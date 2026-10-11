Yeğenini kaybeden eşine böyle destek oldu! Özcan Deniz'in yürek burkan paylaşımı: "Sahneye gözü yaşlı çıkıp gözü yaşlı iniyorum"

"Hepiniz benim bu hayatta tanıdığım en temiz kalbe ve çıkarsız nadir ruhlara sahipsiniz. Kaç gündür bir baba olarak Farshad'la empati kuruyorum ve acısını en derinden hissediyor ve paylaşıyorum. Sahneye kimseye belli etmemeye çalışsam da gözü yaşlı çıkıp, gözü yaşlı iniyorum. Kalbim paramparça. Şunu bil sevgili Farshad, sen de Seher de benim ailemsiniz ve kardeşimsiniz. Bu süreçte bilin ki tüm kalbimle yanınızdayım. Ne yapılacaksa ve nasıl tekrar başlamamız gerekiyorsa bunu hep beraber yapacağız. Canım Farshad'ım, canım Seher'im yalnız değilsiniz. Allah önce sizlere ve sonra bu acıyı paylaşan herkese sabır ve dayanma gücü versin. Siz bunca şeyi aşmış bir aile olarak bunu da aşacaksınız. Bir kardeşiniz olarak ben her zaman yanınızdayım."