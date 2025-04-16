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Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses’in ikizleri ilk kez yürümeyi öğrendi! Minik ikizlerin sevimli halleri sosyal medyaya damga vurdu!

Ünlü çift Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in ilk çocukları 2024 yılında ikizleri Ayel ve Emir dünyaya geldi. Ünlü çiftin minik ikizleri günden güne büyüyor. Geçtiğimiz aylarda 1 yaşına giren ikizler, şimdilerde yürümeyi öğrendi. İşte Yasemin Şefkatli'nin sosyal medyada yayınladığı o eğlenceli video!

Giriş Tarihi: 16.04.2025 19:55 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 19:55
Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses’in ikizleri ilk kez yürümeyi öğrendi! Minik ikizlerin sevimli halleri sosyal medyaya damga vurdu!

Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, 2021 yılında dünyaevine girmişti.

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses’in ikizleri ilk kez yürümeyi öğrendi! Minik ikizlerin sevimli halleri sosyal medyaya damga vurdu!

Görkemli bir düğünle ses getiren ünlü çift, 22 Ocak 2024'te ikiz oğullarını kucaklarına almıştı.

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses’in ikizleri ilk kez yürümeyi öğrendi! Minik ikizlerin sevimli halleri sosyal medyaya damga vurdu!

Evlendiği andan itibaren eşi İdo Tatlıses kadar mercek altına alınan Yasemin Şefkatli de son zamanlarda adından sıklıkla söz ettirdi.

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses’in ikizleri ilk kez yürümeyi öğrendi! Minik ikizlerin sevimli halleri sosyal medyaya damga vurdu!

Şefkatli, özel hayatı kadar yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses’in ikizleri ilk kez yürümeyi öğrendi! Minik ikizlerin sevimli halleri sosyal medyaya damga vurdu!

ÇİFTİN OĞULLARI BÜYÜYOR

Ünlü çiftin minik ikizleri de büyümeye devam ediyor.