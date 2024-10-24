Yasmin Erbil ile Survivor Yiğit Poyraz’ın nasıl tanıştığını biliyor musunuz? ’Telefon şifremi unuttum’

Yiğit Poyraz ile aşk yaşadıktan sonra magazin gündeminin de ilgisini çeken Yasmin Erbil, ilişkisiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hürriyet'e konuk olan Yasmin Erbil, bir yandan da oyunculuk kariyerini sürdürüyor. Sosyal medya paylaşımları nedeniyle Yiğit Poyraz'dan eleştiri aldığını dile getiren Yasmin Erbil, 'Sevgilim birazcık laf ediyor ama ben çok eğleniyorum. Bazen kendimi yanlış ifade ettiğim de oluyor. Bazen kendimi yanlış ifade edebilsem de orası benim eğlendiğim yer.' dedi. NASIL TANIŞTIĞINI ANLATTI Yiğit Poyraz ile tanışma hikayesini anlatan hatta şifresini dahi unuttuğunu söyleyen Yasmin Erbil, 'Ben telefon şifremi falan unuttum heyecandan. Telefon şifremi unutturacak aşktı. Biz spor salonunda tanıştık. Ben zaten onu beğeniyordum. ' açıklamasında bulundu. Evlilik adımı sorusuna ise güzel isim şu yanıtı verdi: 28 olacağım, yaşımın erken olacağını düşünüyorum. Bu bir kader. BABAMIN KIZ ARKADAŞLARI BENİ GÖRÜNCE TİTREMEYE BAŞLAR Bir röportajında çok tartışılan sözlerine açıklık getiren Erbil, 'Bir röportajda şey demiştim babamın kız arkadaşları beni görünce titremeye başlar. Orada birazcık yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum. Çok mesafeli dururum ve sevmiyorsam da çok belli ederim. ' ifadelerini kullandı.