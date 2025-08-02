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Yeşilçam'ın fettan yıldızı Hikmet Gül’ün kızı da çok ünlüymüş! Meğer anne-kız 'Sindrella Külkedisi' filminde birlikte oynamış...
Yeşilçam'ın fettan yıldızı Hikmet Gül’ün kızı da çok ünlüymüş! Meğer anne-kız 'Sindrella Külkedisi' filminde birlikte oynamış...
'Sinderella Kül Kedisi', 'İbo ile Güllüşah', 'Kapıcılar Kralı', 'Tosun Paşa' gibi kült filmlerde rol alan unutulmaz oyuncu Hikmet Gül'ün kızı da çok ünlüymüş. Meğer anne-kız 'Sindrella Külkedisi' filminde birlikte oynamış...
Giriş Tarihi: 02.08.2025 07:06
Güncelleme Tarihi: 02.08.2025 07:07