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Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası Filiz Akın'a acı veda! Sanat dünyası yasa boğuldu: İşte taziye mesajları...
Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası Filiz Akın'a acı veda! Sanat dünyası yasa boğuldu: İşte taziye mesajları...
Usta oyuncu Filiz Akın hayatını kaybetti. 82 yaşındaki Filiz Akın bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Beklenmedik ölüm haberinin ardından Filiz Akın'a ölümüyle sarsılan sanat dünyasından taziye mesajları yağdı. İşte o mesajlar...
Giriş Tarihi: 22.03.2025 16:12
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 17:04