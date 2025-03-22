SON DAKİKA: Yeşilçam'ın efsane ismi Filiz Akın hayatını kaybetti! Bir süredir tedavi görüyordu... | Video 22.03.2025 | 15:26 Son dakika haberine göre; Türk sinemasının bir dönemine damgasını vurmuş isimlerden olan usta sanatçı Filiz Akın hayatını kaybetti. 82 yaşındaki Akın, bir süredir zatürre ve diğer bazı enfeksiyonlar nedeniyle hastanede tedavi görüyordu... A Haber canlı yayınına bağlanan Hülya Koçyiğit, "Birlikte anımız çok. Ömür boyunca da çok sık bir araya geldik. Birbirimizi kutladık. Hiçbir zaman unutulmayacak hep bizimle birlikte olacak" cümleleriyle üzüntüsünü dile getirdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Filiz Akın, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. 1 Eylül'den bu yana zatürre ve diğer bazı enfeksiyonlar sebebiyle Bodrum'da tedavi gören 82 yaşındaki Filiz Akın Sağlık Bakanlığı'na ait bir ambulans uçakla 13 Ocak Pazartesi gecesi İstanbul'a nakledilmişti. Akın, daha önce kanser tedavisi de görmüştü. Sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku ve ses tellerinde yaşadığı sorunların ardından çok sayıda ameliyat geçiren Akın, 2002'de yakalandığı burun ve ağız arkası kanserini yenmeyi başarmıştı...