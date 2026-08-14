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Yerli medyaya adaletsizlik! RTÜK'ün denetiminde çifte standart: Çocukları koruma kriteri bütçe mi?
Yerli medyaya adaletsizlik! RTÜK'ün denetiminde çifte standart: Çocukları koruma kriteri bütçe mi?
RTÜK, atv'de yayınlanan Esra Erol'un programına 'çocukların ve gençlerin gelişimini olumsuz etkilediği' gerekçesiyle 8 milyon TL para cezası verdi. RTÜK'ün uyguladığı bu ağır ceza dijital ile geleneksel kitle iletişim araçları arasındaki denetim adaletsizliğini yeniden gündeme getirdi.
Giriş Tarihi: 14.08.2026 06:33
Güncelleme Tarihi: 14.08.2026 06:34