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Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır'ın yeğeni de çok ünlüymüş! İşte hepimizin tanıdığı o isim...
Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır'ın yeğeni de çok ünlüymüş! İşte hepimizin tanıdığı o isim...
Yeşilçam'ın efsanevi aktörlerinden Kadir İnanır, Türk sinemasının en karizmatik isimlerinden biri olarak hafızalara kazındı. Ancak usta sanatçının ünlüler dünyasında yer edinmiş bir akrabası daha var! Onun kim olduğunu duyduğunuzda oldukça şaşıracaksınız!
Giriş Tarihi: 13.03.2025 06:58
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 06:59