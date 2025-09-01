Trend Galeri Trend Magazin Yeşilçam’ın kadife bakışlı oyuncusuydu! Perihan Savaş bakın nereli çıktı!

Yeşilçam’ın kadife bakışlı oyuncusuydu! Perihan Savaş bakın nereli çıktı!

Yeşilçam'ın usta isimlerinden biri olan Perihan Savaş, hem güzelliğiyle hem de özel hayatıyla her daim ilgi çeken isimlerden biriydi. Peki siz Perihan Savaş'ın nereli olduğunu biliyor muydunuz?

Giriş Tarihi: 01.09.2025 18:39
Yıllar önce katıldığı bir programda, 'kimsenin paçasına tutunup bir yerlere gelmedim, ben Perihan Savaş'tım!' diyerek hayatını özetlemişti Perihan Savaş…

Ünlü oyuncu, Yeşilçam'a kadife bakışlarıyla damga vurmuş bir isimdi. Peki Perihan Savaş'ın hayatının dram dolu olduğunu biliyor muydunuz? İşte usta oyuncunun bilinmeyenleri…

ASIL ADI NEDİR?

Ünlü oyuncunun asıl adı Şerife Perihan'dı. 14 Haziran 1957 tarihinde İstanbul'da doğan Perihan Savaş, ortaokul mezunu olup, eğitimini ortaokul bitiminde sonlandırdı.

BAKIN NERELİYMİŞ?

Aslen Trabzon, Sürmeneli olan Savaş, beş yaşındayken İstanbul Şehir Tiyatrosu çocuk bölümünde ilk rolünü oynadı. Sanatçı on üç yaşındayken, askerî okulda okuyan yirmi iki yaşındaki bir gençle nişanlandı, 6-7 ay süren bir evlilik döneminden sonra eşinden ayrıldı.

"ANNEM TUTUCU BİR KADINDI"

Perihan Savaş çocukluğu için, "Annem çok tutucu bir kadındı. Mesela ince çorap giydirtmezdi, makyaj yaptırtmazdı, kaşlarımı aldırtmazdı. Bana böyle bir şey teklif edilince 'ben şimdi ince çorap giyeceğim, makyaj yapacağım, arkadaşlarımla sokağa çıkabileceğim" ifadelerini kullanmıştı.

İLK TİYATROYLA BAŞLADI

1970 yılına kadar tiyatro çalışmaları yaparak, "Küçük Prenses", "Romeo-Jüliyet", "Kibarlık Budalası" gibi birçok tiyatro oyunda yer alan Perihan Savaş, 1971 yılında "Şehzade Simbad Kaf Dağında" adlı filmde rol aldı.

120 FİLMDE ROL ALDI, ŞARKICILIK YAPTI

Sinema kariyerine aynı yıl başlayan Savaş, kısa sürede birçok filmde oynadığı rollerle başrol oyuncusu oldu. 120 civarında filmde rol aldı. Bir dönem şarkıcılık yaptı.

PERİHAN SAVAŞ VE TÜRKAN ŞORAY'I KARŞI KARŞIYA GETİREN OLAY!

1974 yılında kendisini heyecanlandıran ve kitabını okuduğu 'Bedrana' için önce hayal kırıklığına uğradı. Bu rol için Perihan Savaş, Türkan Şoray'la karşı karşıya geldi. Gazetelerden Türkan Şoray'ın bu rolü oynayacağını duyan Savaş, kıskançlık krizine girdi. Rolü daha sonra kazandığını öğrenince büyük mutluluk yaşadı. Ünlü oyuncu, bu rolle ilk ve tek Altın Koza Ödülü'nü aldı.

"SEVİNÇTEN AĞLAYARAK GİTTİM EVE"

Perihan Savaş o ödülü, "Sevinçten ağlayarak gittim o günü eve. O çok inandığım hikaye bana ödülü getirmişti" dedi.

ÖZEL HAYATIYLA DA MERAK EDİLEN İSİMLERDENDİ

Perihan Savaş, projelerinin yanı sıra özel hayatıyla da merak edilen isimlerdendi.

İKİ ÇOCUĞU OLDU

Önce İbrahim Tatlıses'le birliktelik yaşadı, daha sonra Yılmaz Zafer'le evlendi; her iki ilişkisinden de birer çocuğu oldu. Dizilerde de rol alan sanatçı, ayrıca televizyon programları da yaptı.

İBRAHİM TATLISES'TEN BİR KIZI DÜNYAYA GELMİŞTİ

Perihan Savaş'ın İbrahim Tatlıses'ten kızı Zübeyde Melek Tatlıses dünyaya geldi. Zübeyde Melek Tatlıses, şimdilerde evli ve Efe, Ali, Bal adında 3 çocuğu var.

Ünlü oyuncu Perihan Savaş, evliliğini ortaokul arkadaşı oyuncu Yılmaz Zafer'le yaptı. Yılmaz Zafer'i çok seven Perihan Savaş eşinin hastalığı nedeniyle zor günler geçirdi.

Perihan Savaş'ın eşi Yılmaz Zafer'den bir de Savaş Zafer adında oğlu var.

USTA OYUNCU KATILDIĞI GALADA MÜJDEYİ VERDİ

Ünlü sanatçı Perihan Savaş, bugün bir galaya katıldı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

MERHUM EŞİNİN HAYATINI KONU ALAN BİR FİLM HAZIRLAYACAK!

Ünlü sanatçı Perihan Savaş, sağlık sorunlarıyla hayatını 1995 yılında kaybeden eşi Yılmaz Zafer için bir film hazırlamak istediğini dile getirdi.

Büyük aşkını o filmle anmak istiyor! O rol için kimin adı öne çıktı?

GAZETECİLERE BİLGİ VERDİ

Bir galaya konuk olan Perihan Savaş, gazetecilerin sorularını yanıtlarken bu konuyla ilgili de bilgi vermeyi ihmal etmedi.

O ROLÜ KİMİN CANLANDIRMASINI İSTİYOR?

Ünlü sanatçı, merhum eşi Zafer'in hayatını konu alacak filmde eşini canlandırmasını istediği ismin Engin Akyürek olduğunu da açıklayarak herkesi şaşırttı.

"KARAR VERDİM O İSİM ENGİN AKYÜREK"

Usta oyuncu, "Ben oynamayacağım tabi ki, ancak ben Yılmaz'ın filminin yapılmasını istiyorum. Bunun için de sanırım bu sene ya da önümüzdeki sene bu harekete geçeceğim. Yılmaz'ı kimin oynayacağına karar verdim aslında o isim Engin Akyürek. Çünkü biraz benzerlik de söz konusu. Öyle düşünüyorum. Kendimi henüz kimin oynayacağına karar vermedim" dedi.

Yeşilçam'ın ünlü isimlerinin hayat hikayeleri de oldukça merak ediliyor. İşte sizler için derlediğimiz o ünlü isimlerin hikayeleri...

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Ahmet Mekin, uzun yıllar boyunca Yeşilçam'ın en önemli karakter oyuncularından biri olarak hafızalara kazındı. 6 Ağustos 1932'de İstanbul'da Ahmet Kurteli adıyla dünyaya gelen sanatçı, kariyerine tiyatro sahnelerinde başladı.

1957 yılında "Mahşere Kadar" filmiyle sinemaya adım attı. Kariyeri boyunca 200'e yakın filmde rol aldı ve Türk sinemasına önemli katkılarda bulundu.

Ahmet Mekin, özellikle karakter rollerinde sergilediği başarılı performanslarla tanındı. Sinema kariyerinde Osman F. Seden'in "Aşktan da Üstün" (1961), Halit Refiğ'in "Gurbet Kuşları" (1964) ve "Bir Türk'e Gönül Verdim" (1969), Lütfi Ö. Akad'ın "Düğün" (1973), Atıf Yılmaz'ın "Selvi Boylum Al Yazmalım" (1978) ve Feyzi Tuna'nın "Seni Kalbime Gömdüm" (1982) gibi filmlerle büyük beğeni topladı.

"Selvi Boylum Al Yazmalım" filminde canlandırdığı Cemşit karakteriyle Türk halkının gönlünde özel bir yer edindi.

Tiyatroya da büyük önem veren Mekin, 1969'da Güngör Dilmen'in "İttihat ve Terakki" oyununda rol aldı. 1972'de ise Dostlar Tiyatrosu'nda sahnelenen "Abdülcanbaz" oyununda Turhan Selçuk'un ünlü çizgi roman kahramanını canlandırdı. 1980'lerden itibaren televizyon dizilerinde de rol alan sanatçı, "Geçmiş Zaman Elbiseleri", "Bir Yürek Satıldı", "Bağrıyanık Ömer ile Güzel Zeynep", "Bir Adam Yaratmak", "Bugünün Saraylısı" ve "Tatar Ramazan" gibi yapımlarda izleyiciyle buluştu.

İŞTE AHMET MEKİN'İN SON HALİ!

Kariyeri boyunca birçok ödüle layık görülen Ahmet Mekin, 1992 yılında 4. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" kazandı. 39. Altın Portakal Film Festivali'nde "Yıldırım Önal Anı Ödülü", 15. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde "Sinema Onur Ödülü" ve 32. Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde "Sinema Onur Ödülü" ile taçlandırıldı. Ayrıca, 30. Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde "Görünmeyen" filmindeki performansıyla "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazandı.