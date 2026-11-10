Yeşilçam dünyasından, Türk televizyon tarihine! Keloğlan’ın Fatma’sını meğer herkes tanıyormuş!

Özellikle Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Şayeste Hanım karakteriyle geniş kitlelerin hafızasında yer edinen oyuncu; Çocuklar Duymasın, Çiçek Taksi, Kınalı Kar ve Huzur Sokağı gibi sevilen yapımlarda da kamera karşısına geçti. Böylece farklı kuşaklardan izleyicilerin tanıdığı isimlerden biri oldu.