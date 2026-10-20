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Yeşilçam’ın en güzel oyuncularındandı! Bodrum’u bırakıp İstanbul’a gelen Gülşen Bubikoğlu son halini paylaştı
Yeşilçam’ın en güzel oyuncularındandı! Bodrum’u bırakıp İstanbul’a gelen Gülşen Bubikoğlu son halini paylaştı
Yeşilçam'ın usta oyuncularından ve güzelliğiyle bir döneme damga vuran Gülşen Bubikoğlu, ekranlardan uzakta bir yaşamı tercih etti. Gülşen Bubikoğlu, geçtiğimiz gün Bodrum paylaşımıyla gündem oldu. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali!
Giriş Tarihi: 20.10.2026 20:52
Güncelleme Tarihi: 20.10.2026 20:59