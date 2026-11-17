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Yeşilçam efsanesi Münir Özkul'un kızı mahkemelik oldu! 'Babamın hakları gasp ediliyor' diyerek dava açtı...
Yeşilçam efsanesi Münir Özkul'un kızı mahkemelik oldu! "Babamın hakları gasp ediliyor" diyerek dava açtı...
Türk sinemasının çınarı, merhum sanatçı Münir Özkul'un kızı Şadan Güner Özkul Orhon, yapım şirketiyle mahkemelik oldu. Babasının yaşadığı dönemde sadece sinema gösterimlerini kapsayan eserlerinin izinsiz bir şekilde dijital platformlara ve kanallara satıldığını belirten Güner Orhon, "Babamın hakları gasp ediliyor" diyerek soluğu adliyede aldı.
Giriş Tarihi: 17.11.2026 06:12