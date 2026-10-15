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Yeni yaşı aşk dolu başladı! Faruk Sabancı sevgilisi Esra Bilgiç'in doğum gününü bakın nasıl kutladı...

Magazin dünyasının sevilen çiftleri arasında gösterilen Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç, romantik paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sabancı'nın, sevgilisi Esra Bilgiç'in doğum gününe özel paylaştığı kare beğeni yağmuruna tutuldu…

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GÖZDE NUR ŞAHİN
Giriş Tarihi: 15.10.2026 08:41 Güncelleme Tarihi: 15.10.2026 08:47
Yeni yaşı aşk dolu başladı! Faruk Sabancı sevgilisi Esra Bilgiç’in doğum gününü bakın nasıl kutladı...

Adanış: Kutsal Kavga", "Diriliş Ertuğrul" ve "Bir Umut Yeter" gibi projelerde rol alan Esra Bilgiç, hem oyunculuk kariyeri hem de sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Yeni yaşı aşk dolu başladı! Faruk Sabancı sevgilisi Esra Bilgiç’in doğum gününü bakın nasıl kutladı...

Uzun süredir DJ Faruk Sabancı ile birliktelik yaşayan Bilgiç, zaman zaman sevgilisiyle çekildiği romantik kareleri de takipçileriyle paylaşıyor.

Yeni yaşı aşk dolu başladı! Faruk Sabancı sevgilisi Esra Bilgiç’in doğum gününü bakın nasıl kutladı...

Son olarak yeni yaşına adım atan ünlü oyuncuya sevgilisinden duygusal bir jest geldi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Yeni yaşı aşk dolu başladı! Faruk Sabancı sevgilisi Esra Bilgiç’in doğum gününü bakın nasıl kutladı...

Faruk Sabancı, Bilgiç ile birlikte yer aldıkları siyah-beyaz bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşarak altına "İyi ki doğdun aşkım" notunu düştü. İkilinin bu romantik karesi kısa sürede takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Yeni yaşı aşk dolu başladı! Faruk Sabancı sevgilisi Esra Bilgiç’in doğum gününü bakın nasıl kutladı...

MEMLEKETLERİ ŞAŞIRTTI

Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftleri arasında yer alan ikilinin memleketleri de hayranları tarafından merak ediliyor.

Yeni yaşı aşk dolu başladı! Faruk Sabancı sevgilisi Esra Bilgiç’in doğum gününü bakın nasıl kutladı...

Doğma büyüme İstanbullu olan Faruk Sabancı'nın aksine, başarılı oyuncu Esra Bilgiç'in aslen Ankaralı olduğu öğrenildi.

Yeni yaşı aşk dolu başladı! Faruk Sabancı sevgilisi Esra Bilgiç’in doğum gününü bakın nasıl kutladı...

İşte diğer ünlü isimlerin merak edilen memleketleri...

OLGUN TOKER

MERSİN

Yeni yaşı aşk dolu başladı! Faruk Sabancı sevgilisi Esra Bilgiç’in doğum gününü bakın nasıl kutladı...

BURAY

Kıbrıs

Yeni yaşı aşk dolu başladı! Faruk Sabancı sevgilisi Esra Bilgiç’in doğum gününü bakın nasıl kutladı...

NEHİR ERDOĞAN

İzmir

Yeni yaşı aşk dolu başladı! Faruk Sabancı sevgilisi Esra Bilgiç’in doğum gününü bakın nasıl kutladı...

KENAN İMİRZALIOĞLU

Ankara

Yeni yaşı aşk dolu başladı! Faruk Sabancı sevgilisi Esra Bilgiç’in doğum gününü bakın nasıl kutladı...

DİREN POLATOĞULLARI

Tunceli

Yeni yaşı aşk dolu başladı! Faruk Sabancı sevgilisi Esra Bilgiç’in doğum gününü bakın nasıl kutladı...

AFRA SARAÇOĞLU
Edremit

Yeni yaşı aşk dolu başladı! Faruk Sabancı sevgilisi Esra Bilgiç’in doğum gününü bakın nasıl kutladı...

SİNEM KOBAL
İstanbul

Yeni yaşı aşk dolu başladı! Faruk Sabancı sevgilisi Esra Bilgiç’in doğum gününü bakın nasıl kutladı...

KIVANÇ TATLITUĞ

Adana

Yeni yaşı aşk dolu başladı! Faruk Sabancı sevgilisi Esra Bilgiç’in doğum gününü bakın nasıl kutladı...

KAAN URGANCIOĞLU

Tire - İzmir

Yeni yaşı aşk dolu başladı! Faruk Sabancı sevgilisi Esra Bilgiç’in doğum gününü bakın nasıl kutladı...

HANDE ERÇEL

Bandırma

Yeni yaşı aşk dolu başladı! Faruk Sabancı sevgilisi Esra Bilgiç’in doğum gününü bakın nasıl kutladı...

MERT YAZICIOĞLU

İstanbul

Yeni yaşı aşk dolu başladı! Faruk Sabancı sevgilisi Esra Bilgiç’in doğum gününü bakın nasıl kutladı...

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

Sivas

Yeni yaşı aşk dolu başladı! Faruk Sabancı sevgilisi Esra Bilgiç’in doğum gününü bakın nasıl kutladı...

SILA TÜRKOĞLU
İzmir

Yeni yaşı aşk dolu başladı! Faruk Sabancı sevgilisi Esra Bilgiç’in doğum gününü bakın nasıl kutladı...
SERENAY SARIKAYA
Ankara
Yeni yaşı aşk dolu başladı! Faruk Sabancı sevgilisi Esra Bilgiç’in doğum gününü bakın nasıl kutladı...

ÇAĞLA ŞİKEL

İstanbul'da doğdu. Mali müşavir olan babası Karslı bir Azerbaycanlı, ev hanımı olan annesi ise Çerkes kökenleri de bulunan bir Adanalı.

Yeni yaşı aşk dolu başladı! Faruk Sabancı sevgilisi Esra Bilgiç’in doğum gününü bakın nasıl kutladı...

PINAR DENİZ

Adana

Yeni yaşı aşk dolu başladı! Faruk Sabancı sevgilisi Esra Bilgiç’in doğum gününü bakın nasıl kutladı...

HALUK BİLGİNER

İzmir - Seferihisar

Yeni yaşı aşk dolu başladı! Faruk Sabancı sevgilisi Esra Bilgiç’in doğum gününü bakın nasıl kutladı...

İLAYDA ALİŞAN

Anne tarafından Erzincanlı, baba tarafından Trabzonludur

Yeni yaşı aşk dolu başladı! Faruk Sabancı sevgilisi Esra Bilgiç’in doğum gününü bakın nasıl kutladı...

SEZEN AKSU

Denizli - Sarayköy