti.

Yasak aşk iddiasıyla gündeme gelmişti! Cenk Torun’un ardından Mahassine Merabet’ten dikkat çeken çıkış: İnşallah yanlış anlamıştır

İLK KEZ KONUŞTU!
Eski rol arkadaşıyla adı yasak aşk iddialarına karışan Faslı oyuncu Mahassine Merabet, konuya dair ilk kez konuştu.

Yasak aşk iddiasıyla gündeme gelmişti! Cenk Torun’un ardından Mahassine Merabet’ten dikkat çeken çıkış: İnşallah yanlış anlamıştır

"İNŞALLAH YANLIŞ ANLAMIŞTIR"

2. Sayfa ve Muhabir Online mikrofonlarına konuşan Merabet, ilk olarak iddialara "Öyle bir şey yok" şeklinde kısa bir cevap verdi. Muhabirin "Nevin Hanım'ın birkaç açıklaması olmuştu. Evliliğinin sizden dolayı bittiğine dair açıklama yapmıştı" sözlerine üzerine ünlü oyuncu önce görmediğini ifade etti, ardından da "İnşallah yanlış anlamıştır o da. Sonra gerçek ortaya çıkar. Onun da içi rahatlar, bizim de içimiz rahatlar" dedi.

Yasak aşk iddiasıyla gündeme gelmişti! Cenk Torun’un ardından Mahassine Merabet’ten dikkat çeken çıkış: İnşallah yanlış anlamıştır

"DELİLLERİYLE BİRLİKTE..."

Öte yandan iddiaların bir diğer odağındaki ismi Cenk Torun, dedikodulara avukatı aracılığıyla cevap vermişti.

Sosyal medyada bir paylaşım yapan ünlü oyuncu, "Kamuoyunun Dikkatine, Cenk Torun ve Nevin Torun hakkında başlamış olan boşanma davası hakkında bilgi vermek hukuki olarak doğru değildir. Boşanma davası açmış olan Nevin Torun'un, asılsız olan "zina" iddialarına karşı tüm cevaplarımız mahkemeye, delilleriyle birlikte sunulmuştur. Elbette bu iddialar asılsızdır, doğru değildir. Sayın mahkeme en doğru kararı verecektir. Saygılarımla. Av. Pelin Ersan" açıklamasında bulunmuştu.

Yasak aşk iddiasıyla gündeme gelmişti! Cenk Torun’un ardından Mahassine Merabet’ten dikkat çeken çıkış: İnşallah yanlış anlamıştır

"İDDİALAR HİÇBİR ŞEKİLDE KABUL EDİLMEMEKTEDİR"

Birkaç gün sonra ise Faslı oyuncu Mahassine Merabet' de sosyal medya hesabından bir açıklama yapmıştı. Merabet'in avukatı iddiaları yalanlayarak, "Son günlerde müvekkilim Mahassine Merabet'in adının geçtiği bir takım iddialar kamuoyunu meşgul etmektedir. İlgili iddialar tarafımızca hiçbir şekilde kabul edilmemektedir. İftira suçu da içeren bu asılsız iddialar sebebiyle uğradığımız manevi zarar da olmak üzere tüm hukuki ve cezai haklarımız için süreç başlatılacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Yasak aşk iddiasıyla gündeme gelmişti! Cenk Torun’un ardından Mahassine Merabet’ten dikkat çeken çıkış: İnşallah yanlış anlamıştır

Yaşanan bu olayların ardından Faslı oyuncu Mahassine Merabet, rol arkadaşı Cenk Torun'un yeni yaşını, 'İyi ki doğdun partner!' notunu yazarak ve 'kalp' emojisi koyarak paylaşmıştı. Merabet'in bu paylaşımı, yasak aşk iddialarından sonra sosyal medyada tepki toplamıştı.

Yasak aşk iddiasıyla gündeme gelmişti! Cenk Torun’un ardından Mahassine Merabet’ten dikkat çeken çıkış: İnşallah yanlış anlamıştır

YASAK AŞKA ŞAHİT OLMUŞ!

Öte yandan Nevin Torun'un yakın arkadaşı Seren Serengil, Cenk Torun partneri Mahassine Merabet ile aldatmasına şahit olduğunu dile getirmişti.

Yasak aşk iddiasıyla gündeme gelmişti! Cenk Torun’un ardından Mahassine Merabet’ten dikkat çeken çıkış: İnşallah yanlış anlamıştır

EL ELE GÖRMÜŞ!

Serengil, Cenk Torun ile rol arkadaşı Merabat'ı el ele gördüğünü söyleyerek, Torun'un 20 yıl sonra dizide oynamaya başladıktan sonra değiştiğini söylemişti.

Yasak aşk iddiasıyla gündeme gelmişti! Cenk Torun’un ardından Mahassine Merabet’ten dikkat çeken çıkış: İnşallah yanlış anlamıştır

"NEVİN BENİ AĞLAYARAK ARADI"

Seren Serengil sözlerine, "Nevin beni ağlayarak aradı ve Cenk'i mesajlaşıp telefonla konuşurken yakaladığını anlattı. Dizide oynamaya başladıktan sonra Nevin'e karşı hal ve tavırları değişti.

Yasak aşk iddiasıyla gündeme gelmişti! Cenk Torun’un ardından Mahassine Merabet’ten dikkat çeken çıkış: İnşallah yanlış anlamıştır

"20 YIL SONRA İLK İŞ BULDUĞUNDA 'SENDEN BOŞANMAK İSTİYORUM' DERSEN..."

Eve erkek bakar, 20 yıl Nevin bunu da üstlenmiş seni taşımış, çocuğuna da eşin bakmış. Bir erkek olarak ne eşine ne çocuğuna bakmamışsın. 20 yıl sonra ilk iş bulduğunda 'Senden boşanmak istiyorum' dersen bu çok vefasızlık olur. Yıllar sonra gelen iş, hayranlar falan bir hava oldu orada" şeklinde devam etmişti.

Yasak aşk iddiasıyla gündeme gelmişti! Cenk Torun’un ardından Mahassine Merabet’ten dikkat çeken çıkış: İnşallah yanlış anlamıştır

Serengil son olarak açıklamalarına, Torun ile Merabet'in rol aldıkları dizi setinde aynı odada kaldıklarını ve buna set çalışanlarının şahit olduğunu eklemişti.

Yasak aşk iddiasıyla gündeme gelmişti! Cenk Torun’un ardından Mahassine Merabet’ten dikkat çeken çıkış: İnşallah yanlış anlamıştır

Cenk Torun ile 'Esaret' dizisinde başrolü paylaştığı Faslı Mahassine Merabet arasındaki yasak aşkı, Seren Serengil'in ardından projenin oyuncularından Züleyha Hamza ve yönetmen asistanı Arya Çevik de doğrulamıştı.

Yasak aşk iddiasıyla gündeme gelmişti! Cenk Torun’un ardından Mahassine Merabet’ten dikkat çeken çıkış: İnşallah yanlış anlamıştır

"SETTE HERKES BUNU BİLİYOR"

Nişantaşı'nda görüntülenen Züleyha Hamza, Cenk Torun'un 24 yıllık eşi Nevin Torun'u aldattığına şahit olduğunu belirterek, "Hiçbir sette başrollerin aynı odada kaldığını ve bu kadar yakın partner olduklarını görmedim. Sette herkes bunu biliyor ama iş kaygısından konuşamıyor" demişti.

Yasak aşk iddiasıyla gündeme gelmişti! Cenk Torun’un ardından Mahassine Merabet’ten dikkat çeken çıkış: İnşallah yanlış anlamıştır

"BAZEN KAPI KİLİTLİ OLUYORDU"

Çevik ise, "Aynı odada kalıyorlardı. Bazen kapı kilitli oluyordu. Çok rahat takılıyorlardı. Torun'un evli olduğunu bile bilmiyorduk" diye konuşmuştu.

Yasak aşk iddiasıyla gündeme gelmişti! Cenk Torun’un ardından Mahassine Merabet’ten dikkat çeken çıkış: İnşallah yanlış anlamıştır

"AŞKA ÇOK KAPTIRIRSAN YOLU ŞAŞIRIRSIN"

Oyuncu, geçtiğimiz günlerde Posta Gazetesi'nden Alev Gürsoy Cimin ile yaptığı röportajda aşk hakkında çarpıcı açıklamalar yaparak, "Gerçekte aşk bana tehlikeli bir şeymiş gibi geliyor. Çünkü insanı olduğu karakterin dışına çıkartabiliyor bazen. Tehlikeli bir hale dönüştürüyor. Kendini aşka çok kaptırırsan yolu şaşırırsın. Aşkta temkinli olmak lazım." ifadelerini kullanmıştı.

Yasak aşk iddiasıyla gündeme gelmişti! Cenk Torun’un ardından Mahassine Merabet’ten dikkat çeken çıkış: İnşallah yanlış anlamıştır

Nevin Torun'un yakın arkadaşları, Cenk Torun ve Mahassine Merabet arasındaki yasak aşk iddialarının doğru olduğunu iddia ettikten sonra, ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaparak açıklama yapmıştı.

Yasak aşk iddiasıyla gündeme gelmişti! Cenk Torun’un ardından Mahassine Merabet’ten dikkat çeken çıkış: İnşallah yanlış anlamıştır

İŞTE CENK TORUN'UN YENİ AÇIKLAMASI!

3 yıldır rol aldığım günlük dizi sebebiyle her anımı paylaşmak durumunda olduğum partnerim ve benimle ilgili gündeme gelen iddialar tamamen asılsızdır. Yapılan itibarsızlaştırma çabalarının eşimle olan boşanma kararımla hiç bir bağlantısı yoktur, asılsız iddiaların, yalancı şahitlerin ve de habelerin tamamı hukuki mücadelemiz sonucunda aydınlığa kavuşacaktır. Kanıt olarak ortaya atılan tüm görüntüler dizinin çekim sürecine dahil çalışmalardır.