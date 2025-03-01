Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses’in oğlu ilk kez ‘baba’ dedi! İşte o eğlenceli anlar!

2021 yılında evlenen İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, 2024 yılında ikizlerini kucaklarına aldı. Sosyal medyada sık sık ikizleriyle paylaşım yapan çift, bu kez oğlunun ‘baba’ dediği anları ilk kez paylaştı. İşte o eğlenceli anlar!