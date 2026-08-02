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Yeşilçam'ın çınarı 92 yaşında hayatını kaybetmişti... Can Kolukısa'nın cenaze programı netleşti!
Yeşilçam'ın çınarı 92 yaşında hayatını kaybetmişti... Can Kolukısa'nın cenaze programı netleşti!
Yeşilçam ve Türk tiyatrosunun usta ismi Can Kolukısa, 92 yaşında aramızdan ayrıldı. Sayısız filme, tiyatro oyununa ve televizyon dizisine imza atarak canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan usta sanatçının cenaze programı belli oldu.
Giriş Tarihi: 02.08.2026 16:08
Güncelleme Tarihi: 02.08.2026 16:14