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Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır'ın yeğeni de çok ünlüymüş! İşte hepimizin tanıdığı o isim...

Yeşilçam'ın efsanevi aktörlerinden Kadir İnanır, Türk sinemasının en karizmatik isimlerinden biri olarak hafızalara kazındı. Ancak usta sanatçının ünlüler dünyasında yer edinmiş bir akrabası daha var! Onun kim olduğunu duyduğunuzda oldukça şaşıracaksınız!

Giriş Tarihi: 13.03.2025 06:58 Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 06:59
Yeşilçam’ın efsane ismi Kadir İnanır’ın yeğeni de çok ünlüymüş! İşte hepimizin tanıdığı o isim...

Yeşilçam'ın efsanevi ismi Kadir İnanır, sayısız filmde unutulmaz performanslara imza attı. Meğer usta oyuncunun yeğeni de müzik dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiş!

Yeşilçam’ın efsane ismi Kadir İnanır’ın yeğeni de çok ünlüymüş! İşte hepimizin tanıdığı o isim...

O isim, ünlü şarkıcı Soner Arıca'dan başkası değilmiş.

Yeşilçam’ın efsane ismi Kadir İnanır’ın yeğeni de çok ünlüymüş! İşte hepimizin tanıdığı o isim...

TEK ÜNLÜ AKRABASI DA O DEĞİL!

Üstelik Kadir İnanır'ın ailesindeki tek ünlü de o değil!

Yeşilçam’ın efsane ismi Kadir İnanır’ın yeğeni de çok ünlüymüş! İşte hepimizin tanıdığı o isim...

Bir diğer yeğeni ise ekranlardan tanıdığımız başarılı oyuncu Levent İnanır.

Yeşilçam’ın efsane ismi Kadir İnanır’ın yeğeni de çok ünlüymüş! İşte hepimizin tanıdığı o isim...

74 yaşındaki usta oyuncu Kadir İnanır, geçtiğimiz aylarda yeğeni ile buluşmuştu.