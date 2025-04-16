Trend Galeri Trend Magazin Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses’in ikizleri ilk kez yürümeyi öğrendi! Minik ikizlerin sevimli halleri sosyal medyaya damga vurdu!

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses’in ikizleri ilk kez yürümeyi öğrendi! Minik ikizlerin sevimli halleri sosyal medyaya damga vurdu!

Ünlü çift Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in ilk çocukları 2024 yılında ikizleri Ayel ve Emir dünyaya geldi. Ünlü çiftin minik ikizleri günden güne büyüyor. Geçtiğimiz aylarda 1 yaşına giren ikizler, şimdilerde yürümeyi öğrendi. İşte Yasemin Şefkatli'nin sosyal medyada yayınladığı o eğlenceli video!