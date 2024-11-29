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Yeşilçam güzeli Serpil Çakmaklı’nın altın varaklarla bezeli evine bakın! Serpil Çakmaklı’nın evi de kendi gibi gösterişli...

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Serpil Çakmaklı son dönemde magazinde sıkça yer alıyor. Yıllara meydan okuyan güzelliği ve fit hali ile yaşıtlarını hatta genç kızları bile kıskandıran 62 yaşındaki Serpil Çakmaklı son olarak muhteşem evi gündem oldu. Yeşilçam'ın son jönlerinden Yalçın Dümer ile yaşadığı büyük aşkla hafızalara kazınan Serpil Çakmaklı, evinin kapılarını Evrim Akın'ın programına açtı. Serpil Çakmaklı'nın altın varaklarla bezeli evindeki antikalar parmak ısırttı... İşte Serpil Çakmaklı'nın muhteşem evi...

Giriş Tarihi: 29.11.2024 15:33 Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 15:35
Yeşilçam güzeli Serpil Çakmaklı’nın altın varaklarla bezeli evine bakın! Serpil Çakmaklı’nın evi de kendi gibi gösterişli...

Yeşilçam'ın en güzel, en cüretkar isimlerinden Serpil Çakmaklı yıllara meydan okuyor. Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Serpil Çakmaklı için zaman adeta durmuş. Devlet Kuşu, Yılanların Öcü, Yaktı Beni, Yaşamak Bu Değil, İtirazım Var gibi sayısız pek çok Yeşilçam filminde rol alan Serpil Çakmaklı'nın muhteşem evi sosyal medyayı salladı.

Yeşilçam güzeli Serpil Çakmaklı’nın altın varaklarla bezeli evine bakın! Serpil Çakmaklı’nın evi de kendi gibi gösterişli...

Artık 62 yaşında olan Serpil Çakmaklı fit hali ve güzelliğiyle yaşıtlarını hatta genç kızları bile kıskandırıyor.

Yeşilçam güzeli Serpil Çakmaklı’nın altın varaklarla bezeli evine bakın! Serpil Çakmaklı’nın evi de kendi gibi gösterişli...

Yalçın Dümer ile yaşadığı büyük aşkla hafızalara kazınan Serpil Çakmaklı Yeşilçam'da bir çok ünlü isimler başrol olma fırsatını yakalamıştı.

Yeşilçam güzeli Serpil Çakmaklı’nın altın varaklarla bezeli evine bakın! Serpil Çakmaklı’nın evi de kendi gibi gösterişli...

Serpil Çakmaklı son olarak muhteşem evi ile sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Yeşilçam güzeli Serpil Çakmaklı’nın altın varaklarla bezeli evine bakın! Serpil Çakmaklı’nın evi de kendi gibi gösterişli...

Yeşilçam'ın esmer güzeli Serpil Çakmaklı evinin kapılarını Evrim Akın'ın programına açtı.

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