Yeşilçam ustası Kemal Sunal'ın o sözleri yıllar sonra yeniden gündeme geldi! "Oğlum benim gibi olmasın"

"ALİ'NİN BENİM GİBİ OLMASINI İSTEMEM"

Kemal Sunal, o dönem yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ali'nin benim gibi olmasını istemem. Çünkü star babaların çocukları o ismin altında ezilirler, fırlayamazlar, bir yere varamazlar. Bunu biliyorum. Bu, Türkiye'de de böyle, dünyada da böyle. Hiçbiri olamadı. Onun için olmalarını istemem."