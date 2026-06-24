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Yeşilçam’ın Afrika kökenli sanatçısı Esmeray hastalığı sonrası geçim sıkıntısı çekmişti! İşte ünlü oyuncunun bilinmeyenleri!
Yeşilçam’ın Afrika kökenli sanatçısı Esmeray hastalığı sonrası geçim sıkıntısı çekmişti! İşte ünlü oyuncunun bilinmeyenleri!
Yeşilçam'da hem sesiyle hem oyunculuğuyla yer alan Esmeray Diriker, hayat hikayesiyle herkesin dikkatini çekiyor. Afro- Türk oyuncu Esmeray, yaşadığı zorluklar ve tedavi süreciyle de dikkat çekmişti. İşte ünlü oyuncunun bilinmeyenleri…
Giriş Tarihi: 24.06.2026 20:59
Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 21:06