'HAKKI GASP EDİLİYOR'

Güner Özkul Orhon, İstanbul Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dilekçesinde, icracı sıfatıyla babasının eserlerinin o dönemki sinema gösterimlerini kapsadığı, babası tarafından yapılmış herhangi bir farklı sözleşme ve izin verilme durumunun mümkün olmadığı aktarıldı.