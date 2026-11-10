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Yeşilçam efsanesi Selda Alkor'un son hali görenleri büyüledi! Asmalı Konak'ın Sümbül Hanım'ı yıllara meydan okuyor…
Yeşilçam efsanesi Selda Alkor'un son hali görenleri büyüledi! Asmalı Konak'ın Sümbül Hanım'ı yıllara meydan okuyor…
Yeşilçam'ın tecrübeli ismi ve Türk televizyon tarihinin en unutulmaz "Hanımağası" Selda Alkor, 83. yaşının ardından son haliyle yeniden odak noktası oldu. İşte Asmalı Konak'ın Sümbül Hanım'ı, Çemberimde Gül Oya'nın Yurdanur'u olarak hafızalara kazınan usta sanatçının son hali!
Giriş Tarihi: 10.11.2026 09:08
Güncelleme Tarihi: 10.11.2026 09:16