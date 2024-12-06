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Yaşam mücadelesi veren Ankaralı Turgut'tan kötü haber...Kızı Eylem: Babam ne olur beni bırakma

Uzun süredir kanser ile mücadele eden Ankaralı Turgut adıyla tanınan Turgut Karataş, yaşam mücadelesi veriyor. Sevilen sanatçının kızı Eylem Boran Ankaralı Turgut'un son durumunu açıkladı. Boran, "Umutlarım yavaş yavaş tükeniyor. Babam ne olur beni bırakma" dedi.

Giriş Tarihi: 06.12.2024 10:50 Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 10:52
Yaşam mücadelesi veren Ankaralı Turgut’tan kötü haber...Kızı Eylem: Babam ne olur beni bırakma

'Ankaralı Turgut' olarak bilinen Turgut Karataş, ağustos ayında hastaneye kaldırılmıştı. Karataş'ın, akciğer kanseri olduğu ve kanser hücrelerinin karaciğere kadar sıçradığı öğrenilmişti.

Yaşam mücadelesi veren Ankaralı Turgut’tan kötü haber...Kızı Eylem: Babam ne olur beni bırakma

ENTÜBE EDİLDİ

Turgut Karataş, 5 Kasım'da Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde entübe edildi.

Yaşam mücadelesi veren Ankaralı Turgut’tan kötü haber...Kızı Eylem: Babam ne olur beni bırakma

Yaşam mücadelesi veren 61 yaşındaki ünlü şarkıcının sağlık durumunu kızı Eylem Boran açıkladı.

Yaşam mücadelesi veren Ankaralı Turgut’tan kötü haber...Kızı Eylem: Babam ne olur beni bırakma

"Bugün babamdan iyi haber beklerken, doktor 'durumu kötüye gidiyor' dedi. Umutlarım yavaş yavaş tükeniyor. Babam ne olur beni bırakma!"

Yaşam mücadelesi veren Ankaralı Turgut’tan kötü haber...Kızı Eylem: Babam ne olur beni bırakma

"SON SÖZLERİ 'BİTTİM' OLDU"

Turgut Karataş'ın kızı Eylem Boran, bir televizyon programına katılarak şunları söylemişti:

Acildeyim, babamın yanındayım. Doktorlar 'bitti, son' dediler durumu çok kötü. Solunum sıkıntısı çekiyordu. Entübe edildi. Babam bu olaylardan sonra içine kapandı her şeye sustu.

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