Trend Galeri Trend Magazin Yeşilçam’ın Afrika kökenli sanatçısı Esmeray hastalığı sonrası geçim sıkıntısı çekmişti! İşte ünlü oyuncunun bilinmeyenleri!

Yeşilçam’ın Afrika kökenli sanatçısı Esmeray hastalığı sonrası geçim sıkıntısı çekmişti! İşte ünlü oyuncunun bilinmeyenleri!

Yeşilçam'da hem sesiyle hem oyunculuğuyla yer alan Esmeray Diriker, hayat hikayesiyle herkesin dikkatini çekiyor. Afro- Türk oyuncu Esmeray, yaşadığı zorluklar ve tedavi süreciyle de dikkat çekmişti. İşte ünlü oyuncunun bilinmeyenleri…

Giriş Tarihi: 24.06.2026 20:59 Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 21:06
Yeşilçam’ın Afrika kökenli sanatçısı Esmeray hastalığı sonrası geçim sıkıntısı çekmişti! İşte ünlü oyuncunun bilinmeyenleri!

Yeşilçam'a sesi ve oyunculuğuyla damga vuran isimler arasında yer alan Esmeray'ın hayatı araştırılıyor. Hayatıyla da merak edilen Esmeray, yaşamındaki zorluklarla mücadelesiyle de bir döneme damga vurdu.

Yeşilçam’ın Afrika kökenli sanatçısı Esmeray hastalığı sonrası geçim sıkıntısı çekmişti! İşte ünlü oyuncunun bilinmeyenleri!

ESMERAY KİMDİR?

1949 yılında İstanbul'da Emirgan semtinde doğdu. Babası Nusret, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Türkiye'ye yerleşmiş, Fas kökenli bir aileye mensuptur, annesi Fermet beyazdır. Emirgan Ortaokulu'nda öğrenim gördü.

Yeşilçam’ın Afrika kökenli sanatçısı Esmeray hastalığı sonrası geçim sıkıntısı çekmişti! İşte ünlü oyuncunun bilinmeyenleri!

1960 yılında ortaokul son sınıf öğrencisi iken eğitimini yarıda bırakarak İstanbul Şehir Tiyatrosu'na girdi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Yeşilçam’ın Afrika kökenli sanatçısı Esmeray hastalığı sonrası geçim sıkıntısı çekmişti! İşte ünlü oyuncunun bilinmeyenleri!

İlk defa Şehir Tiyatrosu'nun Çocuk Bölümü'nde sahneye çıktı. Beş yıl kadar Şehir Tiyatroları'nda çalıştıktan sonra Dormen Tiyatrosu'nda geçti ve ilk olarak Dün Gece Yolda Giderken Çok Komik Bir Şey Oldu oyununda oynadı.

Yeşilçam’ın Afrika kökenli sanatçısı Esmeray hastalığı sonrası geçim sıkıntısı çekmişti! İşte ünlü oyuncunun bilinmeyenleri!

Dormen Tiyatrosu'ndan sonra Avni Dilligil, Özlem Taşdelenler, Sezer Sezin Tiyatroları'nda oyunculuk yaptı. Son olarak 1974 yılında Muammer Karaca ile Mart Bakanı adlı tiyatro oyununda rol aldıktan sonra 1995 yılına kadar tiyatro oyunculuğu yapmadı.

Yeşilçam’ın Afrika kökenli sanatçısı Esmeray hastalığı sonrası geçim sıkıntısı çekmişti! İşte ünlü oyuncunun bilinmeyenleri!

HASTALIĞI SONRASI GEÇİM SIKINTISI ÇEKMİŞTİ

2000 yılında Eski Dostlar adlı albümü yayımladı. Yakalandığı kanser hastalığı sonrası geçim sıkıntısı çeken sanatçı, hastane masraflarını karşılayamadığı haberinin yayılmasından sonra Esmeray'ın tedavi masraflarını Türk Silahlı Kuvvetleri üstlenmiştir.

TEDAVİSİNE EVDE DEVAM EDİLMİŞTİ

Tedaviye başlandıktan kısa bir süre sonra sağlık durumu iyiye gitmiş, tedavisine evinde devam edilmiştir. Sanatçı 25 Mart 2002'de öldü; cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Yeşilçam’ın Afrika kökenli sanatçısı Esmeray hastalığı sonrası geçim sıkıntısı çekmişti! İşte ünlü oyuncunun bilinmeyenleri!

İşte sizler için derlediğimiz kansere yakalanan ünlü isimler...

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ünlü sunucu Serap Paköz, hayranlarını derinden sarsan bir açıklamayla sessizliğini bozmuştu.

Yeşilçam’ın Afrika kökenli sanatçısı Esmeray hastalığı sonrası geçim sıkıntısı çekmişti! İşte ünlü oyuncunun bilinmeyenleri!

Sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla sağlık durumuna dair gerçekleri ilk kez gün yüzüne çıkaran Paköz, meme kanseri teşhisi aldığını duyurmuştu.

Yeşilçam’ın Afrika kökenli sanatçısı Esmeray hastalığı sonrası geçim sıkıntısı çekmişti! İşte ünlü oyuncunun bilinmeyenleri!

"SAĞLIKLI YATTIM, KANSER TANISIYLA UYANDIM"

Teşhis sürecinin hızını ve yarattığı etkiyi çarpıcı bir örnekle dile getiren Serap Paköz, yaşadıklarını şu sözlerle ifade etmişti: "10 Mart gecesi sağlıklı bir kadın olarak yattım 11 Mart'ta 'MEME KANSERİ' tanısı konmuş bir kadındım."

Serap Paköz kanser tedavisi gördüğünü açıkladı! Saçları dökülen sunucudan duygusal paylaşım!

Yeşilçam’ın Afrika kökenli sanatçısı Esmeray hastalığı sonrası geçim sıkıntısı çekmişti! İşte ünlü oyuncunun bilinmeyenleri!

KEMOTERAPİ SÜRECİ VE SAÇLARINA VEDA

30 Mart itibarıyla kemoterapi tedavisine başladığını açıklayan ünlü sunucu, sürecin hem fiziksel hem de duygusal zorluklarını gizlememişti. Tedaviye bağlı olarak dökülmeye başlayan saçlarını kuaförde kestirdiği anları paylaşan Paköz, o anlardaki dik duruşuyla alkış topladı. Paköz, o karelere şu notu düşmüştü: "Saçlarımın dökülmesi bu yolun bir parçası.. Sarsıldım mı? Evet. Ama pes ettim mi? Asla!"

Yeşilçam’ın Afrika kökenli sanatçısı Esmeray hastalığı sonrası geçim sıkıntısı çekmişti! İşte ünlü oyuncunun bilinmeyenleri!

"PERUKLARIN ARKASINA SAKLANMAYACAĞIM"

Dış görünüşündeki değişimi bir "özgürleşme" olarak tanımlayan başarılı sunucu, süreci tüm şeffaflığıyla yaşayacağını belirtmişti: "Bu videoda gördüğünüz sadece bir saç kesimi değil; bir kabulleniş, bir özgürleşme ve yepyeni bir stilin doğuşu. Bandanam ve berelerimle bu yolculuğu zarafetle yürüyeceğim. Perukların arkasına saklanmaya değil; bu süreci tüm gerçekliğiyle kucaklamaya çalışacağım."

Yeşilçam’ın Afrika kökenli sanatçısı Esmeray hastalığı sonrası geçim sıkıntısı çekmişti! İşte ünlü oyuncunun bilinmeyenleri!

PAYLAŞIMI HERKESİ DUYGULANDIRDI!

Meme kanseri mücadelesiyle gündeme gelen Serap Paköz son olarak Instagram hesabında yaptığı duygusal bir paylaşımla magazin gündeminde yer aldı.

Yeşilçam’ın Afrika kökenli sanatçısı Esmeray hastalığı sonrası geçim sıkıntısı çekmişti! İşte ünlü oyuncunun bilinmeyenleri!

"HASTALIKTA İNSANLARIN EN BÜYÜK İLACI..."

Zorlu tedavi sürecinde ailesiyle vakit geçiren ünlü sunucu o anları yayınlayarak, 23 Nisan günü çocuklar; "Hadi sizi biraz şehirden uzaklaştıralım" dediler. Sağlıkta da öyle ama özellikle hastalıkta insanın en büyük ilacı sevdiklerinin varlığıymış... Bugün kızım, damadım, dünürüm ve sevgili arkadaşım beni alıp kırlara, temiz havaya çıkardılar.

Yeşilçam’ın Afrika kökenli sanatçısı Esmeray hastalığı sonrası geçim sıkıntısı çekmişti! İşte ünlü oyuncunun bilinmeyenleri!

Sadece ciğerlerime temiz hava değil, ruhuma da umut ve neşe doldu. Beni el üstünde tutan, bir an bile yalnız hissettirmeyen canım ailem ve dostum; Varlığınızın kıymetini anlatmaya kelimeler yetmez. İyi ki varsınız, iyi ki benimsiniz.

Yeşilçam’ın Afrika kökenli sanatçısı Esmeray hastalığı sonrası geçim sıkıntısı çekmişti! İşte ünlü oyuncunun bilinmeyenleri!

Paköz'ün paylaşımı sevenleri tarafından kısa sürede destek yorumlarıyla dolup taştı...

Yeşilçam’ın Afrika kökenli sanatçısı Esmeray hastalığı sonrası geçim sıkıntısı çekmişti! İşte ünlü oyuncunun bilinmeyenleri!

KANSERLE SAVAŞAN VE YAŞADIĞI SÜREÇLERLE GÜNDEME GELEN DİĞER İSİM USTA SANATÇI SEMİRAMİS PEKKAN OLMUŞTU

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan, sosyal medyada paylaştığı video ile yaşadığı talihsiz kazayı ve sonrasındaki sağlık sürecini anlatmıştı. Akşam köpeği Tina'yı tuvalete çıkarırken bir demire çarpıp düşen Pekkan, ciddi bir kırık olmasa da hastaneye başvurup, tedbir amacıyla yaklaşık 10 gün sonra kapsamlı check-up yaptırmıştı.

Yeşilçam’ın Afrika kökenli sanatçısı Esmeray hastalığı sonrası geçim sıkıntısı çekmişti! İşte ünlü oyuncunun bilinmeyenleri!

KANSER TEŞHİSİ KONULMUŞTU!

Bu kontroller sırasında doktorlar, Pekkan'ın akciğerinde bir kitle tespit etmişti. Sol akciğerinin alt lobunun alınması gereken Pekkan, "O düşüş olmasaydı belki çok geç olacaktı" diyerek erken teşhisin önemini vurgulamıştı.

Yeşilçam’ın Afrika kökenli sanatçısı Esmeray hastalığı sonrası geçim sıkıntısı çekmişti! İşte ünlü oyuncunun bilinmeyenleri!

Tedavi sürecinde saçlarını kaybeden sanatçı, peruk yaptırdığını ve bu süreçte moralini yüksek tuttuğunu belirterek, hayranlarına düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemeleri gerektiği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Yeşilçam’ın Afrika kökenli sanatçısı Esmeray hastalığı sonrası geçim sıkıntısı çekmişti! İşte ünlü oyuncunun bilinmeyenleri!

HASTALIK SÜRECİNİ ANLATTI

Akciğer kanseriyle mücadelesi devam eden Semiramiş Pekkan, son olarak konuk olduğu bir YouTube kanalına konuk olarak hastalığı hakkında açıklamalarda bulundu.

Yeşilçam’ın Afrika kökenli sanatçısı Esmeray hastalığı sonrası geçim sıkıntısı çekmişti! İşte ünlü oyuncunun bilinmeyenleri!

"BENDE KABUL ETME HİSSİ VAR"

Kanser teşhisi aldığında hastanenin psikolojik destek için bir doktor yönlendirdiğini söyleyen Pekkan, "Kendisiyle çok ahbaplık ettik, çok eğlendik. Kafamı bu mevzuda çok doğru yönlendirdiğim için 'Semiramis Hanım sizin ihtiyacınız yok bana' dedi. Tabii benim kolay oldu. Bir kere bende kabul etme hissi var. Ben bir şeyi kötü ve iyi geldiği zaman kabul ediyorum. Ve oradan yola çıkıyorum"

Yeşilçam’ın Afrika kökenli sanatçısı Esmeray hastalığı sonrası geçim sıkıntısı çekmişti! İşte ünlü oyuncunun bilinmeyenleri!

"ABLAMI ÇOK YANIMDA HİSSETTİM"

Bu zorlu süreçte ablası Ajda Pekkan'dan destek gördüğünü belirten ünlü sanatçı şunları söyledi: "Benim çok büyük bir ailem yok, tek ablam var. Tabii ki onu çok yanımda hissettim. Dostlarım çok iyi destek verdiler. Ama 3-4 kişi o kadar. Zaten o dönem daha fazlasını istemiyorsun. Çünkü etraf bazen çok yorucu olabiliyor. Öyle bir bakıyorlar ki hadiseye 'ah bu gitti' gibi ve onu gözünden bile anlıyorsun. Bana da oldu. Onlarla göz kontağına bile girmedim. Çünkü ben öyle hissetmiyorum."

Yeşilçam’ın Afrika kökenli sanatçısı Esmeray hastalığı sonrası geçim sıkıntısı çekmişti! İşte ünlü oyuncunun bilinmeyenleri!

"CİDDİ SALLANMALAR GEÇİRDİM"

Gördüğü tedavi sürecinde zaman zaman sarsıldığını ifade eden Pekkan, "Ben de sallandım, ciddi sallanmalar geçirdim. Bu kadar her şeyi kabullenen, 'tamam, bunlar da olacak' diyen ben bir gecede ilk saçım döküldüğü zaman şok oldum. Panik halindeydim, 'saç getirin bana' dedim. Ne kadar bilgi sahibi olursan ol, şoklar yaşıyorsun. Yorgunluk mesela, 4-5 ay öncesine nazaran daha çabuk yoruluyorum. Bazen zorlayayım diyorum ama zorlayamıyorum. İnsanın hastalığın sürecine saygı duyması lazım." açıklamasında bulundu.

Yeşilçam’ın Afrika kökenli sanatçısı Esmeray hastalığı sonrası geçim sıkıntısı çekmişti! İşte ünlü oyuncunun bilinmeyenleri!

GEÇTİĞİMİZ HAFTALARDA KANSERDEKİ TEDAVİ SÜRECİNİN SONLARINA YAKLAŞTIĞINI SÖYLEYEN KİŞİ ECE VAHAPOĞLU'YDU!

Ünlü sunucu, yazar ve yoga eğitmeni Ece Vahapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bir süredir rektum kanseri ile mücadele ettiğini açıklamıştı.

Yeşilçam’ın Afrika kökenli sanatçısı Esmeray hastalığı sonrası geçim sıkıntısı çekmişti! İşte ünlü oyuncunun bilinmeyenleri!

Ece Vahapoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yıllardır sağlıklı yaşam, spor, beslenme ve meditasyon alanlarında içerik üreten biri olarak böyle bir hastalıkla karşılaşmanın kendisi için de şaşırtıcı olduğunu belirterek erken teşhisin önemine dikkat çekmişti.

Yeşilçam’ın Afrika kökenli sanatçısı Esmeray hastalığı sonrası geçim sıkıntısı çekmişti! İşte ünlü oyuncunun bilinmeyenleri!

"HEP ŞÜKREDERİM"

"Bunu nasıl paylaşırım bilmiyordum ama bugün telefonum fazla çalmaya başladığı için - ne kadar hassas bir dönem olsa da - kendim yazarak açıklamayı uygun buldum.Hayatım bir süredir (iki aydır) tedaviler arasında geçiyor. Okulların açıldığı gün yaptırdığım kolonoskopide 'rektum kanseri' olduğumu öğrendim; o ilk hafta şoku soğukkanlılıkla atlattıktan sonra da kemoterapi tedavim başladı.

Çok şükür 3.kemo bu hafta tamamlandı. İyiyim. Beni bilirsiniz; hayat ne getirirse getirsin hep şükrederim; güçlü dururum. Ortaya çıkan tümöre düşman olmadım; kökten bir temizlenme olacağına inandım. Annem ve babamı üst üste kaybettim. Benim kadar sağlıklı yaşayan, dengeli beslenen, sporunu yapan, yoga ve meditasyonunu aksatmayan birinin bile başına gelebiliyor… Kontrollerinizi aksatmayın.