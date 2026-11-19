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Yavuz Bingöl'ün ameliyatı ertelendi! Menajerinden yeni açıklama: Eşi hastane odasından paylaşım yaptı
Yavuz Bingöl'ün ameliyatı ertelendi! Menajerinden yeni açıklama: Eşi hastane odasından paylaşım yaptı
Safra kesesindeki taş sebebiyle hastaneye kaldırılan 62 yaşındaki sanatçı Yavuz Bingöl'ün bugün gerçekleşmesi beklenen operasyonu ileri bir tarihe bırakıldı. Sanatçının tedavi süreci devam ederken menajeri, Bingöl'ün sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı.
Giriş Tarihi: 19.11.2026 13:10
Güncelleme Tarihi: 19.11.2026 13:11