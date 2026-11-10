Yeşilçam dünyasından, Türk televizyon tarihine! Keloğlan’ın Fatma’sını meğer herkes tanıyormuş!

Türk sinemasının unutulmaz yapımı Keloğlan Aramızda'da Fatma karakterine hayat veren usta oyuncu Fatma Karanfil, ekran serüveniyle yeniden gündeme geldi. Rüştü Asyalı ile başrolü paylaştığı filmdeki masum bakışlarıyla hafızalara kazınan usta ismin, ilerleyen yıllarda Aşk-ı Memnu, Çocuklar Duymasın ve Çiçek Taksi gibi Türk televizyon tarihine damga vuran popüler dizilerde de rol aldığı ortaya çıktı. 2024 yılında hayatını kaybeden oyuncunun gençlik yıllarındaki güzelliği ve geçirdiği değişim sosyal medyada ilgi gördü.