Trend Galeri Trend Magazin Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası Filiz Akın'a acı veda! Sanat dünyası yasa boğuldu: İşte taziye mesajları...

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası Filiz Akın'a acı veda! Sanat dünyası yasa boğuldu: İşte taziye mesajları...

Usta oyuncu Filiz Akın hayatını kaybetti. 82 yaşındaki Filiz Akın bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Beklenmedik ölüm haberinin ardından Filiz Akın'a ölümüyle sarsılan sanat dünyasından taziye mesajları yağdı. İşte o mesajlar...

Giriş Tarihi: 22.03.2025 16:12 Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 17:04
Yeşilçam’ın dört yapraklı yoncası Filiz Akın’a acı veda! Sanat dünyası yasa boğuldu: İşte taziye mesajları...

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yeşilçam’ın dört yapraklı yoncası Filiz Akın’a acı veda! Sanat dünyası yasa boğuldu: İşte taziye mesajları...

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; ''Türk sinemasının nadide isimlerinden Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Sinema tarihimizde unutulmaz izler bırakan Filiz Akın'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz.'' ifadelerine yer verildi.

Yeşilçam’ın dört yapraklı yoncası Filiz Akın’a acı veda! Sanat dünyası yasa boğuldu: İşte taziye mesajları...

A Haber canlı yayınına bağlanan Hülya Koçyiğit, "Birlikte anımız çok. Ömür boyunca da çok sık bir araya geldik. Birbirimizi kutladık. Hiçbir zaman unutulmayacak hep bizimle birlikte olacak" cümleleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

SON DAKİKA: Yeşilçam'ın efsane ismi Filiz Akın hayatını kaybetti! Bir süredir tedavi görüyordu... | Video

Yeşilçam’ın dört yapraklı yoncası Filiz Akın’a acı veda! Sanat dünyası yasa boğuldu: İşte taziye mesajları...

AMBULANS UÇAKLA İSTANBUL'A NAKLEDİLMİŞTİ

1 Eylül'den beri Bodrum'da zatürre ve enfeksiyonlar nedeniyle tedavi gören Filiz Akın, Cumhurbaşkanlığı'nın yönlendirmesiyle Sağlık Bakanlığı'na ait bir ambulans uçakla 13 Ocak gecesi İstanbul'a nakledilmişti. Filiz Akın'ın tedavisine İstanbul'da devam ediliyordu.

Yeşilçam’ın dört yapraklı yoncası Filiz Akın’a acı veda! Sanat dünyası yasa boğuldu: İşte taziye mesajları...

82 yaşında hayata veda eden usta sanatçının ölümü sanat dünyasını yasa boğdu.