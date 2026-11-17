Trend
Galeri
Trend Magazin
Yavuz Bingöl hastaneye kaldırılmıştı! Menajeri son sağlık durumunu açıkladı: Ameliyat tarihi netleşti!
Yavuz Bingöl hastaneye kaldırılmıştı! Menajeri son sağlık durumunu açıkladı: Ameliyat tarihi netleşti!
Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Yavuz Bingöl, safra kesesinde tespit edilen taş nedeniyle bir süredir sağlık sorunları yaşıyor. Son olarak hastanede tedavi altına alınan sanatçının sağlık durumunu menajeri paylaştı.
Giriş Tarihi: 17.11.2026 14:42
Güncelleme Tarihi: 17.11.2026 14:52