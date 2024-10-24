Yasmin Erbil ile Survivor Yiğit Poyraz’ın nasıl tanıştığını biliyor musunuz? ’Telefon şifremi unuttum’

Hürriyet'e konuk olan Yasmin Erbil, bir yandan da oyunculuk kariyerini sürdürüyor. Sosyal medya paylaşımları nedeniyle Yiğit Poyraz'dan eleştiri aldığını dile getiren Yasmin Erbil, "Sevgilim birazcık laf ediyor ama ben çok eğleniyorum. Bazen kendimi yanlış ifade ettiğim de oluyor. Bazen kendimi yanlış ifade edebilsem de orası benim eğlendiğim yer." dedi.