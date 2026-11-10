Yeşilçam efsanesi Selda Alkor’un son hali görenleri büyüledi! Asmalı Konak’ın Sümbül Hanım’ı yıllara meydan okuyor…

ZAMANA YENİLMEYEN ZARAFET

Şimdilerde sakin bir yaşam tercih eden ama zarafetinden ödün vermeyen başarılı oyuncunun son hali için takipçileri sosyal medyada "Zaman onun için durmuş gibi", "Gerçek bir İstanbul hanımefendisi"şeklinde övgü dolu yorumlar yağdırdı.