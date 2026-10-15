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Yeni yaşı aşk dolu başladı! Faruk Sabancı sevgilisi Esra Bilgiç'in doğum gününü bakın nasıl kutladı...
Yeni yaşı aşk dolu başladı! Faruk Sabancı sevgilisi Esra Bilgiç'in doğum gününü bakın nasıl kutladı...
Magazin dünyasının sevilen çiftleri arasında gösterilen Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç, romantik paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sabancı'nın, sevgilisi Esra Bilgiç'in doğum gününe özel paylaştığı kare beğeni yağmuruna tutuldu…
Giriş Tarihi: 15.10.2026 08:41
Güncelleme Tarihi: 15.10.2026 08:47