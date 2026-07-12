Trend Galeri Trend Magazin 'Yerli Leonardo DiCaprio' Arda Kural'dan herkesi şoke eden karar! Öyle bir sektöre girdi ki... "Oyunculuğa dönsem bile bırakmam!"

'Yerli Leonardo DiCaprio' Arda Kural'dan herkesi şoke eden karar! Öyle bir sektöre girdi ki... "Oyunculuğa dönsem bile bırakmam!"

Bir döneme damgasını vuran ünlü oyuncu Arda Kural hakkında magazin dünyasını sallayacak flaş bir iddia ortaya atıldı. Zor günleri geride bırakan Kural'ın yeni bir işe başladığı ve yakın çevresine "Bu işi asla bırakmam" dediği öne sürüldü. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.07.2026 14:00 Güncelleme Tarihi: 12.07.2026 14:06
’Yerli Leonardo DiCaprio’ Arda Kural’dan herkesi şoke eden karar! Öyle bir sektöre girdi ki... Oyunculuğa dönsem bile bırakmam!

Bir dönemin efsane projelerinde başrol oynayan ve yakışıklılığıyla 'Yerli Leonardo DiCaprio' olarak anılan Arda Kural magazin gündemine bomba gibi düştü. Yaşadığı sağlık sorunlarını tamamen atlatarak eski fit haline kavuşan ve şimdilerde mutlu beraberliği ile gündeme gelen ünlü oyuncunun, hayranlarını şoke edecek radikal bir sektöre adım attığı iddia edildi.

’Yerli Leonardo DiCaprio’ Arda Kural’dan herkesi şoke eden karar! Öyle bir sektöre girdi ki... Oyunculuğa dönsem bile bırakmam!

KAMERALARI BIRAKTI, KAZMAYI KÜREĞİ KAPTI!

Sosyal medyada ve magazin kulislerinde hızla yayılan iddialara göre; 46 yaşındaki ünlü oyuncu oyunculuk kariyerine ara vererek altın madenciliğine başladı.

’Yerli Leonardo DiCaprio’ Arda Kural’dan herkesi şoke eden karar! Öyle bir sektöre girdi ki... Oyunculuğa dönsem bile bırakmam!

Yeni yöneldiği bu alanda oldukça kararlı olduğu ileri sürülen Kural'ın, bu sektöre dair şu ifadeleri kullandığı iddia edildi:

"Oyunculuğa geri dönsem bile madenciliği bırakmam."

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’Yerli Leonardo DiCaprio’ Arda Kural’dan herkesi şoke eden karar! Öyle bir sektöre girdi ki... Oyunculuğa dönsem bile bırakmam!

Ekranlardan uzak olan ünlü ismin bu radikal kararı ve madencilik sektöründeki geleceği şimdiden büyük merak konusu oldu.

’Yerli Leonardo DiCaprio’ Arda Kural’dan herkesi şoke eden karar! Öyle bir sektöre girdi ki... Oyunculuğa dönsem bile bırakmam!

Ünlü oyuncu Arda Kural, 'Emret Komutanım' dizisinde 'Ferit Tekin' karakterine hayat vermiş ve televizyon dünyasında adını altın harflerle yazdırmıştı.

’Yerli Leonardo DiCaprio’ Arda Kural’dan herkesi şoke eden karar! Öyle bir sektöre girdi ki... Oyunculuğa dönsem bile bırakmam!

BİR DÖNEM İLGİ TOPLAMIŞTI

Arda Kural, oyunculuğu kadar yakışıklılığı ve dünyaca ünlü oyuncu Leonarda DiCaprio'ya benzerliğiyle de ilgi çekmişti.

’Yerli Leonardo DiCaprio’ Arda Kural’dan herkesi şoke eden karar! Öyle bir sektöre girdi ki... Oyunculuğa dönsem bile bırakmam!

OYUNCULUĞU BIRAKMIŞTI

'Yerli Leonardo DiCaprio' lakabıyla anılan Arda Kural, psikoz teşhisi sonrası ekranlardan uzakta kalarak sağlık sorunlarıyla mücadele etti. Ünlü oyuncu, bu dönemde oyunculuğu da bıraktı.

’Yerli Leonardo DiCaprio’ Arda Kural’dan herkesi şoke eden karar! Öyle bir sektöre girdi ki... Oyunculuğa dönsem bile bırakmam!

ZOR GÜNLERİ GERİDE BIRAKTI

Arda Kural zorlu geçen günlerden sonra zaman zaman magazin gündeminde yer aldı.

’Yerli Leonardo DiCaprio’ Arda Kural’dan herkesi şoke eden karar! Öyle bir sektöre girdi ki... Oyunculuğa dönsem bile bırakmam!

14 ŞUBAT PAYLAŞIMI...

Zor günleri geride bırakan Arda Kural, 14 Şubat'ta yaptığı paylaşımla ilk kez sevgilisini duyurmuştu.

’Yerli Leonardo DiCaprio’ Arda Kural’dan herkesi şoke eden karar! Öyle bir sektöre girdi ki... Oyunculuğa dönsem bile bırakmam!

AŞKINI BÖYLE İLAN ETTİ! İŞTE SEVGİLİSİ

Arda Kural, sevgilisini öptüğü anları sosyal medyadaki takipçileriyle paylaşmıştı.

’Yerli Leonardo DiCaprio’ Arda Kural’dan herkesi şoke eden karar! Öyle bir sektöre girdi ki... Oyunculuğa dönsem bile bırakmam!

AŞK HAYATINDA KEYFİ YERİNDE!

Arda Kural son olarak yine özel hayatıyla magazin gündeminin nabzını tutmuştu. Ünlü isim sevgilisine aşk dolu baktığı anlar kısa sürede dikkat çekmişti.

’Yerli Leonardo DiCaprio’ Arda Kural’dan herkesi şoke eden karar! Öyle bir sektöre girdi ki... Oyunculuğa dönsem bile bırakmam!

Katıldığı bir programda şimdilerde ne yaptığı sorulunca verdiği yanıt ise duyanları şoke etmişti.

’Yerli Leonardo DiCaprio’ Arda Kural’dan herkesi şoke eden karar! Öyle bir sektöre girdi ki... Oyunculuğa dönsem bile bırakmam!

"MADENCİLİK HAKKINDA DÜŞÜNÜYORUM"

Kural, oyunculuğu bıraktıktan sonra madencilik ile ilgilendiğini şu sözlerle açıklamıştı: 'Bir odam atölye orada değerli taşlar, değersiz taşları ve metali inceliyorum. Madencilik hakkında düşünüyorum. Altın tüccarlığı, elmas tacirliği gibi...'

’Yerli Leonardo DiCaprio’ Arda Kural’dan herkesi şoke eden karar! Öyle bir sektöre girdi ki... Oyunculuğa dönsem bile bırakmam!

"SEKTÖRDE BARINAMADIM"

Daha önceden bir konuşmasında, "Sektörde kalmayı başaramadım. Kariyerimin zirvesinde birçok engelle karşılaştım" diyen Kural, şimdilerde madencilik ile ilgileniyor.

’Yerli Leonardo DiCaprio’ Arda Kural’dan herkesi şoke eden karar! Öyle bir sektöre girdi ki... Oyunculuğa dönsem bile bırakmam!

Peki Arda Kural gibi diğer ünlü oyuncuların hangi mesleklerde kendini gösterdiğini biliyor musunuz?

COŞKUN SABAH

'Anılar', 'Aşığım Sana', 'Hatıram Olsun' ve 'Benimsin' şarkılarıyla 80'li ve 90'lı yıllarda dikkat çeken Coşkun Sabah, kariyerine emin adımlarla başlamıştı.

’Yerli Leonardo DiCaprio’ Arda Kural’dan herkesi şoke eden karar! Öyle bir sektöre girdi ki... Oyunculuğa dönsem bile bırakmam!

Ancak müzik kariyeriyle adından söz ettiren Sabah sürpriz bir kararla farklı bir sektöre adım atmıştı.

’Yerli Leonardo DiCaprio’ Arda Kural’dan herkesi şoke eden karar! Öyle bir sektöre girdi ki... Oyunculuğa dönsem bile bırakmam!

1 MİLYON LİRALIK YATIRIM YAPMIŞTI

2021 yılında yumurta sektörüne giren ünlü şarkıcı şu ifadeleri kullanmıştı: "Eskişehir'deki tesisimizi 1 milyon 300 bin liralık bir yatırım bütçesiyle kurduk. 2 bin metrekare kapalı alana sahip tesiste 15 bin yarka cinsi tavuğumuz var. Günlük 15 bin, aylık ise yaklaşık 450 bin yumurta üretimi planlıyoruz"

’Yerli Leonardo DiCaprio’ Arda Kural’dan herkesi şoke eden karar! Öyle bir sektöre girdi ki... Oyunculuğa dönsem bile bırakmam!

Coşkun Sabah ortağının kendisini 500 bin lira dolandırmasına rağmen sektöre devam etmişti.

’Yerli Leonardo DiCaprio’ Arda Kural’dan herkesi şoke eden karar! Öyle bir sektöre girdi ki... Oyunculuğa dönsem bile bırakmam!

HAYALLERİNE KİLİT VURDU...

Başarılı sanatçı son olarak katıldığı bir davette yumurta sektörünü bıraktığını açıkladı.

’Yerli Leonardo DiCaprio’ Arda Kural’dan herkesi şoke eden karar! Öyle bir sektöre girdi ki... Oyunculuğa dönsem bile bırakmam!

Sabah radikal kararı hakkında, "Tavuk 19 ay yumurtlar sonra yumurtadan kesilir yenisini almak lazım. 19 ay yumurtladı paramızı kazandık. Yenisini almak yerine bırakmayı tercih ettim. Müzik sektörü keyifli çalışıp zarfımızı alıyoruz." ifadelerini kullandı.

’Yerli Leonardo DiCaprio’ Arda Kural’dan herkesi şoke eden karar! Öyle bir sektöre girdi ki... Oyunculuğa dönsem bile bırakmam!

MİNE ÇAĞLAR KONDU

Bir dönemin unutulmaz çocuk dizisi "Çarli İş Başında" ile tanınan ve canlandırdığı saf, sempatik Cilvenaz karakteriyle hafızalara kazınan Mine Çağlar Kondu, uzun zamandır televizyon ekranlarında görünmüyor.

’Yerli Leonardo DiCaprio’ Arda Kural’dan herkesi şoke eden karar! Öyle bir sektöre girdi ki... Oyunculuğa dönsem bile bırakmam!

2000'lerin başında yayınlanan dizideki enerjik, renkli ve akılda kalan performansıyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edinen Kondu, o yıllarda ekranın parlayan genç yıldızlarından biri olarak dikkat çekmişti.

’Yerli Leonardo DiCaprio’ Arda Kural’dan herkesi şoke eden karar! Öyle bir sektöre girdi ki... Oyunculuğa dönsem bile bırakmam!

Bugün 47 yaşında olan Kondu, dizi döneminin ardından adeta gözlerden kayboldu. Oyunculuk kariyerini tamamen geride bırakan Kondu, yaşamına bambaşka bir rota çizdi.

’Yerli Leonardo DiCaprio’ Arda Kural’dan herkesi şoke eden karar! Öyle bir sektöre girdi ki... Oyunculuğa dönsem bile bırakmam!

İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi mezunu olan eski oyuncu, yıllar sonra eğitimini aldığı mesleğe dönerek veteriner hekim olarak çalışmaya başladı.

’Yerli Leonardo DiCaprio’ Arda Kural’dan herkesi şoke eden karar! Öyle bir sektöre girdi ki... Oyunculuğa dönsem bile bırakmam!

Şimdilerde bir klinikte hayvanların bakımı ve sağlığıyla ilgilenen Kondu, ışıklardan uzak, sakin ve mesleğine adanmış bir hayat sürdürüyor. Televizyon dünyasına veda eden isim, bugün kariyerini hayvan dostlarının iyiliği için harcadığı emekle sürdürüyor.