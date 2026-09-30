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"Yensen de yenilsen de gönlümüz hep sende!" Altı Üstü İstanbul ekibinden milli takıma tam destek!

ATV'nin sevilen dizisi 'Altı Üstü İstanbul'un oyuncuları, Bursa'da oynanan Türkiye–İtalya UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında A Millî Takımımızı yalnız bırakmadı. Ay-yıldızlı formalarıyla tribündeki yerlerini alan heyecanlı ekip, "Yensen de yenilsen de kalbimiz seninle" diyerek maç boyunca millilerimize coşkulu bir destek verdi.

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Giriş Tarihi: 30.09.2026 06:47 Güncelleme Tarihi: 30.09.2026 06:49
Yensen de yenilsen de gönlümüz hep sende! Altı Üstü İstanbul ekibinden milli takıma tam destek!

ATV dizisi 'Altı Üstü İstanbul'un oyuncuları, Bursa'da oynanan Türkiye–İtalya UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasını tribünden takip etti.

Yensen de yenilsen de gönlümüz hep sende! Altı Üstü İstanbul ekibinden milli takıma tam destek!

Ay-yıldızlı formalarıyla millî takıma destek veren oyuncular, tribün heyecanına ortak oldu.

Yensen de yenilsen de gönlümüz hep sende! Altı Üstü İstanbul ekibinden milli takıma tam destek!

Alınan 4-1'lik yenilgiye rağmen 'Altı Üstü İstanbul' ekibi, maç boyunca tezahürat yapıp takımımıza moral vermeye çalıştı.

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Yensen de yenilsen de gönlümüz hep sende! Altı Üstü İstanbul ekibinden milli takıma tam destek!
Yensen de yenilsen de gönlümüz hep sende! Altı Üstü İstanbul ekibinden milli takıma tam destek!

Dizi setindeki yoğun çalışma tempolarının arasında fırsat bulup Bursa'ya gelen oyuncular, futbol tutkularıyla da hayranlarından tam not aldı.

Yensen de yenilsen de gönlümüz hep sende! Altı Üstü İstanbul ekibinden milli takıma tam destek!

Tribünde yan yana maç izleyen ekip, fotoğraf çektirerek bu heyecan dolu anları paylaştı.

Yensen de yenilsen de gönlümüz hep sende! Altı Üstü İstanbul ekibinden milli takıma tam destek!

Özellikle oyuncuların enerjisi ve bitmek bilmeyen tezahüratları, etraftaki diğer taraftarları da coşturarak tribünlere ayrı bir renk kattı.

Yensen de yenilsen de gönlümüz hep sende! Altı Üstü İstanbul ekibinden milli takıma tam destek!

'Altı Üstü İstanbul' ailesi, sadece ekranlarda değil, gerçek hayatta da ne kadar güçlü bir takım ruhuna sahip olduklarını bir kez daha göstermiş oldu.

Yensen de yenilsen de gönlümüz hep sende! Altı Üstü İstanbul ekibinden milli takıma tam destek!

Maçın ardından stadyumdan ayrılan ünlü isimler, skordan bağımsız olarak milli takıma olan inançlarının her zaman tam olduğunu vurgulamayı ihmal etmedi.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör