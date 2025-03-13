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Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır'ın yeğeni de çok ünlüymüş! İşte hepimizin tanıdığı o isim...

Yeşilçam'ın efsanevi aktörlerinden Kadir İnanır, Türk sinemasının en karizmatik isimlerinden biri olarak hafızalara kazındı. Ancak usta sanatçının ünlüler dünyasında yer edinmiş bir akrabası daha var! Onun kim olduğunu duyduğunuzda oldukça şaşıracaksınız!