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'Yensen de yenilsen de gönlümüz hep sende!' Altı Üstü İstanbul ekibinden milli takıma tam destek!
"Yensen de yenilsen de gönlümüz hep sende!" Altı Üstü İstanbul ekibinden milli takıma tam destek!
ATV'nin sevilen dizisi 'Altı Üstü İstanbul'un oyuncuları, Bursa'da oynanan Türkiye–İtalya UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında A Millî Takımımızı yalnız bırakmadı. Ay-yıldızlı formalarıyla tribündeki yerlerini alan heyecanlı ekip, "Yensen de yenilsen de kalbimiz seninle" diyerek maç boyunca millilerimize coşkulu bir destek verdi.
Giriş Tarihi: 30.09.2026 06:47
Güncelleme Tarihi: 30.09.2026 06:49