Yerli ve milli olmanın Turkuvaz’cası!

Söylemekten asla yorulmayacağım: Yerel olmak, milli olmaktır. Yerini, yurdunu, özünü gözeten, önemseyen yönetimlerin başarısız olma ihtimali yoktur. Bu köşede sık sık "yerel haberciliğin" önemine de vurgu yapıyorum. Çünkü çok iyi biliyorum ki, Türkiye sadece İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den ibaret değil.