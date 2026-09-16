Yeşilçam’ın efsanesi Tarık Akan unutulmadı! Vefatının 10. yılında mezarı başında anıldı...

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden, Yeşilçam'da 'Damat Ferit' karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Tarık Akan; 'Hababam Sınıfı', 'Yol', 'Sürü' ve 'Ah Nerede' gibi pek çok başyapıtta yer alarak Türk sinema tarihine damga vurdu. Kariyeri boyunca üstlendiği rollerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan usta sanatçı, 66 yaşında akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetmişti. MEZARI BAŞINDA ANILDI Vefatının 10'uncu yıl dönümünde Bakırköy Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törenle anılan sanatçıyı, ailesi ve sevenleri yalnız bırakmadı. Anma törenine Tarık Akan'ın çocukları Barış Zeki Üregül, Özlem Üregül ve Yaşar Özgür Üregül katıldı. Babalarının mezarı başında dua eden çocukları, '10'uncu yılında babamızı dua ederek ve saygıyla anıyoruz. Nasıl geçti 10 yıl, inanamıyoruz' ifadelerini kullandı. Törende, Tarık Akan'ın kurucusu olduğu Taş İlkokulu ve Ortaokulu'nun öğrencileri de yer aldı. Öğrenciler, usta sanatçının mezarına çiçek bırakarak anma törenini gerçekleştirdi. TARIK AKAN KİMDİR? Gerçek adı Tarık Tahsin Üregül olan Tarık Akan, 13 Aralık 1949 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1970 yılında Ses dergisinin düzenlediği Sinema Artist Yarışması'nı kazanarak oyunculuk kariyerine adım attı. Yeşilçam'ın romantik komedilerinde ve 'Hababam Sınıfı' serisinde canlandırdığı 'Damat Ferit' karakteriyle geniş kitlelerce tanınan sanatçı, sonraki yıllarda toplumsal ve siyasal içerikli dram filmlerinde rol aldı. 'Yol' filmindeki performansıyla Cannes Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu dalında aday gösterilen Akan, kariyeri boyunca Altın Portakal Film Festivali'nde yedi kez En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nün sahibi oldu. Usta oyuncu, 16 Eylül 2016 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.