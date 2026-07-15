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Yeşilçam ustası Kemal Sunal'ın o sözleri yıllar sonra yeniden gündeme geldi! "Oğlum benim gibi olmasın"

"Hababam Sınıfı", "Kapıcılar Kralı" ve "Tosun Paşa" gibi unutulmaz filmleriyle nesilleri büyüten Yeşilçam'ın efsanesi Kemal Sunal'ın, oğlu Ali Sunal için yıllar önce kurduğu o cümleler yeniden gündeme geldi.

Giriş Tarihi: 15.07.2026 11:08 Güncelleme Tarihi: 15.07.2026 11:15
Yeşilçam ustası Kemal Sunal’ın o sözleri yıllar sonra yeniden gündeme geldi! Oğlum benim gibi olmasın

Hababam Sınıfı", "Tosun Paşa", "Kapıcılar Kralı" gibi unutulmaz filmlerde canlandırdığı karakterlerle halkın gönlünde taht kuran Kemal Sunal, Türk sinemasının en sevilen yüzlerinden biri olarak hafızalardaki yerini koruyor.

Yeşilçam ustası Kemal Sunal’ın o sözleri yıllar sonra yeniden gündeme geldi! Oğlum benim gibi olmasın

Sayısız filmde rol alan ve her neslin yüzüne tebessüm konduran usta oyuncu, 2000 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

Yeşilçam ustası Kemal Sunal’ın o sözleri yıllar sonra yeniden gündeme geldi! Oğlum benim gibi olmasın

Türk sinemasına damga vuran Kemal Sunal, yalnızca filmleriyle değil, yıllar önce yaptığı samimi açıklamalarla da hafızalarda yer edinmeye devam ediyor.

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Yeşilçam ustası Kemal Sunal’ın o sözleri yıllar sonra yeniden gündeme geldi! Oğlum benim gibi olmasın

Usta oyuncunun, oğlu Ali Sunal'ın oyunculuk kariyerine ilişkin sözleri yıllar sonra yeniden gündeme geldi.

Yeşilçam ustası Kemal Sunal’ın o sözleri yıllar sonra yeniden gündeme geldi! Oğlum benim gibi olmasın

"ALİ'NİN BENİM GİBİ OLMASINI İSTEMEM"

Kemal Sunal, o dönem yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ali'nin benim gibi olmasını istemem. Çünkü star babaların çocukları o ismin altında ezilirler, fırlayamazlar, bir yere varamazlar. Bunu biliyorum. Bu, Türkiye'de de böyle, dünyada da böyle. Hiçbiri olamadı. Onun için olmalarını istemem."

Yeşilçam ustası Kemal Sunal’ın o sözleri yıllar sonra yeniden gündeme geldi! Oğlum benim gibi olmasın

Öte yandan usta sanatçının vefatıyla en büyük acıyı yaşayan eşi Gül Sunal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Kemal Sunal'ı özlemle anmayı sürdürüyor.

Yeşilçam ustası Kemal Sunal’ın o sözleri yıllar sonra yeniden gündeme geldi! Oğlum benim gibi olmasın

Son olarak Instagram hesabından Tuzla'dan bir kare paylaşan Gül Sunal, gönderisine "Tuzla... Hep çok güzel" notunu düştü.

Yeşilçam ustası Kemal Sunal’ın o sözleri yıllar sonra yeniden gündeme geldi! Oğlum benim gibi olmasın

Kemal Sunal'ın en sevdiği yerlerden biri olarak bilinen Tuzla'ya yapılan bu paylaşım, takipçilerini duygulandırırken kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Yeşilçam ustası Kemal Sunal’ın o sözleri yıllar sonra yeniden gündeme geldi! Oğlum benim gibi olmasın

Kemal Sunal'ın herkesin severek izlediği bir diğer filmse Gölgen Bengü'yle rol aldığı 'Meraklı Köfetci' filmi. Türk sinemasının çok sevilen yapımlarından biri olan Meraklı Köfteci'de Kemal Sunal ile başrolü paylaşan Gölgen Bengü, sergilediği oyunculuğu ve duru güzelliği ile hafızalarda yer edinmişti.

Yeşilçam ustası Kemal Sunal’ın o sözleri yıllar sonra yeniden gündeme geldi! Oğlum benim gibi olmasın

2 FİLMİN ARDINDAN ORTADAN KAYBOLMAYI SEÇTİ!

Yeşilçam'da bu film sayesinde adını duyuran Bengü, 1976 yılında katıldığı Sinema Artisti yarışmasında ikinci olmuştur.

Yeşilçam ustası Kemal Sunal’ın o sözleri yıllar sonra yeniden gündeme geldi! Oğlum benim gibi olmasın

Ardından 1977 yılında Zeki Alasya ve Metin Akpınar ile birlikte Aslan Bacanak filminde oynamış ve Zeynep karakterine hayat vermiştir.

Yeşilçam ustası Kemal Sunal’ın o sözleri yıllar sonra yeniden gündeme geldi! Oğlum benim gibi olmasın

Bengü, Yeşilçam'a iki filmle damgasını vurarak, elde ettiği şöhreti umursamayıp oyunculuğu bırakma kararı almıştı.

Yeşilçam ustası Kemal Sunal’ın o sözleri yıllar sonra yeniden gündeme geldi! Oğlum benim gibi olmasın

O zamandan bu yana ortalıkta görünmeyen ve kendini sır gibi saklayan Gölgen Bengü, son günlerde yeni hayatı ile gündeme geldi.

Yeşilçam ustası Kemal Sunal’ın o sözleri yıllar sonra yeniden gündeme geldi! Oğlum benim gibi olmasın

AKADEMİK KARİYERİNE YÖNELMEYİ TERCİH ETTİ

Oyunculuğu bırakma kararı alan Bengü, akademik kariyerine yönelerek Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

Yeşilçam ustası Kemal Sunal’ın o sözleri yıllar sonra yeniden gündeme geldi! Oğlum benim gibi olmasın

Daha sonra North Carolina A&T State University'de yüksek lisans yaparak Clemson University'de doktora eğitimini tamamladı.

Yeşilçam ustası Kemal Sunal’ın o sözleri yıllar sonra yeniden gündeme geldi! Oğlum benim gibi olmasın

PROFESÖR OLDU!

Şimdilerde 70 yaşında olan Gökçen Bengü, New Jersey Teknoloji Enstitüsü'nde Makine ve Endüstri Mühendisliği bölümünde profesör olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Yeşilçam ustası Kemal Sunal’ın o sözleri yıllar sonra yeniden gündeme geldi! Oğlum benim gibi olmasın

İŞTE YEŞİLÇAM'IN EN ZARİF KADININ HİKAYESİ: LALE BELKIS

28 Kasım 1938'de İstanbul Eyüpsultan'da dünyaya gelen Belkıs'ın asıl adı Belkıs Durmaz'dır. Babası Çanakkale Savaşı'nda muhabere subayı İsmail Durmaz, annesi Hacer Hanım'dır.

Yeşilçam ustası Kemal Sunal’ın o sözleri yıllar sonra yeniden gündeme geldi! Oğlum benim gibi olmasın

Osmanlı döneminde gemi kaptanı olan dedesinin denizci geçmişi, onun adeta kaderine yön vermiştir. Ailenin altıncı ve son çocuğu olan Belkıs, 12 yaşına kadar Eyüp'te büyüdü; bu döneme dair anılarını "Doğduğum Ev" adlı şarkısında ölümsüzleştirdi.

Yeşilçam ustası Kemal Sunal’ın o sözleri yıllar sonra yeniden gündeme geldi! Oğlum benim gibi olmasın

TÜRKİYE'NİN İLK MİLLİ MANKENİ

Eğitimini Beyoğlu Olgunlaşma Enstitüsü'nde tamamlayan Belkıs, 1953 yılında okulun düzenlediği bir gemi seyahatine katılarak tasarımları yurtdışında tanıttı ve böylece "Türkiye'nin ilk milli mankeni" unvanını aldı.

Yeşilçam ustası Kemal Sunal’ın o sözleri yıllar sonra yeniden gündeme geldi! Oğlum benim gibi olmasın

Bu seyahat sırasında Belkıs soyadını aldı. Moda kariyerinden sonra sahneye yönelen sanatçı, Lale Oraloğlu'nun teklifiyle tiyatroya adım attı. Dormen, Arena ve Oraloğlu Tiyatrosu gibi topluluklarda görev aldı.

Yeşilçam ustası Kemal Sunal’ın o sözleri yıllar sonra yeniden gündeme geldi! Oğlum benim gibi olmasın

1966 yılında "Ölüm Tarlası" filmiyle Yeşilçam'a giriş yapan Belkıs, kısa sürede dönemin dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi.

Yeşilçam ustası Kemal Sunal’ın o sözleri yıllar sonra yeniden gündeme geldi! Oğlum benim gibi olmasın

İŞTE LEYLA BELKIS'IN SON HALİ! 86 YAŞINDA HAYRAN BIRAKIYOR...

Genellikle kışkırtıcı, frapan ve fettan kadın karakterleriyle izleyicinin hafızasında yer eden sanatçı, 1970 yılında "Kalbimin Efendisi" filmiyle 7. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. 1984 yapımı Atıf Yılmaz filmi "Dağınık Yatak" ise onun sinema kariyerinin en önemli yapıtlarından biri oldu.

Yeşilçam ustası Kemal Sunal’ın o sözleri yıllar sonra yeniden gündeme geldi! Oğlum benim gibi olmasın

Sinemanın yanı sıra müzikle de ilgilenen Lale Belkıs, 1967'den itibaren sahneye çıktı; İngilizce ve Fransızca şarkılar seslendirdi. İstanbul'un seçkin gece kulüplerinde sahne alan sanatçı, aynı zamanda Sophia Loren ve Ava Gardner gibi isimleri Türkçeye dublajladı.

Yeşilçam ustası Kemal Sunal’ın o sözleri yıllar sonra yeniden gündeme geldi! Oğlum benim gibi olmasın

İkinci eşi yönetmen Yalçın Otağ'ı 2014'te kaybeden Belkıs, anılarını "İpek Çoraplar" adlı kitabında kaleme aldı. Bugün yaşamını Moda ve Datça arasında sürdüren sanatçı, hâlâ Yeşilçam'ın en zarif ve en "tehlikeli" kadınlarından biri olarak anılıyor.

Yeşilçam ustası Kemal Sunal’ın o sözleri yıllar sonra yeniden gündeme geldi! Oğlum benim gibi olmasın

YEŞİLÇAM'IN FİLMLERİ ARATMAYAN HİKAYESİYLE BİR DİĞER İSMİ: HİKMET TAŞDEMİR!

Yeşilçam'ın unutulmaz "kötü adam" karakterlerinden biri, siyah gözlükleri, uzun paltosu ve sert mizacıyla hafızalara kazınan Hikmet Taşdemir, 82 yaşında hayatını kaybetti. "Parmaksız kabadayı" lakabıyla tanınan usta oyuncunun sinema kariyeri, tam anlamıyla bir film senaryosu gibi...