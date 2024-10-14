Ankaralı Turgut isyan etti! Ankaralı Turgut yardım paralarını isteyen çocuklarını evlatlıktan reddetti!

Ünlü şarkıcı Ankaralı Turgut, bir süredir kanserle mücadele ediyor. 1,5 ayda yaklaşık 13 kilo veren Ankaralı Turgut, ekonomik durumundan dolayı 67 bin lira olan akıllı ilacı alamadı. Ünlü şarkıcıya bu ilacı alması için yardım parası toplandı. Ancak bu yardım parası aile içi büyük bir tartışmaya neden oldu. Ankaralı Turgut, bir açıklama yaparak yardım paralarını tehditle almak isteyen çocuklarına açtı ağzını yumdu gözünü! İşte Ankaralı Turgut’un o açıklaması!