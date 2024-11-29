Yeşilçam güzeli Serpil Çakmaklı’nın altın varaklarla bezeli evine bakın! Serpil Çakmaklı’nın evi de kendi gibi gösterişli...

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Serpil Çakmaklı son dönemde magazinde sıkça yer alıyor. Yıllara meydan okuyan güzelliği ve fit hali ile yaşıtlarını hatta genç kızları bile kıskandıran 62 yaşındaki Serpil Çakmaklı son olarak muhteşem evi gündem oldu. Yeşilçam'ın son jönlerinden Yalçın Dümer ile yaşadığı büyük aşkla hafızalara kazınan Serpil Çakmaklı, evinin kapılarını Evrim Akın'ın programına açtı. Serpil Çakmaklı'nın altın varaklarla bezeli evindeki antikalar parmak ısırttı... İşte Serpil Çakmaklı'nın muhteşem evi...