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Yeğenini kaybeden eşine böyle destek oldu! Özcan Deniz'in yürek burkan paylaşımı: "Sahneye gözü yaşlı çıkıp gözü yaşlı iniyorum"

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, eşi Samar Dadgar'ın 3 yaşındaki yeğeni Liam'ın vefatının ardından duygu dolu bir açıklama yaptı. Yaşadığı derin üzüntüyü dile getiren ünlü sanatçı, "Sahneye kimseye belli etmemeye çalışsam da gözü yaşlı çıkıp, gözü yaşlı iniyorum" sözleriyle sevenlerini duygulandırdı.

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Giriş Tarihi: 11.10.2026 13:51 Güncelleme Tarihi: 11.10.2026 13:55
Yeğenini kaybeden eşine böyle destek oldu! Özcan Deniz’in yürek burkan paylaşımı: Sahneye gözü yaşlı çıkıp gözü yaşlı iniyorum

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, 3 yaşındaki yeğeni Liam'ın vefatıyla büyük bir acı yaşadı.

Yeğenini kaybeden eşine böyle destek oldu! Özcan Deniz’in yürek burkan paylaşımı: Sahneye gözü yaşlı çıkıp gözü yaşlı iniyorum

Yürek burkan kaybın ardından eşine ve ailesine destek olan Özcan Deniz, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulunarak acısını dile getirdi.

Yeğenini kaybeden eşine böyle destek oldu! Özcan Deniz’in yürek burkan paylaşımı: Sahneye gözü yaşlı çıkıp gözü yaşlı iniyorum

"GÖZÜ YAŞLI ÇIKIP GÖZÜ YAŞLI İNİYORUM"

Yaşadığı derin üzüntüyü kelimelere döken ünlü sanatçı, şu ifadeleri kullandı:

"Liam elimize doğdu, elimizde büyüdü. Sizi çok kısa da olsa Anne, Baba, Dede, Nene, Teyze, Hala, Dayı, Amca yaptı. Şu an yaşadığınız tarifsiz acının yanında ömür boyu unutamayacağımız güzellikler, mutluluklar hediye etti. Sizler benim oğlumun sünnet kutlamasını yaptınız, doğum günlerini organize ettiniz, hastalandığında başından ayrılmadınız. En kötü günlerimizde, sizleri benim yüzümden, sizi hiç tanımadıkları halde haksız yere küçümsediklerinde bile bana aile oldunuz. Hem de hiçbir karşılık beklemeden yaptınız bunları."

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Yeğenini kaybeden eşine böyle destek oldu! Özcan Deniz’in yürek burkan paylaşımı: Sahneye gözü yaşlı çıkıp gözü yaşlı iniyorum

"Hepiniz benim bu hayatta tanıdığım en temiz kalbe ve çıkarsız nadir ruhlara sahipsiniz. Kaç gündür bir baba olarak Farshad'la empati kuruyorum ve acısını en derinden hissediyor ve paylaşıyorum. Sahneye kimseye belli etmemeye çalışsam da gözü yaşlı çıkıp, gözü yaşlı iniyorum. Kalbim paramparça. Şunu bil sevgili Farshad, sen de Seher de benim ailemsiniz ve kardeşimsiniz. Bu süreçte bilin ki tüm kalbimle yanınızdayım. Ne yapılacaksa ve nasıl tekrar başlamamız gerekiyorsa bunu hep beraber yapacağız. Canım Farshad'ım, canım Seher'im yalnız değilsiniz. Allah önce sizlere ve sonra bu acıyı paylaşan herkese sabır ve dayanma gücü versin. Siz bunca şeyi aşmış bir aile olarak bunu da aşacaksınız. Bir kardeşiniz olarak ben her zaman yanınızdayım."

Yeğenini kaybeden eşine böyle destek oldu! Özcan Deniz’in yürek burkan paylaşımı: Sahneye gözü yaşlı çıkıp gözü yaşlı iniyorum

Samar Dadgar, yaşadığı tarifsiz acıyı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Yeğeninin hayatını kaybetmesiyle yıkılan Dadgar, paylaşımında duygularını takipçileriyle paylaşmıştı.

Yeğenini kaybeden eşine böyle destek oldu! Özcan Deniz’in yürek burkan paylaşımı: Sahneye gözü yaşlı çıkıp gözü yaşlı iniyorum

SAMAR DADGAR'DAN YÜREK BURKAN PAYLAŞIM

Yeğeninin henüz 3 yaşında hayatını kaybettiğini duyuran Samar Dadgar, yaşadığı üzüntüyü paylaşımıyla ifade etmişti. Dadgar'ın paylaşımı, takipçilerini de derinden etkilemişti.

Yeğenini kaybeden eşine böyle destek oldu! Özcan Deniz’in yürek burkan paylaşımı: Sahneye gözü yaşlı çıkıp gözü yaşlı iniyorum

"3 YAŞIMDAKİ YEĞENİMİ KAYBETTİM"

Samar Dadgar geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda, ''Bu sabaha karşı 3 yaşındaki yeğenim Liam'ı kaybettik. Arayan, soran, acımızı paylaşan herkese teşekkür ederim. Ancak şu an kimseyle konuşabilecek durumda değilim. Anlayışınız için teşekkür ederim'' ifadelerini kullanmıştı.

Yeğenini kaybeden eşine böyle destek oldu! Özcan Deniz’in yürek burkan paylaşımı: Sahneye gözü yaşlı çıkıp gözü yaşlı iniyorum

İşte genç yaşta hayatını kaybeden ünlü isimler...

Asıl adı Rezzan Aylin Soyurgal olan Türk pop müzik sanatçısı Aylin Urgal, 1970'li yıllarda seslendirdiği eserlerle dönemin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Ünlü sanatçı, müzik yolculuğuna 1969 yılında orkestra şefi Birol Soyurgal'ın orkestrasında solist olarak başladı.

Yeğenini kaybeden eşine böyle destek oldu! Özcan Deniz’in yürek burkan paylaşımı: Sahneye gözü yaşlı çıkıp gözü yaşlı iniyorum

Yine aynı yıl Birol Soyurgal ile hayatını birleştiren Urgal, İzmir'de sahne çalışmalarını sürdürdüğü sırada 1 Numara Plak'ın sahibi Ali Kocatepe tarafından keşfedilerek profesyonel plak dünyasına adım attı.

Yeğenini kaybeden eşine böyle destek oldu! Özcan Deniz’in yürek burkan paylaşımı: Sahneye gözü yaşlı çıkıp gözü yaşlı iniyorum

70'Lİ YILLARA DAMGA VURAN UNUTULMAZ ŞARKILARI

Kariyerine "Paran Pulun Senin Olsun / Nerelerdeydin?" isimli ilk 45'liğiyle başlayan Aylin Urgal, ardından çıkardığı "Sen Yarattın Beni / Nedir Bu Halin" çalışmasıyla müzik listelerinde üst sıralara tırmandı.

Yeğenini kaybeden eşine böyle destek oldu! Özcan Deniz’in yürek burkan paylaşımı: Sahneye gözü yaşlı çıkıp gözü yaşlı iniyorum

Elde ettiği bu yükseliş, kendisine 1976 yılında "En İyi Ümit Veren Kadın Şarkıcı" değerlendirmesinde dördüncülük getirdi. Sanatçının seslendirdiği "Sen Yarattın Beni" şarkısı ise 1977 yılında Türkiye'nin en iyi sekizinci Türkçe sözlü şarkısı ünvanını kazandı.

Yeğenini kaybeden eşine böyle destek oldu! Özcan Deniz’in yürek burkan paylaşımı: Sahneye gözü yaşlı çıkıp gözü yaşlı iniyorum

ÇALKANTILI YILLAR VE SAHNEYE DÖNÜŞ

Özel hayatında fırtınalı süreçlerden geçen sanatçı, 1979 yılının Aralık ayında ikiz çocukları Tevfik ve Uğur'u kucağına aldı. Bir süre müziğe ara verdikten sonra 1980 yılında yeniden sahnelere döndü. 1981 yılında eşinden boşanan Urgal, aynı yıl içinde ilaç içerek intihara teşebbüs etti. Yaşadığı zorlu dönemi geride bırakmak isteyen sanatçı, 1985 yılının Ocak ayından itibaren Ankara'da yeniden sahne almaya başladı.

Yeğenini kaybeden eşine böyle destek oldu! Özcan Deniz’in yürek burkan paylaşımı: Sahneye gözü yaşlı çıkıp gözü yaşlı iniyorum

BOLU DAĞI'NDAKİ ACI VEDA

Ankara'daki sahne çalışmalarını Nisan ayı sonunda tamamlayan Aylin Urgal, İstanbul'a dönmek üzere otobüse bindi. 26 Nisan 1985 tarihinde Bolu Dağı mevkiinde seyreden otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 21 kişi hayatını kaybetti.

Yeğenini kaybeden eşine böyle destek oldu! Özcan Deniz’in yürek burkan paylaşımı: Sahneye gözü yaşlı çıkıp gözü yaşlı iniyorum

Kazada, 34 yaşındaki Aylin Urgal ile birlikte yanında bulunan kardeşi Abidin Eker de yaşamını yitirdi.

Yeğenini kaybeden eşine böyle destek oldu! Özcan Deniz’in yürek burkan paylaşımı: Sahneye gözü yaşlı çıkıp gözü yaşlı iniyorum

Müzik dünyasını yasa boğan bu olay sonrası, ünlü sanatçının arkasında o dönem henüz 5 yaşında olan ikiz evlatları kaldı. Yıllar geçse de hafızalardaki yerini koruyan bu trajik olay, yaşanan acıyı seneler sonra yeniden gün yüzüne çıkardı.

Yeğenini kaybeden eşine böyle destek oldu! Özcan Deniz’in yürek burkan paylaşımı: Sahneye gözü yaşlı çıkıp gözü yaşlı iniyorum

Ölüm her yaşta derin bir üzüntü bıraksa da genç yaşta gelen kayıplar herkesi çok daha derinden sarsıyor. Sanat dünyasındaki bu acı tablonun yakın dönemdeki örneklerinden biri de başarılı oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın erken vedası olmuştu.

Aslen Düzce'li olan Kanbolat Görkem Arslan,4 Kasım 1980 yılında dünyaya geldi.

Yeğenini kaybeden eşine böyle destek oldu! Özcan Deniz’in yürek burkan paylaşımı: Sahneye gözü yaşlı çıkıp gözü yaşlı iniyorum

Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Arslan, oyunculuk kariyerine 2004 yılında rol aldığı "Çemberimde Gül Oya" dizisiyle adım attı.

Yeğenini kaybeden eşine böyle destek oldu! Özcan Deniz’in yürek burkan paylaşımı: Sahneye gözü yaşlı çıkıp gözü yaşlı iniyorum

"Hatırla Sevgili" projesinde canlandırdığı 'Mahir Çayan' karakteri ile hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu, aynı zamanda "Poyraz Karayel" dizisinde canlandırdığı 'Sefer Kılıçarslan' karakteri ile geniş kitlelere adını duyurmayı başardı.

Yeğenini kaybeden eşine böyle destek oldu! Özcan Deniz’in yürek burkan paylaşımı: Sahneye gözü yaşlı çıkıp gözü yaşlı iniyorum

2021 yılında Hicran Akın ile bir ömür mutluluğa 'evet' diyen Kanbolat Görkem Arslan, mutlu evliliği ile de sık sık adından söz ettirdi.

Yeğenini kaybeden eşine böyle destek oldu! Özcan Deniz’in yürek burkan paylaşımı: Sahneye gözü yaşlı çıkıp gözü yaşlı iniyorum

Hayat verdiği birçok karakter ile Türk televizyonlarının sevilen isimleri arasında yer alan ünlü oyuncu, henüz 45 yaşındayken aramızdan ayrıldı.

Yeğenini kaybeden eşine böyle destek oldu! Özcan Deniz’in yürek burkan paylaşımı: Sahneye gözü yaşlı çıkıp gözü yaşlı iniyorum

10 Şubat 2026 tarihinde Beyoğlu'nda bulunan evinde geçirdiği kalp krizi sonucunda hastaneye kaldırılan Kanbolat Görkem Arslan, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yeğenini kaybeden eşine böyle destek oldu! Özcan Deniz’in yürek burkan paylaşımı: Sahneye gözü yaşlı çıkıp gözü yaşlı iniyorum

Henüz 45 yaşında erken vefatının ardından, ardında gözleri yaşla dolu eşi, meslektaşları ve hayranlarını bırakan Arslan, vefatıyla yürekleri dağladı.

Yeğenini kaybeden eşine böyle destek oldu! Özcan Deniz’in yürek burkan paylaşımı: Sahneye gözü yaşlı çıkıp gözü yaşlı iniyorum

Cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilen ünlü oyuncuyu, sevenleri ve meslektaşları yalnız bırakmadı.

Yeğenini kaybeden eşine böyle destek oldu! Özcan Deniz’in yürek burkan paylaşımı: Sahneye gözü yaşlı çıkıp gözü yaşlı iniyorum

ERDAL TOSUN'UN VEFATINDAN SONRA ORTAYA ÇIKAN GERÇEK DUYANLARI KAHRETTİ! İŞTE DETAYLAR...

Başarılı oyunculuğu ile izleyicilerin sevgisini kazanan Erdal Tosun, Yeşilçam'ın unutulmaz aktörleri Sevim Tosun ve Necdet Tosun'un ilk çocukları olarak 9 Nisan 1963 yılında Sarıyer'de dünyaya geldi.

Yeğenini kaybeden eşine böyle destek oldu! Özcan Deniz’in yürek burkan paylaşımı: Sahneye gözü yaşlı çıkıp gözü yaşlı iniyorum

Henüz 12 yaşındayken babası Necdet Tosun'u, Almanya'da geçirdiği bir trafik kazası sonucunda kaybeden Tosun, 1980'de Beyoğlu Fındıklı Lisesi'nde halkla ilişkiler ve gazetecilik eğitimi aldı.

Mahallede top oynadığı sırada kendisini keşfeden Atıf Yılmaz'ın teklif etmesiyle 1982 yılında yayınlanan 'Mine' adlı film ile sinema çıkışını gerçekleştirdi.