Yeşilçam’ın dört yapraklı yoncası Filiz Akın’a acı veda! Sanat dünyası yasa boğuldu: İşte taziye mesajları...

A Haber canlı yayınına bağlanan Hülya Koçyiğit, "Birlikte anımız çok. Ömür boyunca da çok sık bir araya geldik. Birbirimizi kutladık. Hiçbir zaman unutulmayacak hep bizimle birlikte olacak" cümleleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

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