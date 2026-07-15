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Yeşilçam ustası Kemal Sunal'ın o sözleri yıllar sonra yeniden gündeme geldi! "Oğlum benim gibi olmasın"
Yeşilçam ustası Kemal Sunal'ın o sözleri yıllar sonra yeniden gündeme geldi! "Oğlum benim gibi olmasın"
"Hababam Sınıfı", "Kapıcılar Kralı" ve "Tosun Paşa" gibi unutulmaz filmleriyle nesilleri büyüten Yeşilçam'ın efsanesi Kemal Sunal'ın, oğlu Ali Sunal için yıllar önce kurduğu o cümleler yeniden gündeme geldi.
Giriş Tarihi: 15.07.2026 11:08
Güncelleme Tarihi: 15.07.2026 11:15