Yerli ve milli olmanın Turkuvaz’cası!

Söylemekten asla yorulmayacağım: Yerel olmak, milli olmaktır. Yerini, yurdunu, özünü gözeten, önemseyen yönetimlerin başarısız olma ihtimali yoktur. Bu köşede sık sık 'yerel haberciliğin' önemine de vurgu yapıyorum. Çünkü çok iyi biliyorum ki, Türkiye sadece İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den ibaret değil. Ve inanıyorum ki, haber değerlendirmesinde İstanbul'daki 4 şiddetinde deprem, Mersin'deki 6 şiddetinde depreme denk değil. İşte bu nedenledir ki, Turkuvaz Medya'nın harika organizasyonu İl Ziyaretleri'ne koşa koşa gidiyorum. 'Plaza gazeteciliğine' alışmayayım, halkıma kendi parmaklarımla dokunayım diye... Geçen hafta Turkuvaz Medya'nın kendi binasında düzenlediği Türkiye Yüzyılında Marka Şehirler Zirvesi'ni de işte bu nedenle çok önemli ve değerli buldum. Türkiye'nin 4 bir yanından gelen belediye başkanları ve yerel yöneticiler, nihayet siyaset gündeminin tozundan, toprağından, pusundan kafalarını çıkartıp, kendilerini ifade etme fırsatı buldular. Eskiden bu tür toplantılar birer şikayet dilekçesi sunma seremonisi şeklinde geçerdi. Bu kez dikkatimi çeken ise şehir temsilcilerinin şikayet ve talepte bulunmaktan ziyade önlerini açan, destekleyen, fırsat sunan ve hepsinden önemlisi 'kendilerini önemseyen' merkezi yönetime şükranlarını sunmalarıydı. Şehirlerin marka değerleri ne kadar artarsa, Türkiye'nin refaha ulaşma süreci de o kadar kısalacaktır. Bunu sağlama yolunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan devletime ve vatandaşla merkezi yönetim arasında çelikten bir köprü kuran yayın grubuma minnetle...