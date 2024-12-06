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Yaşam mücadelesi veren Ankaralı Turgut'tan kötü haber...Kızı Eylem: Babam ne olur beni bırakma
Yaşam mücadelesi veren Ankaralı Turgut'tan kötü haber...Kızı Eylem: Babam ne olur beni bırakma
Uzun süredir kanser ile mücadele eden Ankaralı Turgut adıyla tanınan Turgut Karataş, yaşam mücadelesi veriyor. Sevilen sanatçının kızı Eylem Boran Ankaralı Turgut'un son durumunu açıkladı. Boran, "Umutlarım yavaş yavaş tükeniyor. Babam ne olur beni bırakma" dedi.
Giriş Tarihi: 06.12.2024 10:50
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 10:52