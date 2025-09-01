Yeşilçam’ın kadife bakışlı oyuncusuydu! Perihan Savaş bakın nereli çıktı!

"KARAR VERDİM O İSİM ENGİN AKYÜREK"

Usta oyuncu, "Ben oynamayacağım tabi ki, ancak ben Yılmaz'ın filminin yapılmasını istiyorum. Bunun için de sanırım bu sene ya da önümüzdeki sene bu harekete geçeceğim. Yılmaz'ı kimin oynayacağına karar verdim aslında o isim Engin Akyürek. Çünkü biraz benzerlik de söz konusu. Öyle düşünüyorum. Kendimi henüz kimin oynayacağına karar vermedim" dedi.