Yerli medyaya adaletsizlik! RTÜK’ün denetiminde çifte standart: Çocukları koruma kriteri bütçe mi?

Şimdi atv'ye 'çocukların ve gençlerin gelişimini olumsuz etkilediği' gerekçesiyle ceza kesen RTÜK; çocuklar ve gençler için her türlü argo, cinsellik, sapkınlık, yasaklı madde gibi içinde birçok olumsuzluk barındıran yayınlara neden böyle müdahale etmiyor? Bu dijital platformlar 'abonelik sistemi' ile yani paralı olduğu için mi?

