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Yaşlılığınızı şansa bırakmayın! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu yaş alırken güçlü kalmanın 5 yolunu anlattı
Yaşlılığınızı şansa bırakmayın! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu yaş alırken güçlü kalmanın 5 yolunu anlattı
Kahvenizi nasıl alacağınızı biliyorsunuz. Tatilde nasıl bir oda istediğinizi de. Otomobil alırken motoruna, ev alırken cephesine, telefon alırken hafızasına bakıyorsunuz. Peki, hayatınızın ikinci ellisini nasıl almak istersiniz?
Giriş Tarihi: 24.10.2026 12:32
Güncelleme Tarihi: 24.10.2026 12:44