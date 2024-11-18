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Yeşilçam’ın jönü Kartal Tibet’in oğlu da ünlü mü ünlü! Kartal Tibet’in oğlunu görenler şaşırdı!

Yeşilçam'da sayısız diziyle hatırlanan ünlü oyuncu Kartal Tibet'in üvey oğlu da ünlü mü ünlü! Kartal Tibet'in üvey oğlunun kim olduğunu duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi! İşte kartal Tibet'in oğlu!

Giriş Tarihi: 18.11.2024 18:07 Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 18:07
Yeşilçam’ın jönü Kartal Tibet’in oğlu da ünlü mü ünlü! Kartal Tibet’in oğlunu görenler şaşırdı!

Yönetmen ve senarist Kartal Tibet vefat edeli 3 yıl oldu. Kartal Tibet'in hayatı merak konusunu. Sanatçı hakkında duyacaklarınız sizi de çok şaşırtacak. Kartal Tibet, 27 Mart 1938'de öğretmen anne ve babanın çocuğu olarak Ankara'da doğdu. Kariyeri boyunca 200'den fazla dizi ve filmde başrol oynayan sanatçı, senarist ve yönetmen olarak da çok sayıda sinema ve televizyon yapımına ismini altın harflerle yazdırdı.

Yeşilçam’ın jönü Kartal Tibet’in oğlu da ünlü mü ünlü! Kartal Tibet’in oğlunu görenler şaşırdı!

Ankara Çocuk Radyosu'nun temsillerinde henüz 10 yaşındayken sahneye çıkan Tibet, Radyo Çocuk Kulübü'ndeki "Ayşe Abla" piyeslerinde başrol konuşmaya başladı ve ardından Devlet Tiyatrolarındaki yetişkin oyunlarında çocuk rollerinde oynadı.

Yeşilçam’ın jönü Kartal Tibet’in oğlu da ünlü mü ünlü! Kartal Tibet’in oğlunu görenler şaşırdı!

Okuduğu şiirle ilk, orta, lise ve üniversitelerarası düzenlenen yarışmalarda Ankara birincisi olan Kartal Tibet, Ankara Koleji'nden mezuniyetinin ardından beden eğitimi öğretmenliği yaptı ve daha sonra babasının isteğiyle hukuk fakültesini bitirdi.

Yeşilçam’ın jönü Kartal Tibet’in oğlu da ünlü mü ünlü! Kartal Tibet’in oğlunu görenler şaşırdı!

Tibet, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olarak 1960'da Albert Camus'un yazıp, Mahir Canova'nın sahneye koyduğu bir oyunda rol aldı.

Yeşilçam’ın jönü Kartal Tibet’in oğlu da ünlü mü ünlü! Kartal Tibet’in oğlunu görenler şaşırdı!

Kuruluşunda yer aldığı Ankara'nın ilk özel tiyatrosu Meydan Sahnesi'nde 4 piyes yöneten ve 20 oyunda rol alan usta sanatçı, bu yılları "Kendi işimi kendi yapma arzum vardı. Çünkü daha gençtim ve başarılı olamazsam Devlet Tiyatrosu beni bekliyordu." ifadeleriyle aktarmıştı.

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