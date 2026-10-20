Trend Galeri Trend Magazin Yeşilçam’ın en güzel oyuncularındandı! Bodrum’u bırakıp İstanbul’a gelen Gülşen Bubikoğlu son halini paylaştı

Yeşilçam’ın en güzel oyuncularındandı! Bodrum’u bırakıp İstanbul’a gelen Gülşen Bubikoğlu son halini paylaştı

Yeşilçam'ın usta oyuncularından ve güzelliğiyle bir döneme damga vuran Gülşen Bubikoğlu, ekranlardan uzakta bir yaşamı tercih etti. Gülşen Bubikoğlu, geçtiğimiz gün Bodrum paylaşımıyla gündem oldu. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali!

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ASLİN ERŞEN
Giriş Tarihi: 20.10.2026 20:52 Güncelleme Tarihi: 20.10.2026 20:59
Yeşilçam’ın en güzel oyuncularındandı! Bodrum’u bırakıp İstanbul’a gelen Gülşen Bubikoğlu son halini paylaştı

Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızlarından Gülşen Bubikoğlu, güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla bir döneme damga vurmuştu. Uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden usta oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme gelmeye devam ediyor.

Yeşilçam’ın en güzel oyuncularındandı! Bodrum’u bırakıp İstanbul’a gelen Gülşen Bubikoğlu son halini paylaştı

SON GÖRÜNTÜSÜYLE GÜNDEM OLDU

Son olarak Bodrum'dan yaptığı paylaşımla dikkat çeken Bubikoğlu, İstanbul'dan paylaştığı son görüntüsüyle de merak uyandırdı.

Yeşilçam’ın en güzel oyuncularındandı! Bodrum’u bırakıp İstanbul’a gelen Gülşen Bubikoğlu son halini paylaştı

UZUN SÜRE EKRANLARDAN UZAKTAYDI

Yeşilçam'ın hafızalara kazınan isimlerinden Gülşen Bubikoğlu, yıllar geçse de hayranlarının ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Bir süredir sakin bir yaşam sürdüren usta oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar, takipçileri tarafından yakından takip ediliyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Yeşilçam’ın en güzel oyuncularındandı! Bodrum’u bırakıp İstanbul’a gelen Gülşen Bubikoğlu son halini paylaştı

SOSYAL MEDYADA İLGİ TOPLADI

Geçtiğimiz günlerde Bodrum paylaşımıyla gündeme gelen Bubikoğlu, bu kez İstanbul'dan yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Usta oyuncunun son görüntüsü, sosyal medyada yeniden ilgi odağı oldu.

Yeşilçam’ın en güzel oyuncularındandı! Bodrum’u bırakıp İstanbul’a gelen Gülşen Bubikoğlu son halini paylaştı

İŞTE ÜNLÜ OYUNCUNUN SON HALİ

Ünlü oyuncu önce kırmızılar içinde Bodrum'dan hayranlarına son halini paylaştı.

Yeşilçam’ın en güzel oyuncularındandı! Bodrum’u bırakıp İstanbul’a gelen Gülşen Bubikoğlu son halini paylaştı

"HOŞÇAKAL BODRUM..."

Ünlü oyuncu bu paylaşımının altına ise, "Hoşçakal Bodrum.. bugün hava çok güzeldi.. aklım kalmadı değil." notunu ekledi.

Yeşilçam’ın en güzel oyuncularındandı! Bodrum’u bırakıp İstanbul’a gelen Gülşen Bubikoğlu son halini paylaştı

İSTANBUL'DA GÜN BATIMINI FOTOĞRAFLADI

Gülşen Bubikoğlu, Bodrum'dan İstanbul'a geldiği gün çektiği paylaşımla da magazinde yer aldı.

Yeşilçam’ın en güzel oyuncularındandı! Bodrum’u bırakıp İstanbul’a gelen Gülşen Bubikoğlu son halini paylaştı

HAYRANLARI BEĞENDİ

Ünlü oyuncu, gün batımını bu şekilde fotoğraflayarak hayranlarını beğenisini aldı.

Yeşilçam’ın en güzel oyuncularındandı! Bodrum’u bırakıp İstanbul’a gelen Gülşen Bubikoğlu son halini paylaştı

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Gülşen Bubikoğlu hem zarafeti, hem de yeteneğiyle hafızalara kazınan ünlü isimlerden biri.

Yeşilçam'ın en zarif ve en duru güzellerinden biri olan Gülşen Bubikoğlu, sinemadaki asaleti ve unutulmaz rolleriyle hafızalara kazındı. Oynadığı filmlerle geniş bir hayran kitlesi edinen usta oyuncunun özel hayatı ise bugüne kadar hep gizemini korudu.

Yeşilçam’ın en güzel oyuncularındandı! Bodrum’u bırakıp İstanbul’a gelen Gülşen Bubikoğlu son halini paylaştı

Ünlü oyuncunun kız kardeşi Nilgün Bubikoğlu'nu herkes tanıyor. Gülşen Bubikoğlu'nun kız kardeşi Nilgün Bubikoğlu'nun Kemal Sunal'ın 'En Büyük Şaban'ın çiçekçi kör kızı, Hülya karakterini canlandırdı.

10 yıldır el ele! Sibel Taşçıoğlu'nun eşi bakın kim!

Yeşilçam’ın en güzel oyuncularındandı! Bodrum’u bırakıp İstanbul’a gelen Gülşen Bubikoğlu son halini paylaştı

Peki Bubikoğlu'nun dayısının ünlü şarkıcı olduğunu biliyor musunuz? Gün yüzüne çıkan bu gerçek, hem sevenlerini hem de magazin camiasını adeta şaşkına çevirdi!

Yeşilçam’ın en güzel oyuncularındandı! Bodrum’u bırakıp İstanbul’a gelen Gülşen Bubikoğlu son halini paylaştı

Gülşen Bubikoğlu ile kız kardeşi Nilgün Bubikoğlu'nun dayısı, Türk sanat müziğinin ünlü ismi çıktı.

Yeşilçam’ın en güzel oyuncularındandı! Bodrum’u bırakıp İstanbul’a gelen Gülşen Bubikoğlu son halini paylaştı

Gülşen Bubikoğlu ile kardeşi Nilgün Bubikoğlu Adnan Şenses'in yeğeni...

Yeşilçam’ın en güzel oyuncularındandı! Bodrum’u bırakıp İstanbul’a gelen Gülşen Bubikoğlu son halini paylaştı

İşte duyunca çok şaşıracağınız akraba olan ünlüler...

Sıtkı Akçatepe- Leman Akçatepe-Halit Akçatepe

Yeşilçam’ın en güzel oyuncularındandı! Bodrum’u bırakıp İstanbul’a gelen Gülşen Bubikoğlu son halini paylaştı

Bilal İnci - Elif İnci

Yeşilçam’ın en güzel oyuncularındandı! Bodrum’u bırakıp İstanbul’a gelen Gülşen Bubikoğlu son halini paylaştı

Kadir İnanır - Levent İnanır - Soner Arıca

Yeşilçam’ın en güzel oyuncularındandı! Bodrum’u bırakıp İstanbul’a gelen Gülşen Bubikoğlu son halini paylaştı

Cahit Kaşıkcılar - Hakan Yufkacıgil

Yeşilçam’ın en güzel oyuncularındandı! Bodrum’u bırakıp İstanbul’a gelen Gülşen Bubikoğlu son halini paylaştı

Ali Şen-Şener Şen

Yeşilçam’ın en güzel oyuncularındandı! Bodrum’u bırakıp İstanbul’a gelen Gülşen Bubikoğlu son halini paylaştı

Şener Şen-İnci Şen

Yeşilçam’ın en güzel oyuncularındandı! Bodrum’u bırakıp İstanbul’a gelen Gülşen Bubikoğlu son halini paylaştı

Macit Flordun-Tardu Flordun

Yeşilçam’ın en güzel oyuncularındandı! Bodrum’u bırakıp İstanbul’a gelen Gülşen Bubikoğlu son halini paylaştı

Mine Mutlu-Çağkan Çulha -Büşra Çulha

Yeşilçam’ın en güzel oyuncularındandı! Bodrum’u bırakıp İstanbul’a gelen Gülşen Bubikoğlu son halini paylaştı

Halit Kut- Burak Kut

Yeşilçam’ın en güzel oyuncularındandı! Bodrum’u bırakıp İstanbul’a gelen Gülşen Bubikoğlu son halini paylaştı

Bilal İnci - Ayçin İnci - Ayça İnci

Yeşilçam’ın en güzel oyuncularındandı! Bodrum’u bırakıp İstanbul’a gelen Gülşen Bubikoğlu son halini paylaştı

Dinçer Çekmez - Metin Çekmez

Yeşilçam’ın en güzel oyuncularındandı! Bodrum’u bırakıp İstanbul’a gelen Gülşen Bubikoğlu son halini paylaştı

Feri Cansel - Zümrüt Cansel