Trend Galeri Trend Magazin Yerli medyaya adaletsizlik! RTÜK'ün denetiminde çifte standart: Çocukları koruma kriteri bütçe mi?

Yerli medyaya adaletsizlik! RTÜK'ün denetiminde çifte standart: Çocukları koruma kriteri bütçe mi?

RTÜK, atv'de yayınlanan Esra Erol'un programına 'çocukların ve gençlerin gelişimini olumsuz etkilediği' gerekçesiyle 8 milyon TL para cezası verdi. RTÜK'ün uyguladığı bu ağır ceza dijital ile geleneksel kitle iletişim araçları arasındaki denetim adaletsizliğini yeniden gündeme getirdi.

TUBA KALÇIK
Giriş Tarihi: 14.08.2026 06:33 Güncelleme Tarihi: 14.08.2026 06:34
Yerli medyaya adaletsizlik! RTÜK’ün denetiminde çifte standart: Çocukları koruma kriteri bütçe mi?

Lafı eğip bükmeye gerek yok, görünen o ki RTÜK, televizyonları mikroskopla denetlerken, yabancı internet devlerini ve dijital platformları uzaktan inceliyor.

Yerli medyaya adaletsizlik! RTÜK’ün denetiminde çifte standart: Çocukları koruma kriteri bütçe mi?

Şimdi atv'ye 'çocukların ve gençlerin gelişimini olumsuz etkilediği' gerekçesiyle ceza kesen RTÜK; çocuklar ve gençler için her türlü argo, cinsellik, sapkınlık, yasaklı madde gibi içinde birçok olumsuzluk barındıran yayınlara neden böyle müdahale etmiyor? Bu dijital platformlar 'abonelik sistemi' ile yani paralı olduğu için mi?

Yerli medyaya adaletsizlik! RTÜK’ün denetiminde çifte standart: Çocukları koruma kriteri bütçe mi?

Ulusal televizyonlarda yayınlanan diziler, programlar sıkı denetim içindeyken, dijitalde yayınlananlara kesilen ceza, televizyonun yanında devede kulak kalıyor...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Yerli medyaya adaletsizlik! RTÜK’ün denetiminde çifte standart: Çocukları koruma kriteri bütçe mi?

ORANTISIZ DENETİM
Yaşanan orantısız bu durum ise şu soruyu gündeme taşıyor: Bir içeriğin toplumsal ahlaka uygunluğu veya çocuk-gençleri olumlu/olumsuz etkileme potansiyeli izleyicinin cebinden çıkan parayla mı ölçülüyor? Paran varsa dijitalde olumsuz öğeler içeren yayınları izleyebilirsin demenin başka bir yolu değil midir bu 'orantısız denetim' sistemi?

Yerli medyaya adaletsizlik! RTÜK’ün denetiminde çifte standart: Çocukları koruma kriteri bütçe mi?

RTÜK'ün 'parayla abone' olunan dijital platformlara toleranslı, parasız yayın yapanlara ise sıfır tolerans yaklaşımı denetim sistemindeki çifte standardı da gözler önüne seriyor.

Yerli medyaya adaletsizlik! RTÜK’ün denetiminde çifte standart: Çocukları koruma kriteri bütçe mi?

Gençlerimizin veya çocuklarımızın ahlakı da maneviyatı da 'para' ile esnetilebilecek bir yapıya sahip değildir. Eğer çocuklarımızın ahlakı ve ruh sağlığı korunmak isteniyorsa, bunun ölçüsü izleyicinin bütçesi üzerinden değil içerik üzerinden olmalıdır.

Yerli medyaya adaletsizlik! RTÜK’ün denetiminde çifte standart: Çocukları koruma kriteri bütçe mi?

İNGİLTERE ÖRNEĞİ
Bu sistemi İngiltere kurdu mesela. Ofcom; yani İngiltere'nin RTÜK'ü, radyo ve televizyonların yanı sıra dijital platformları, sosyal medyayı denetleyen bir sistem kurdu. Çok açık ve net bir kural var; ulusalda yayınlanmayacak olan, 'toplumsal zarar doğuracak' içerikler dijitalde de yayınlanamıyor.

Yerli medyaya adaletsizlik! RTÜK’ün denetiminde çifte standart: Çocukları koruma kriteri bütçe mi?

Tıpkı İngiltere'de olduğu gibi televizyonlara sıkı denetim yaparken benzer bir tavrı dijital platformlar için de yapmalı RTÜK.

Yerli medyaya adaletsizlik! RTÜK’ün denetiminde çifte standart: Çocukları koruma kriteri bütçe mi?

YouTube ve benzerleri de dahil olmak üzere ister paralı ister ücretsiz olsun dijital platformlara da ulusal televizyonlara getirilen sorumluluk, vergi ve içerik denetimi getirilmelidir.

Yerli medyaya adaletsizlik! RTÜK’ün denetiminde çifte standart: Çocukları koruma kriteri bütçe mi?

Aksi takdirde korumaya çalıştığımız gençlerimiz ve çocuklarımız dijital platformların 'sağlıksız' içerikleriyle zehirlenmeye devam edecekler...

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör