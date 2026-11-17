"ÖNEMLİ BİR ŞEY YOK" DEMİŞTİ

Yavuz Bingöl, temmuz ayında safra kesesindeki rahatsızlık nedeniyle Malatya'da vereceği konseri iptal etmişti. Bingöl, daha sonra bir video yayınlayarak, 'Çok önemli bir şey yok, sadece safra kesemde bir problem var' diye seslenmişti.