Trend
Galeri
Trend Magazin
'Yerli Leonardo DiCaprio' Arda Kural'dan herkesi şoke eden karar! Öyle bir sektöre girdi ki... "Oyunculuğa dönsem bile bırakmam!"
'Yerli Leonardo DiCaprio' Arda Kural'dan herkesi şoke eden karar! Öyle bir sektöre girdi ki... "Oyunculuğa dönsem bile bırakmam!"
Bir döneme damgasını vuran ünlü oyuncu Arda Kural hakkında magazin dünyasını sallayacak flaş bir iddia ortaya atıldı. Zor günleri geride bırakan Kural'ın yeni bir işe başladığı ve yakın çevresine "Bu işi asla bırakmam" dediği öne sürüldü. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 12.07.2026 14:00
Güncelleme Tarihi: 12.07.2026 14:06