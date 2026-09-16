Yeşilçam’ın efsanesi Tarık Akan unutulmadı! Vefatının 10. yılında mezarı başında anıldı...

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden, Yeşilçam'da 'Damat Ferit' karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Tarık Akan; 'Hababam Sınıfı', 'Yol', 'Sürü' ve 'Ah Nerede' gibi pek çok başyapıtta yer alarak Türk sinema tarihine damga vurdu.