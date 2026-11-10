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Yeşilçam dünyasından, Türk televizyon tarihine! Keloğlan'ın Fatma'sını meğer herkes tanıyormuş!

Türk sinemasının unutulmaz yapımı Keloğlan Aramızda'da Fatma karakterine hayat veren usta oyuncu Fatma Karanfil, ekran serüveniyle yeniden gündeme geldi. Rüştü Asyalı ile başrolü paylaştığı filmdeki masum bakışlarıyla hafızalara kazınan usta ismin, ilerleyen yıllarda Aşk-ı Memnu, Çocuklar Duymasın ve Çiçek Taksi gibi Türk televizyon tarihine damga vuran popüler dizilerde de rol aldığı ortaya çıktı. 2024 yılında hayatını kaybeden oyuncunun gençlik yıllarındaki güzelliği ve geçirdiği değişim sosyal medyada ilgi gördü.

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GÖZDE NUR ŞAHİN
Giriş Tarihi: 10.11.2026 12:21 Güncelleme Tarihi: 10.11.2026 12:28
Yeşilçam dünyasından, Türk televizyon tarihine! Keloğlan’ın Fatma’sını meğer herkes tanıyormuş!

Yeşilçam'ın unutulmaz yapımları arasında yer alan "Keloğlan Aramızda", yıllar geçse de hafızalardaki yerini koruyor.

Yeşilçam dünyasından, Türk televizyon tarihine! Keloğlan’ın Fatma’sını meğer herkes tanıyormuş!

Rüştü Asyalı'nın başrolünde olduğu filmde, güzelliği ve masum bakışlarıyla izleyicinin beğenisini kazanan Fatma karakteri ise aradan geçen yılların ardından yeniden merak konusu oldu.

Yeşilçam dünyasından, Türk televizyon tarihine! Keloğlan’ın Fatma’sını meğer herkes tanıyormuş!

Filmi yeniden izleyenler, Fatma karakterine hayat veren oyuncunun kim olduğunu öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi. Çünkü Yeşilçam'da genç yaşta kamera karşısına geçen bu isim, ilerleyen yıllarda Türk televizyonunun sevilen yapımlarında da boy gösterdi.

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Yeşilçam dünyasından, Türk televizyon tarihine! Keloğlan’ın Fatma’sını meğer herkes tanıyormuş!

YEŞİLÇAM'DAN UNUTULMAZ DİZİLERE UZANAN KARİYER

Keloğlan'ın Fatma'sı olarak hafızalara kazınan isim, usta oyuncu Fatma Karanfil'den başkası değildi. Sinema yolculuğuna genç yaşta adım atan Karanfil, yıllar içerisinde birbirinden başarılı projelerde rol aldı.

Yeşilçam dünyasından, Türk televizyon tarihine! Keloğlan’ın Fatma’sını meğer herkes tanıyormuş!

Özellikle Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Şayeste Hanım karakteriyle geniş kitlelerin hafızasında yer edinen oyuncu; Çocuklar Duymasın, Çiçek Taksi, Kınalı Kar ve Huzur Sokağı gibi sevilen yapımlarda da kamera karşısına geçti. Böylece farklı kuşaklardan izleyicilerin tanıdığı isimlerden biri oldu.

Yeşilçam dünyasından, Türk televizyon tarihine! Keloğlan’ın Fatma’sını meğer herkes tanıyormuş!

GENÇLİK FOTOĞRAFLARI YENİDEN GÜNDEMDE

3 Şubat 1952'de Eskişehir'de dünyaya gelen Fatma Karanfil, 1968 yılında Ses Dergisi tarafından düzenlenen yarışmada üçüncülük elde ederek sinema dünyasına adım attı.

Yeşilçam dünyasından, Türk televizyon tarihine! Keloğlan’ın Fatma’sını meğer herkes tanıyormuş!

Uzun yıllara yayılan kariyerinde tiyatro ve televizyon projelerinde de yer alan oyuncu, bir dönem yaşadığı sağlık sorunlarının ardından 2001 yılında yeniden sahnelere döndü.

Yeşilçam dünyasından, Türk televizyon tarihine! Keloğlan’ın Fatma’sını meğer herkes tanıyormuş!

Çocuklar Duymasın dizisinde Dominant Teyze'nin annesini canlandıran Karanfil, Aşk-ı Memnu'daki Şayeste Hanım rolüyle de izleyicilerin sevgisini kazandı.

Yeşilçam dünyasından, Türk televizyon tarihine! Keloğlan’ın Fatma’sını meğer herkes tanıyormuş!

72 YAŞINDA HAYATA VEDA ETTİ

Bir süredir kanser tedavisi gören Fatma Karanfil, 4 Haziran 2024 tarihinde 72 yaşında yaşamını yitirdi. Usta oyuncunun vefatı sanat dünyasını yasa boğdu.

Yeşilçam dünyasından, Türk televizyon tarihine! Keloğlan’ın Fatma’sını meğer herkes tanıyormuş!

Karanfil'in yıllar öncesine ait fotoğrafları ise aradan geçen zamana rağmen yeniden ilgi gördü.

Yeşilçam dünyasından, Türk televizyon tarihine! Keloğlan’ın Fatma’sını meğer herkes tanıyormuş!

GÜLŞEN BUBİKOĞLU YILLARA MEYDAN OKUYOR!

Gülşen Bubikoğlu yıllara meydan okuyan güzelliği ile sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

Yeşilçam dünyasından, Türk televizyon tarihine! Keloğlan’ın Fatma’sını meğer herkes tanıyormuş!

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu adeta gençlik iksirini bulmuşcasına hiç yaşlanmıyor.

Yeşilçam dünyasından, Türk televizyon tarihine! Keloğlan’ın Fatma’sını meğer herkes tanıyormuş!

Gülşen Bubikoğlu2nun unutulmaz filmleri arasında yer alan 'Ah Nerede' dizi oluyor.

Yeşilçam dünyasından, Türk televizyon tarihine! Keloğlan’ın Fatma’sını meğer herkes tanıyormuş!

Tarık Akan ile başrolünde yer aldığı Ah Nerede filminde Gülşen Bubikoğlu Zehra karakterini canlandırmıştı.

Yeşilçam dünyasından, Türk televizyon tarihine! Keloğlan’ın Fatma’sını meğer herkes tanıyormuş!

Gülşen Bubikoğlu hayranlarına sık sık paylaşımlarda bulunuyor.

Yeşilçam dünyasından, Türk televizyon tarihine! Keloğlan’ın Fatma’sını meğer herkes tanıyormuş!

Gülşen Bubikoğlu en beğenilen fotoğraflarındaki pozlarını adeta yeniden canlandırıyor.

Yeşilçam dünyasından, Türk televizyon tarihine! Keloğlan’ın Fatma’sını meğer herkes tanıyormuş!

Gülşen Bubikoğlu'nun son halini görenler "Yıllar onu teğet geçmiş" demeden edemiyor.

Yeşilçam dünyasından, Türk televizyon tarihine! Keloğlan’ın Fatma’sını meğer herkes tanıyormuş!

Son olarak sosyal medya paylaşımı ile yine dikkat çeken Gülşen Bubikoğlu güzelliği ile sosyal medyayı kasıp kavurdu.

Yeşilçam dünyasından, Türk televizyon tarihine! Keloğlan’ın Fatma’sını meğer herkes tanıyormuş!

Yeşilçam'ın güzel gülüşlü kadınları arasında ilk sıralarda gösterilen oyuncu Gülşen Bubikoğlu, yıllar geçse de güzelliğiyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Yeşilçam dünyasından, Türk televizyon tarihine! Keloğlan’ın Fatma’sını meğer herkes tanıyormuş!

Yıllar önce setlere veda eden Bubikoğlu, hayranlarıyla iletişimini sosyal medya hesabı üzerinden kuruyor.

Yeşilçam dünyasından, Türk televizyon tarihine! Keloğlan’ın Fatma’sını meğer herkes tanıyormuş!

Usta oyuncu, artık tüm zamanını ailesine ve kendisine ayırmayı tercih ediyor.

Yeşilçam dünyasından, Türk televizyon tarihine! Keloğlan’ın Fatma’sını meğer herkes tanıyormuş!

Son dönemde karakalem çalışmaları yapmaya başlayan Gülşen Bubikoğlu çizimlerini hayranlarıyla paylaşmayı ihmal etmiyor.

Yeşilçam dünyasından, Türk televizyon tarihine! Keloğlan’ın Fatma’sını meğer herkes tanıyormuş!

Gülşen Bubikoğlu aynı zamanda bir anneanne.

Yeşilçam dünyasından, Türk televizyon tarihine! Keloğlan’ın Fatma’sını meğer herkes tanıyormuş!

Zamanının çoğunu torunu Ali Mavi ile geçiren Gülşen Bubikoğlu, ekranlardan uzak bir hayat sürüyor.

Yeşilçam dünyasından, Türk televizyon tarihine! Keloğlan’ın Fatma’sını meğer herkes tanıyormuş!

Gülşen Bubikoğlu, Türker İnanoğlu'nun yapımcılığını üstlendiği Yaban filmi ile Yeşilçam dünyasına merhaba dedi.