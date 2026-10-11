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Yeğenini kaybeden eşine böyle destek oldu! Özcan Deniz'in yürek burkan paylaşımı: 'Sahneye gözü yaşlı çıkıp gözü yaşlı iniyorum'
Yeğenini kaybeden eşine böyle destek oldu! Özcan Deniz'in yürek burkan paylaşımı: "Sahneye gözü yaşlı çıkıp gözü yaşlı iniyorum"
Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, eşi Samar Dadgar'ın 3 yaşındaki yeğeni Liam'ın vefatının ardından duygu dolu bir açıklama yaptı. Yaşadığı derin üzüntüyü dile getiren ünlü sanatçı, "Sahneye kimseye belli etmemeye çalışsam da gözü yaşlı çıkıp, gözü yaşlı iniyorum" sözleriyle sevenlerini duygulandırdı.
Giriş Tarihi: 11.10.2026 13:51
Güncelleme Tarihi: 11.10.2026 13:55