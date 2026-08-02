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Yeşilçam'ın çınarı 92 yaşında hayatını kaybetmişti... Can Kolukısa'nın cenaze programı netleşti!

Yeşilçam ve Türk tiyatrosunun usta ismi Can Kolukısa, 92 yaşında aramızdan ayrıldı. Sayısız filme, tiyatro oyununa ve televizyon dizisine imza atarak canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan usta sanatçının cenaze programı belli oldu.

Giriş Tarihi: 02.08.2026 16:08 Güncelleme Tarihi: 02.08.2026 16:14
Yeşilçam’ın çınarı 92 yaşında hayatını kaybetmişti... Can Kolukısa’nın cenaze programı netleşti!

Türk sinemasının ve tiyatrosunun emektar oyuncularından Can Kolukısa, dün 92 yaşında hayata veda etti.

Yeşilçam’ın çınarı 92 yaşında hayatını kaybetmişti... Can Kolukısa’nın cenaze programı netleşti!

Usta sanatçının vefat haberini dün ailesi sosyal medya hesabından duyurdu.

Yeşilçam’ın çınarı 92 yaşında hayatını kaybetmişti... Can Kolukısa’nın cenaze programı netleşti!

"BABAMIZI KAYBETTİK"

Yapılan paylaşımda, "Babamızı kaybettik. Devri daim olsun. Cenaze bilgileri daha sonra duyurulacaktır" ifadelerine yer verildi.

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Yeşilçam’ın çınarı 92 yaşında hayatını kaybetmişti... Can Kolukısa’nın cenaze programı netleşti!

Türk sinemasına önemli katkılar sunan Can Kolukısa'nın ölümü, sanat camiasında ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı.

Yeşilçam’ın çınarı 92 yaşında hayatını kaybetmişti... Can Kolukısa’nın cenaze programı netleşti!

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU!

Türk tiyatrosu ve sinemasının 92 yaşında hayata veda eden usta ismi Can Kolukısa için düzenlenecek veda ve cenaze töreninin detayları netleşti.

Yeşilçam’ın çınarı 92 yaşında hayatını kaybetmişti... Can Kolukısa’nın cenaze programı netleşti!

Usta sanatçı için ilk tören, yarın saat 15.00'te İBB Şehir Tiyatroları Üsküdar Musahipzade Celâl Sahnesi'nde gerçekleştirilecek. Buradaki veda töreninin ardından Kolukısa'nın naaşı, Göztepe Tütüncü Mehmet Efendi Camii'ne götürülecek. İkindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından usta oyuncu, Nakkaştepe Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Yeşilçam’ın çınarı 92 yaşında hayatını kaybetmişti... Can Kolukısa’nın cenaze programı netleşti!

CAN KOLUKISA KİMDİR?

Can Kolukısa, 14 Mayıs 1934 tarihinde Eskişehir'de doğdu.

Yeşilçam’ın çınarı 92 yaşında hayatını kaybetmişti... Can Kolukısa’nın cenaze programı netleşti!

Oyunculuğa 1953 yılında İstanbul Üniversitesi Gençlik Tiyatrosu'nda başlayan Kolukısa, kariyeri boyunca Cep Tiyatrosu, Oda Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Sahne Z ve Halk Oyuncuları gibi önemli tiyatro topluluklarında görev aldı.

Yeşilçam’ın çınarı 92 yaşında hayatını kaybetmişti... Can Kolukısa’nın cenaze programı netleşti!

Işık Lisesi'nden mezun olduktan sonra Fransa'daki Sorbonne Üniversitesi Tiyatro Enstitüsü'nde tiyatro eğitimi gören Kolukısa, bu dönemde yazar Pınar Kür ile evlendi.

Yeşilçam’ın çınarı 92 yaşında hayatını kaybetmişti... Can Kolukısa’nın cenaze programı netleşti!

Çiftin Emrah Kolukısa adında bir çocuğu bulunuyor.

Yeşilçam’ın çınarı 92 yaşında hayatını kaybetmişti... Can Kolukısa’nın cenaze programı netleşti!

"Kapıcılar Kralı", "Züğürt Ağa" ve "Selamsız Bandosu" gibi Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarında rol alan Kolukısa, başarılı oyunculuğuyla sinemaseverlerin hafızasında özel bir yer edindi.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör