Trend Galeri Trend Magazin Yeşilçam efsanesi Selda Alkor'un son hali görenleri büyüledi! Asmalı Konak'ın Sümbül Hanım'ı yıllara meydan okuyor…

Yeşilçam efsanesi Selda Alkor'un son hali görenleri büyüledi! Asmalı Konak'ın Sümbül Hanım'ı yıllara meydan okuyor…

Yeşilçam'ın tecrübeli ismi ve Türk televizyon tarihinin en unutulmaz "Hanımağası" Selda Alkor, 83. yaşının ardından son haliyle yeniden odak noktası oldu. İşte Asmalı Konak'ın Sümbül Hanım'ı, Çemberimde Gül Oya'nın Yurdanur'u olarak hafızalara kazınan usta sanatçının son hali!

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ZEHRA DEMİROK
Giriş Tarihi: 10.11.2026 09:08 Güncelleme Tarihi: 10.11.2026 09:16
Yeşilçam efsanesi Selda Alkor’un son hali görenleri büyüledi! Asmalı Konak’ın Sümbül Hanım’ı yıllara meydan okuyor…

Sinema perdesinde üstlendiği güçlü kadın rolleri ve televizyon ekranlarında fırtınalar estiren usta oyunculuğuyla gönüllere taht kuran Selda Alkor, son görüntüsüyle görenleri hayrete düşürüyor.

Yeşilçam efsanesi Selda Alkor’un son hali görenleri büyüledi! Asmalı Konak’ın Sümbül Hanım’ı yıllara meydan okuyor…

Bir süredir dizi ve film setlerinden uzak, sakin bir hayat süren Yeşilçam efsanesinin son hali hayranlarının dikkatini çekti.

Yeşilçam efsanesi Selda Alkor’un son hali görenleri büyüledi! Asmalı Konak’ın Sümbül Hanım’ı yıllara meydan okuyor…

Yıllara meydan okuyan güzelliği ve asaletiyle parlayan usta sanatçı, magazin dünyasında yeniden konuşulmaya başlandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Yeşilçam efsanesi Selda Alkor’un son hali görenleri büyüledi! Asmalı Konak’ın Sümbül Hanım’ı yıllara meydan okuyor…

Türk Sinemasının efsane isimlerinden Selda Alkor; 'Çemberimde Gül Oya'nın Yurdanur'u, Asmalı Konak'ın Sümbül'ü ile geniş kitlelerce tanınmıştı.

Yeşilçam efsanesi Selda Alkor’un son hali görenleri büyüledi! Asmalı Konak’ın Sümbül Hanım’ı yıllara meydan okuyor…

İŞTE SON HALİ!

Selda Alkor'un güncel görüntüleri, sevenlerinden takdir topladı.

Yeşilçam efsanesi Selda Alkor’un son hali görenleri büyüledi! Asmalı Konak’ın Sümbül Hanım’ı yıllara meydan okuyor…

ZAMANA YENİLMEYEN ZARAFET

Şimdilerde sakin bir yaşam tercih eden ama zarafetinden ödün vermeyen başarılı oyuncunun son hali için takipçileri sosyal medyada "Zaman onun için durmuş gibi", "Gerçek bir İstanbul hanımefendisi"şeklinde övgü dolu yorumlar yağdırdı.

Yeşilçam efsanesi Selda Alkor’un son hali görenleri büyüledi! Asmalı Konak’ın Sümbül Hanım’ı yıllara meydan okuyor…

Türkiye'nin ilk 'Kilink'i yıllar sonra ortaya çıktı! Yeşilçam'ın efsane ismi Oktay Gürsel'in son hali...

Yılmaz Güney, Türkan Şoray, Ekrem Bora, Tanju Korel ve Salih Güney gibi sinemanın dev isimleriyle aynı seti paylaşan Yeşilçam emektarı Oktay Gürsel'in yıllar sonraki hali şaşırttı.

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Yeşilçam efsanesi Selda Alkor’un son hali görenleri büyüledi! Asmalı Konak’ın Sümbül Hanım’ı yıllara meydan okuyor…

40'tan fazla filmde rol alan, milli atletlikten sinema oyunculuğuna uzanan sıra dışı hayat hikayesiyle dikkat çeken usta sanatçı, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yaşamını sürdürüyor.

Yeşilçam efsanesi Selda Alkor’un son hali görenleri büyüledi! Asmalı Konak’ın Sümbül Hanım’ı yıllara meydan okuyor…

İSKELET KOSTÜMLÜ KİLİNK KARAKTERİNİ İLK O CANLANDIRDI

Yeşilçam'ın bir döneme damga vuran efsanevi fantastik polisiye yapımı Kilink serisine yer alan 84 yaşındaki Gürsel, maskeli efsaneyi ilk kez sinemaya taşıyan isim olmuştu.

Yeşilçam efsanesi Selda Alkor’un son hali görenleri büyüledi! Asmalı Konak’ın Sümbül Hanım’ı yıllara meydan okuyor…

MİLLİ ATLETLİKTEN YEŞİLÇAM SETLERİNE

28 Ocak 1942 Gaziantep doğumlu olan Oktay Gürsel, gençlik yıllarındaki spor başarıları elde etti.

Yeşilçam efsanesi Selda Alkor’un son hali görenleri büyüledi! Asmalı Konak’ın Sümbül Hanım’ı yıllara meydan okuyor…

Gaziantep Lisesi'ndeyken çekiç atmada Türkiye birincisi olarak genç milli takıma seçilen ve Galatasaray Atletizm Takımı'na transfer olan Gürsel, güçlü fiziği ve akrobasi yeteneği sayesinde aktör Hüseyin Peyda'nın desteğiyle 1964 yapımı Cilalı İbo ve Kırk Haramiler filmiyle kamera karşısına geçti.

Yeşilçam efsanesi Selda Alkor’un son hali görenleri büyüledi! Asmalı Konak’ın Sümbül Hanım’ı yıllara meydan okuyor…

İŞTE SON HALİ!

Yeşilçam emektarlarından Oktay Gürsel'in son hali hayranlarının da dikkatini çekti.

Yeşilçam efsanesi Selda Alkor’un son hali görenleri büyüledi! Asmalı Konak’ın Sümbül Hanım’ı yıllara meydan okuyor…

Gözlerden uzak mutlu bir yaşam sürdüren 84 yaşındaki yıldızın son halini gören hayranları, "Yıllar sinemanın ilk Kilink'ine de acımamış", "Asil duruşundan hiçbir şey kaybetmemiş" yorumlarıyla oyuncuya vefa mesajlarında bulundu.

Yeşilçam efsanesi Selda Alkor’un son hali görenleri büyüledi! Asmalı Konak’ın Sümbül Hanım’ı yıllara meydan okuyor…

"Ayşecik ile Ömercik"in unutulmaz yıldızıydı! Yeşilçam güzeli Semra Sar'ın son halini görenler tanıyamadı...

Yeşilçam'ın unutulmayan yıldızlarından olan Semra Sar, uzun süredir gözlerden uzak sürdürdüğü yaşamının ardından yeniden merak konusu oldu.

Yeşilçam efsanesi Selda Alkor’un son hali görenleri büyüledi! Asmalı Konak’ın Sümbül Hanım’ı yıllara meydan okuyor…

İstanbul Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü mezunu olan, 1961 yılında bir sinema dergisinin açtığı yarışmayı birincilikle kazanarak beyaz perdeye adım atan tescilli güzel, yılların ardında bıraktığı izlerle adından söz ettiriyor.

Yeşilçam efsanesi Selda Alkor’un son hali görenleri büyüledi! Asmalı Konak’ın Sümbül Hanım’ı yıllara meydan okuyor…

YEŞİLÇAM ZİRVESİNDE

29 Kasım 1943 Giresun doğumlu olan Semra Sar, sinema dünyasına adım attığı ilk günden itibaren zarafetiyle dikkat çekmişti.

Yeşilçam efsanesi Selda Alkor’un son hali görenleri büyüledi! Asmalı Konak’ın Sümbül Hanım’ı yıllara meydan okuyor…

Yaklaşık 50 civarında sinema filminde rol alan, oyunculuğunun yanı sıra şarkıcılık deneyimiyle de adından söz ettiren usta sanatçı; özellikle Ayşecik ile Ömercik yapımındaki performansıyla hafızalara kazınmıştı.

Yeşilçam efsanesi Selda Alkor’un son hali görenleri büyüledi! Asmalı Konak’ın Sümbül Hanım’ı yıllara meydan okuyor…

1973 yılında sinemaya ara veren ve yıllar sonra yalnızca bir projede daha kamera karşısına geçtikten sonra tamamen gözlerden kaybolan Sar, sinema camiasının nostaljik yüzleri arasında yer alıyor.

Yeşilçam efsanesi Selda Alkor’un son hali görenleri büyüledi! Asmalı Konak’ın Sümbül Hanım’ı yıllara meydan okuyor…

GÖRENLER TANIMAKTA ZORLANIYOR!

Yıllar sonra son haliyle objektiflere takılan Semra Sar'ın değişimini gören hayranları şaşırmadan edemedi.

Yeşilçam efsanesi Selda Alkor’un son hali görenleri büyüledi! Asmalı Konak’ın Sümbül Hanım’ı yıllara meydan okuyor…

Yeşilçam hayranlarının "Gençlik gitmiş ama asalet kalmış", "Nerede o eski Yeşilçam güzelleri" şeklinde yorumları da ön plana çıktı.

Yeşilçam efsanesi Selda Alkor’un son hali görenleri büyüledi! Asmalı Konak’ın Sümbül Hanım’ı yıllara meydan okuyor…

Daha önce yapılan açıklamalarda Semra Sar'ın kameralardan uzak, mütevazi, sade, sakin bir hayat sürdürdüğü ifade edilmişti.

Yeşilçam efsanesi Selda Alkor’un son hali görenleri büyüledi! Asmalı Konak’ın Sümbül Hanım’ı yıllara meydan okuyor…

Yeşilçam güzeli Semra Sar'ın son hali şaşırtsa da hayranların "Ey gidi eski günler" yorumları kendini yeniliyor.

Yeşilçam efsanesi Selda Alkor’un son hali görenleri büyüledi! Asmalı Konak’ın Sümbül Hanım’ı yıllara meydan okuyor…

"AH MÜJGAN AH"IN GÜZEL YILDIZIYDI! YEŞİLÇAM'IN EFSANE İSMİ ESEN PÜSKÜLLÜ'YÜ ŞİMDİ GÖRÜN...

Yeşilçam'ın güzelleri arasında yer alan, naifliği ve başarılı performanslarıyla sinemaseverlerin kalbinde taht kuran Esen Püsküllü, yıllara sonra son haliyle merak konusu oldu.

Yeşilçam efsanesi Selda Alkor’un son hali görenleri büyüledi! Asmalı Konak’ın Sümbül Hanım’ı yıllara meydan okuyor…

Bir derginin yarışmasıyla sinemaya adım atan ve kariyeri boyunca onlarca unutulmaz yapımda başrol üstlenen efsane ismin hayatı ve son hali hayranları tarafından dikkat çekti.

Yeşilçam efsanesi Selda Alkor’un son hali görenleri büyüledi! Asmalı Konak’ın Sümbül Hanım’ı yıllara meydan okuyor…

DERGİYLE BAŞLAYAN SİNEMA SERÜVENİ

16 Temmuz 1946 İstanbul doğumlu olan Esen Püsküllü, dönemin en popüler yayın organlarından bir derginin açtığı yarışmada finale kalarak sanat dünyasının kapılarını araladı. Kısa sürede yapımcıların aranan yüzü olan ve Türk sinemasında adından söz ettiren Püsküllü, kariyeri boyunca rol aldığı 74 filmin 27'sinde başrolü göğüsledi.