Yaşlılığınızı şansa bırakmayın! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu yaş alırken güçlü kalmanın 5 yolunu anlattı

HER ŞEY ELİMİZDE DEĞİL; YAPABİLECEKLERİMİZ VAR

Genetik özellikler, hastalıklar, kazalar, ekonomik koşullar ve bakım olanakları yaşlanma deneyimimizi etkiler. Hiçbir yaşam tarzı, sorunsuz bir yaşlılık garantisi vermez.

Yardıma ihtiyaç duymak başarısızlık değildir. Sağlık sorunu yaşayan birine "Kendine iyi baksaydın" demek de bilimsel olmadığı kadar inciticidir.

İkinci ellinin yaklaşımı, kendimizi suçlamak yerine mevcut koşullar içinde yapabileceklerimize yer açmak olabilir. Kısa bir yürüyüşle, uygun bir egzersizle, daha düzenli bir öğünle, ertelenmiş bir sağlık kontrolüyle veya bir dostu aramakla başlayabiliriz.

Büyük kararlar bazen çok gürültü çıkarır. Küçük alışkanlıklar ise sessizce hayatımıza yerleşir.

Şimdi baştaki soruya dönelim:

Yaşlılığınızı nasıl alırdınız?

Cevabınızın içinde yürümek, gezmek, üretmek, sevmek ve gülmek varsa bugün bunlardan birine yer açın.

Seksen beş yaşındaki sizden şimdilik bir teşekkür mesajı gelmeyebilir. Malum, biraz erken. Ama hazırlığa başlamanız için onun aramasını beklemeniz gerekmiyor.