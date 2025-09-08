Yasemin Yürük’ün en zor günü! Babasını kaybettiğini duyurdu

Bir döneme damga vuran Hepsi grubunun üyesi Yasemin Yürük, babasının vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Ünlü isim, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: 'Babamız Mehmet Yürük'ü kaybettik. Cenazemiz 8 Eylül Pazartesi günü, ikindi namazına müteakip Büyükada Hamidiye Camii'nden kaldırılacaktır. Dualarınızı ve güzel dileklerinizi bekliyoruz.' Yasemin Yürük'ün bu paylaşımı sevenlerini derinden üzdü. Sanat camiasından ve hayranlarından ünlü şarkıcıya çok sayıda başsağlığı mesajı gelen ünlü isim son zamanlarda eski ekip arkadaşı Gülçin Ergül ile yaşadığı tartışma ile gündeme gelmişti. Grubun dört üyesinden biri olan Gülçin Ergül'ün ayrılığı, ekibin geri kalan üçlüsü Cemre Kemer, Yasemin Yürük ve Eren Bakıcı'nın da bir süre sonra müziği bırakmasıyla sonuçlanmıştı. YAŞANANLAR TAM ANLAMIYLA YANSITILMADI O dönemde yaşananlar, kamuoyuna tam anlamıyla yansıtılmasa da taraflar arasında üstü kapalı göndermeler ve imalı açıklamalar eksik olmamıştı. Yıllar içinde sosyal medyada yapılan paylaşımlar ve röportajlar, gruptaki kopuşun sanıldığından daha derin olduğunu gösteriyordu. Gülçin Ergül, ayrılığın ardından müzik kariyerine tek başına devam ederken, diğer üç üye farklı alanlarda yollarını çizdi. YENİDEN BİR ARAYA GELİP GELMEYECEKLERİ HEP MERAK KONUSU OLDU Grubun dağılmasının ardından geçen yıllar boyunca hayranlar, dört eski dostun bir araya gelip gelmeyeceğini hep merak etti. Ancak bu konuda herhangi bir somut gelişme yaşanmadı. ESKİ DEFTERLER BİR KEZ DAHA AÇILDI! Eski grup üyeleri arasında atışma zaman zaman gündeme gelirken yeni olay patlak verdi. Instagram hesabında paylaşım yapan Yasemin Yörük, bir grubun konserini alıntıladı ve ego göndermesi yaptı. Yörük, 'Ego savaşlarının olmadığını görüyoruz açıkça. Tekrar birlikteler... Biz hala ve hala ego savaşları... Yazık...' ifadelerini kullandı. Bu mesaja saatler sonra yanıt veren Gülçin Ergül'den ayna göndermesi geldi. Açıklama yapan Ergül şu ifadeleri kullandı: Bunun hiç egoyla alakası olmadığı belli söylememe de gerek olduğunu sanmıyorum aslında. Ben salak değilim; yaşacaklarımı bile bile kendime haksızlık edemem. Kendimi korumak zorundayım. Değerimin bilinmediği yere kendimi götürmemek öz bakımdır, ego değil. Bu söylemler de haklılığımı senelerdir kanıtlıyor. Bilmedikleri kelimeleri kullanmasalar keşke. Ego herkeste vardır ama dengeli olması gerekir. Burada istediği olmadığı için ağlayarak 'neden bana yeniden senden yararlanmak istememe rağmen bu fırsatı vermiyorsun' hissiyatıyla sinirlenerek dil uzatıyor. Kendine ayna tutmadan. Saygısızlığa ok değilim. İkili arasında yaşanan bu tartışmanın nasıl sonuçlanacağı ise merak konusu oldu. 'GÜNAH KEÇİSİ İLAN EDİLDİM' Öte yandan Gülçin Ergün geçen aylarda da Hepsi grubundan çıktıktan sonra yaşadığı süreci açıklamıştı. O dönemde sessiz kalmayı tercih ettiğini söyleyen şarkıcı, arkadaşları hakkında olumsuz konuşmamak adına bu yolu seçtiğini belirtti. Ancak zamanla üzerine atılan bazı suçlamaların gerçeği yansıtmadığını hissettiğinde sessizliğini bozma ihtiyacı duyduğunu söyledi. 'İnsanlar olayları dışarıdan izlediklerinde her zaman en basit sebebi bulmaya çalışıyorlar. Ama gerçekler çok daha karmaşık. Ben kimseyi üzmek istemem ama zamanında söylenenler benim için de çok yaralayıcıydı. Yıllarca bir günah keçisi ilan edildim ve bu durumun getirdiği ağırlığı taşımak zorunda kaldım. Artık insanların beni daha iyi tanımasını istiyorum,' diyerek duygularını dile getirmişti. Gülçin Ergül'ün yaptığı bomba açıklamalar sonrasında tüm gözler eski grup üyelerine çevrildi. Ergül'ün açıklamalarına, eski grup arkadaşı Yasemin Yürük'ten çok konuşulacak cevaplar geldi. Yasemin Yürük, sosyal medya hesabında uzunca bir yazı yazarak açıklamalara netlik kazandırdı. 'BİREY DOĞRU YAPSAYDI KİMSE YANLIŞ ANLAŞILMAZDI' Yürük, 'Geçmiş geçmişte kaldı... Edep, üslup kendini ifade etme biçimi... Birey doğru yapmış olsaydı, kimse yanlış anlaşılmazdı... Bize ne söylendiyse o şekilde ifa ettik. 'BUNDAN SONRA AVUKATIMLA KONUŞURSUN!' Bu nedir diye sorduğum zaman, 'Bundan sonra avukatımla konuşursun!' diyerek yüzüme kapanan telefonlar ( 'üslup') ardından ihtarlar çekilerek iftira attığımız söylendi. 'Hata' o dönem söylenenleri sözleşmeli yapmamış olmamızdır. 'KUL HAKKINA GİRMEMENİZİ ÖNERİYORUM' Dostluğa samimiyete güvenilmişti. İtham edilenlere dikkat etmek gerekir. Kul hakkına girmemenizi öneriyorum. Kimse kimseyi zorlamadı. Sözleşmeler vs. vardı. Sağlık raporlarına göre hareket edilmiştir. Belgesele red gelmesine şaşırmıyorum. Çok şey açıklığa kavuşacaktı. 'MAĞDURU OYNAMAK DAHA KOLAY OLUYOR' Yürek gerek. Ama mağduru oynamak daha kolay oluyor. Hala geçmişi dile getirmenin sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Herkes kendi karmasını yaşıyor diyebiliriz. Sevgiyle kalın. Şarkın çıkmış, hayırlı olsun.' Yasemin Yürük'ün bomba gibi cevaplarından sonra grup içinde yaşanabilecek olayla şimdiden merak konusu oldu.