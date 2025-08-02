Trend Galeri Trend Magazin Yeşilçam'ın fettan yıldızı Hikmet Gül’ün kızı da çok ünlüymüş! Meğer anne-kız 'Sindrella Külkedisi' filminde birlikte oynamış...

Yeşilçam'ın fettan yıldızı Hikmet Gül’ün kızı da çok ünlüymüş! Meğer anne-kız 'Sindrella Külkedisi' filminde birlikte oynamış...

'Sinderella Kül Kedisi', 'İbo ile Güllüşah', 'Kapıcılar Kralı', 'Tosun Paşa' gibi kült filmlerde rol alan unutulmaz oyuncu Hikmet Gül'ün kızı da çok ünlüymüş. Meğer anne-kız 'Sindrella Külkedisi' filminde birlikte oynamış...

Giriş Tarihi: 02.08.2025 07:06 Güncelleme Tarihi: 02.08.2025 07:07
Yeşilçam’ın fettan yıldızı Hikmet Gül’ün kızı da çok ünlüymüş! Meğer anne-kız ’Sindrella Külkedisi’ filminde birlikte oynamış...

Hikmet Gül, Sinderella Kül Kedisi, Salak Milyoner, Kapıcılar Kralı, Tosun Paşa, İbo ile Güllüşah, Doktor Civanım, Şendul Şaban ve Çöpçüler Kralı gibi Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinde iz bırakan performanslarıyla hafızalara kazındı.

Yeşilçam’ın fettan yıldızı Hikmet Gül’ün kızı da çok ünlüymüş! Meğer anne-kız ’Sindrella Külkedisi’ filminde birlikte oynamış...

Usta oyuncu Hikmet Gül, canlandırdığı tüm rolleri izleyiciye adeta altın tepside sunarak hayranlık uyandırmıştı. 100'den fazla filmde rol alan sanatçı, özellikle Cüneyt Arkın ve Kemal Sunal'ın unutulmaz yapımlarında sıkça karşımıza çıkmıştı.

Yeşilçam’ın fettan yıldızı Hikmet Gül’ün kızı da çok ünlüymüş! Meğer anne-kız ’Sindrella Külkedisi’ filminde birlikte oynamış...

Genellikle çirkef ve gaddar rollerle tanıdığımız Hikmet Gül'ün kendisinden de ünlü bir kızı olduğunu biliyor muydunuz? Hatta anne kız Sindrella Külkedisi filminde birlikte rol almış.

Yeşilçam’ın fettan yıldızı Hikmet Gül’ün kızı da çok ünlüymüş! Meğer anne-kız ’Sindrella Külkedisi’ filminde birlikte oynamış...

İŞTE HİKMET GÜL'ÜN OYUNCU VE ŞARKICI KIZI NERMİN DENİZCİ...

Yeşilçam’ın fettan yıldızı Hikmet Gül’ün kızı da çok ünlüymüş! Meğer anne-kız ’Sindrella Külkedisi’ filminde birlikte oynamış...

NERMİN DENİZCİ KİMDİR?

Nermin Denizci, 13 Kasım 1955 İstanbul doğumlu. Tüm kariyeri boyunca sadece sinema filmlerinde rol aldı ve 29 yapımda göründü.

Yeşilçam’ın fettan yıldızı Hikmet Gül’ün kızı da çok ünlüymüş! Meğer anne-kız ’Sindrella Külkedisi’ filminde birlikte oynamış...

Şabaniye, Şaban Pabucu Yarım, Atla Gel Şaban, Yedi Bela Hüsnü, Sindirella Kül Kedisi gibi daha çok Kemal Sunal filmleri olmak üzere yapımlarda rol aldı. Nermin Denizci bir dönem albümde çıkardı.

Yeşilçam’ın fettan yıldızı Hikmet Gül’ün kızı da çok ünlüymüş! Meğer anne-kız ’Sindrella Külkedisi’ filminde birlikte oynamış...

NERMİN DENİZCİ'NİN SON HALİNE BAKIN...

Yeşilçam’ın fettan yıldızı Hikmet Gül’ün kızı da çok ünlüymüş! Meğer anne-kız ’Sindrella Külkedisi’ filminde birlikte oynamış...

İşte duyunca çok şaşıracağınız akraba olan ünlüler...

Sıtkı Akçatepe-Halit Akçatepe-Leman Akçatepe

Yeşilçam’ın fettan yıldızı Hikmet Gül’ün kızı da çok ünlüymüş! Meğer anne-kız ’Sindrella Külkedisi’ filminde birlikte oynamış...

Macit Flordun -Tardu Flordun

Yeşilçam’ın fettan yıldızı Hikmet Gül’ün kızı da çok ünlüymüş! Meğer anne-kız ’Sindrella Külkedisi’ filminde birlikte oynamış...

Bilal İnci - Ayçin İnci - Ayça İnci

Yeşilçam’ın fettan yıldızı Hikmet Gül’ün kızı da çok ünlüymüş! Meğer anne-kız ’Sindrella Külkedisi’ filminde birlikte oynamış...

Dinçer Çekmez - Metin Çekmez

Yeşilçam’ın fettan yıldızı Hikmet Gül’ün kızı da çok ünlüymüş! Meğer anne-kız ’Sindrella Külkedisi’ filminde birlikte oynamış...

Ali Şen-Şener Şen

Yeşilçam’ın fettan yıldızı Hikmet Gül’ün kızı da çok ünlüymüş! Meğer anne-kız ’Sindrella Külkedisi’ filminde birlikte oynamış...

Şener Şen-İnci Şen

Yeşilçam’ın fettan yıldızı Hikmet Gül’ün kızı da çok ünlüymüş! Meğer anne-kız ’Sindrella Külkedisi’ filminde birlikte oynamış...

Mine Mutlu-Çağkan Çulha- Büşra Çulha

Yeşilçam’ın fettan yıldızı Hikmet Gül’ün kızı da çok ünlüymüş! Meğer anne-kız ’Sindrella Külkedisi’ filminde birlikte oynamış...

Burak Kut-Halit Kut

Yeşilçam’ın fettan yıldızı Hikmet Gül’ün kızı da çok ünlüymüş! Meğer anne-kız ’Sindrella Külkedisi’ filminde birlikte oynamış...

Feri Cansel - Zümrüt Cansel

Yeşilçam’ın fettan yıldızı Hikmet Gül’ün kızı da çok ünlüymüş! Meğer anne-kız ’Sindrella Külkedisi’ filminde birlikte oynamış...

Cahit Kaşıkcılar - Hakan Yufkacıgil

Yeşilçam’ın fettan yıldızı Hikmet Gül’ün kızı da çok ünlüymüş! Meğer anne-kız ’Sindrella Külkedisi’ filminde birlikte oynamış...

Ayten Erman - Ayşen Gruda - Ayben Erman

Yeşilçam’ın fettan yıldızı Hikmet Gül’ün kızı da çok ünlüymüş! Meğer anne-kız ’Sindrella Külkedisi’ filminde birlikte oynamış...

Metin Özülkü - Cansu Taşkın

Yeşilçam’ın fettan yıldızı Hikmet Gül’ün kızı da çok ünlüymüş! Meğer anne-kız ’Sindrella Külkedisi’ filminde birlikte oynamış...

Bilal İnci - Elif İnci

Yeşilçam’ın fettan yıldızı Hikmet Gül’ün kızı da çok ünlüymüş! Meğer anne-kız ’Sindrella Külkedisi’ filminde birlikte oynamış...

Kadir İnanır - Levent İnanır - Soner Arıca

Yeşilçam’ın fettan yıldızı Hikmet Gül’ün kızı da çok ünlüymüş! Meğer anne-kız ’Sindrella Külkedisi’ filminde birlikte oynamış...

Çocuklar Duymasın dizisindeki 'Duygu' rolüyle akıllara kazınan Ayşecan Tatari'nin annesi de kendisi gibi oyuncu Aliye Uzunatağan.

Yeşilçam’ın fettan yıldızı Hikmet Gül’ün kızı da çok ünlüymüş! Meğer anne-kız ’Sindrella Külkedisi’ filminde birlikte oynamış...

Murat Çobanoğlu - Ozan Çobanoğlu

Yeşilçam’ın fettan yıldızı Hikmet Gül’ün kızı da çok ünlüymüş! Meğer anne-kız ’Sindrella Külkedisi’ filminde birlikte oynamış...

Murat Çobanoğlu - Ezgi Sertel

Yeşilçam’ın fettan yıldızı Hikmet Gül’ün kızı da çok ünlüymüş! Meğer anne-kız ’Sindrella Külkedisi’ filminde birlikte oynamış...

İntizar - Yıldız Tilbe