Yeşilçam’ın kadife bakışlı oyuncusuydu! Perihan Savaş bakın nereli çıktı!

Yıllar önce katıldığı bir programda, 'kimsenin paçasına tutunup bir yerlere gelmedim, ben Perihan Savaş'tım!' diyerek hayatını özetlemişti Perihan Savaş… Ünlü oyuncu, Yeşilçam'a kadife bakışlarıyla damga vurmuş bir isimdi. Peki Perihan Savaş'ın hayatının dram dolu olduğunu biliyor muydunuz? İşte usta oyuncunun bilinmeyenleri… ASIL ADI NEDİR? Ünlü oyuncunun asıl adı Şerife Perihan'dı. 14 Haziran 1957 tarihinde İstanbul'da doğan Perihan Savaş, ortaokul mezunu olup, eğitimini ortaokul bitiminde sonlandırdı. BAKIN NERELİYMİŞ? Aslen Trabzon, Sürmeneli olan Savaş, beş yaşındayken İstanbul Şehir Tiyatrosu çocuk bölümünde ilk rolünü oynadı. Sanatçı on üç yaşındayken, askerî okulda okuyan yirmi iki yaşındaki bir gençle nişanlandı, 6-7 ay süren bir evlilik döneminden sonra eşinden ayrıldı. 'ANNEM TUTUCU BİR KADINDI' Perihan Savaş çocukluğu için, 'Annem çok tutucu bir kadındı. Mesela ince çorap giydirtmezdi, makyaj yaptırtmazdı, kaşlarımı aldırtmazdı. Bana böyle bir şey teklif edilince 'ben şimdi ince çorap giyeceğim, makyaj yapacağım, arkadaşlarımla sokağa çıkabileceğim' ifadelerini kullanmıştı. İLK TİYATROYLA BAŞLADI 1970 yılına kadar tiyatro çalışmaları yaparak, 'Küçük Prenses', 'Romeo-Jüliyet', 'Kibarlık Budalası' gibi birçok tiyatro oyunda yer alan Perihan Savaş, 1971 yılında 'Şehzade Simbad Kaf Dağında' adlı filmde rol aldı. 120 FİLMDE ROL ALDI, ŞARKICILIK YAPTI Sinema kariyerine aynı yıl başlayan Savaş, kısa sürede birçok filmde oynadığı rollerle başrol oyuncusu oldu. 120 civarında filmde rol aldı. Bir dönem şarkıcılık yaptı. PERİHAN SAVAŞ VE TÜRKAN ŞORAY'I KARŞI KARŞIYA GETİREN OLAY! 1974 yılında kendisini heyecanlandıran ve kitabını okuduğu 'Bedrana' için önce hayal kırıklığına uğradı. Bu rol için Perihan Savaş, Türkan Şoray'la karşı karşıya geldi. Gazetelerden Türkan Şoray'ın bu rolü oynayacağını duyan Savaş, kıskançlık krizine girdi. Rolü daha sonra kazandığını öğrenince büyük mutluluk yaşadı. Ünlü oyuncu, bu rolle ilk ve tek Altın Koza Ödülü'nü aldı. 'SEVİNÇTEN AĞLAYARAK GİTTİM EVE' Perihan Savaş o ödülü, 'Sevinçten ağlayarak gittim o günü eve. O çok inandığım hikaye bana ödülü getirmişti' dedi. ÖZEL HAYATIYLA DA MERAK EDİLEN İSİMLERDENDİ Perihan Savaş, projelerinin yanı sıra özel hayatıyla da merak edilen isimlerdendi. İKİ ÇOCUĞU OLDU Önce İbrahim Tatlıses'le birliktelik yaşadı, daha sonra Yılmaz Zafer'le evlendi; her iki ilişkisinden de birer çocuğu oldu. Dizilerde de rol alan sanatçı, ayrıca televizyon programları da yaptı. İBRAHİM TATLISES'TEN BİR KIZI DÜNYAYA GELMİŞTİ Perihan Savaş'ın İbrahim Tatlıses'ten kızı Zübeyde Melek Tatlıses dünyaya geldi. Zübeyde Melek Tatlıses, şimdilerde evli ve Efe, Ali, Bal adında 3 çocuğu var. Ünlü oyuncu Perihan Savaş, evliliğini ortaokul arkadaşı oyuncu Yılmaz Zafer'le yaptı. Yılmaz Zafer'i çok seven Perihan Savaş eşinin hastalığı nedeniyle zor günler geçirdi. Perihan Savaş'ın eşi Yılmaz Zafer'den bir de Savaş Zafer adında oğlu var. USTA OYUNCU KATILDIĞI GALADA MÜJDEYİ VERDİ Ünlü sanatçı Perihan Savaş, bugün bir galaya katıldı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. MERHUM EŞİNİN HAYATINI KONU ALAN BİR FİLM HAZIRLAYACAK! Ünlü sanatçı Perihan Savaş, sağlık sorunlarıyla hayatını 1995 yılında kaybeden eşi Yılmaz Zafer için bir film hazırlamak istediğini dile getirdi. Büyük aşkını o filmle anmak istiyor! O rol için kimin adı öne çıktı? GAZETECİLERE BİLGİ VERDİ Bir galaya konuk olan Perihan Savaş, gazetecilerin sorularını yanıtlarken bu konuyla ilgili de bilgi vermeyi ihmal etmedi. O ROLÜ KİMİN CANLANDIRMASINI İSTİYOR? Ünlü sanatçı, merhum eşi Zafer'in hayatını konu alacak filmde eşini canlandırmasını istediği ismin Engin Akyürek olduğunu da açıklayarak herkesi şaşırttı. 'KARAR VERDİM O İSİM ENGİN AKYÜREK' Usta oyuncu, 'Ben oynamayacağım tabi ki, ancak ben Yılmaz'ın filminin yapılmasını istiyorum. Bunun için de sanırım bu sene ya da önümüzdeki sene bu harekete geçeceğim. Yılmaz'ı kimin oynayacağına karar verdim aslında o isim Engin Akyürek. Çünkü biraz benzerlik de söz konusu. Öyle düşünüyorum. Kendimi henüz kimin oynayacağına karar vermedim' dedi. Yeşilçam'ın ünlü isimlerinin hayat hikayeleri de oldukça merak ediliyor. İşte sizler için derlediğimiz o ünlü isimlerin hikayeleri... Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Ahmet Mekin, uzun yıllar boyunca Yeşilçam'ın en önemli karakter oyuncularından biri olarak hafızalara kazındı. 6 Ağustos 1932'de İstanbul'da Ahmet Kurteli adıyla dünyaya gelen sanatçı, kariyerine tiyatro sahnelerinde başladı. 1957 yılında 'Mahşere Kadar' filmiyle sinemaya adım attı. Kariyeri boyunca 200'e yakın filmde rol aldı ve Türk sinemasına önemli katkılarda bulundu. Ahmet Mekin, özellikle karakter rollerinde sergilediği başarılı performanslarla tanındı. Sinema kariyerinde Osman F. Seden'in 'Aşktan da Üstün' (1961), Halit Refiğ'in 'Gurbet Kuşları' (1964) ve 'Bir Türk'e Gönül Verdim' (1969), Lütfi Ö. Akad'ın 'Düğün' (1973), Atıf Yılmaz'ın 'Selvi Boylum Al Yazmalım' (1978) ve Feyzi Tuna'nın 'Seni Kalbime Gömdüm' (1982) gibi filmlerle büyük beğeni topladı. 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filminde canlandırdığı Cemşit karakteriyle Türk halkının gönlünde özel bir yer edindi. Tiyatroya da büyük önem veren Mekin, 1969'da Güngör Dilmen'in 'İttihat ve Terakki' oyununda rol aldı. 1972'de ise Dostlar Tiyatrosu'nda sahnelenen 'Abdülcanbaz' oyununda Turhan Selçuk'un ünlü çizgi roman kahramanını canlandırdı. 1980'lerden itibaren televizyon dizilerinde de rol alan sanatçı, 'Geçmiş Zaman Elbiseleri', 'Bir Yürek Satıldı', 'Bağrıyanık Ömer ile Güzel Zeynep', 'Bir Adam Yaratmak', 'Bugünün Saraylısı' ve 'Tatar Ramazan' gibi yapımlarda izleyiciyle buluştu. İŞTE AHMET MEKİN'İN SON HALİ! Kariyeri boyunca birçok ödüle layık görülen Ahmet Mekin, 1992 yılında 4. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü' kazandı. 39. Altın Portakal Film Festivali'nde 'Yıldırım Önal Anı Ödülü', 15. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde 'Sinema Onur Ödülü' ve 32. Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde 'Sinema Onur Ödülü' ile taçlandırıldı. Ayrıca, 30. Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde 'Görünmeyen' filmindeki performansıyla 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazandı. Ahmet Mekin'in özel hayatı da kariyeri kadar dikkat çekiciydi. 1957 yılında kendisi gibi oyuncu olan Kumral Şükran Sabuncu ile evlenen Mekin, Sabuncu'nun 2020 yılındaki vefatına kadar onunla mutlu bir evlilik sürdürdü. 63 yıllık hayat arkadaşını kaybettikten sonra derin bir yalnızlığa gömülen usta oyuncu, kaybının ardından yaşadığı acıyı şu sözlerle dile getirdi: 'Kendimi hâlâ toparlayamadım. Hayat ve herkes anlamını yitirdi. Zamanın acıları hafiflettiği büyük bir yalanmış. O gitti ve ben dağıldım.' Mekin, eşinin mezarını her gün ziyaret ettiğini ve ona sabahları 'günaydın', akşamları ise 'iyi geceler' dediğini belirterek, 'Mezarlığı evimin yanında, camdan onu görebiliyorum. Ona hâlâ hayatı anlatıyorum. Kimse erkekler ağlamaz demesin, ben ağlıyorum' ifadelerini kullandı. Eşine olan bağlılığıyla dikkat çeken sanatçı, 'Evlenmeyi düşünmez misiniz?' sorusuna ise, 'Ben onu sonsuz bir aşkla severken nasıl böyle bir ihanette bulunabilirim?' diyerek cevap verdi. Ahmet Mekin, Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olarak anılmaya devam ediyor. Sinema ve tiyatroya adadığı ömrü boyunca birçok başarıya imza atan sanatçı, karakteri ve duruşuyla da büyük bir saygıyı hak ediyor. DEĞİŞİMİYLE BÜYÜK DİKKAT ÇEKEN BİR DİĞER İSİM: SERTAN ACAR! Bir dönemin en popüler isimlerinden biri olan Acar, sinema kariyerini bırakıp bambaşka bir meslek seçti. Üstelik artık İstanbul'da değil, doğayla iç içe bir hayat sürüyor. Peki, bir zamanların ünlü yıldızı şimdi ne yapıyor? İşte yıllar sonra ortaya çıkan Sertan Acar'ın hikayesi… Türk sinemasının unutulmaz jönlerinden biri olan Sertan Acar, 70'li yıllarda 'Ayşecik' serisinin yakışıklı oyuncusu olarak tanındı. Kısa süren sinema kariyerinde birçok iz bırakan rolde yer alan Acar, sadece 2,5 yıl içinde Yeşilçam'ın önemli yüzlerinden biri haline geldi. Ancak oyunculuğu bırakıp diş hekimliğine yönelen Acar, bugün Kerpe'de doğayla iç içe bir yaşam sürüyor. ŞÖHRETİN KAPILARI AÇILIYOR Acar'ın sinema kariyerine başlaması adeta bir film senaryosunu andırıyor. Abisi Serkan Acar'ın, Ses Mecmuası'nın düzenlediği 'En Yakışıklı Futbolcu' yarışmasını kazanmasıyla film yapımcılarının ilgisini çekmesi, bu süreci başlatan olay oldu. Serkan Acar'a gelen tekliflerin ardından, Zeynep Değirmencioğlu'nun karşısında oynayacak kişi olarak Sertan Acar'ın adı geçti. O dönemde Diş Hekimliği Fakültesi'nde okuyan Acar, Zeynep Değirmencioğlu'nun bir çay daveti sırasında denize düşmesi ve onu kurtarmasıyla yapımcıların radarına girdi. Ünlü yönetmen Aram Gülyüz'ün teklifiyle, deneme çekimine bile gerek kalmadan sinema macerası başlamış oldu. SİNEMA SETLERİNDE UNUTULMAZ ANILAR Acar, ilk filmi 'Bahar Çiçeği'nde Ediz Hun ve Zeynep Değirmencioğlu ile başrolü paylaştı. Oyunculuk konusunda deneyimi olmamasına rağmen, set arkadaşlarının büyük desteğini gördü. Özellikle usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın derslerinde kendisine yardımcı olması, Acar için unutulmaz anılardan biri oldu. Sinema dünyasında hızla tanınan genç oyuncu, peş peşe filmler çekerek Yeşilçam'ın romantik jönlerinden biri haline geldi. ÜNİVERSİTE HAYATI VE ŞÖHRETİN ZORLUKLARI: İŞTE SERTAN ACAR'IN SON HALİ! Sinemada parlaması, Acar'ın üniversite hayatını da derinden etkiledi. Makyajını çıkarmayı bilmediği için derslere makyajlı gitmesi ve kantinde herkesin ona dönüp bakması, onun için zaman zaman sıkıcı hale geldi. O dönemde İstanbul'un nüfusu az olduğu için insanlar vapurda bile kendisini tanıyordu. Kısa sürede gelen şöhret, Acar'ı bir noktada bunaltmaya başladı. BEYAZ PERDEDEN DİŞ HEKİMLİĞİNE Sertan Acar, sinema kariyerine devam edebilecek fırsatlara sahip olmasına rağmen, diş hekimliğine olan ilgisini hiçbir zaman kaybetmedi. Sinema setleri ve diş hekimliği laboratuvarı arasında geçen yoğun günler nedeniyle büyük bir karar alarak sinemayı bıraktı. Son filmlerini tamamladıktan sonra tamamen hekimliğe odaklandı. KERPE'DE YENİ BİR HAYAT Emekliliğe ayrıldıktan sonra doğayla iç içe bir yaşam kuran Acar, Kerpe'de 'KerpeDiem' adını verdiği bir butik otel açtı. Aynı zamanda deniz kenarında bir kafe işletiyor ve kaz, hindi, tavuk gibi hayvanlarla doğal bir hayat sürdürüyor. Oğlu Yaman'ın müziğe olan ilgisinden bahseden Acar, onun sanatsal yönünün güçlü olduğunu söylüyor. ESKİ GÜNLERE DAİR HATIRALAR Bazen eski filmlerini izlediğini belirten Acar, geçmişin İstanbul'unun bugünkünden çok farklı olduğunu dile getiriyor. Sinema dünyasına dair unutulmaz anılarını paylaşırken, bir Japon turistin film çekimi sırasında korkuya kapılmasını hâlâ gülerek hatırlıyor. Tekrar oyunculuk yapmayı düşünmediğini belirten Acar, doğayla iç içe yaşadığı hayatın kendisini çok mutlu ettiğini söylüyor. BİR DEĞİŞİM HİKAYESİ DE EMEL SAYIN'DAN! Türk Sanat Müziği'nin efsanevi ismi ve Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızı Emel Sayın, yıllar içinde güzelliği ve zarafetiyle hayranlarının gönlünde taht kurdu. Günümüzde birçok ismin yaptırdığı estetik operasyonlar en büyük tartışma konulardan birine dönüşmüş durumda. Fakat estetik yaptırmak sandığımız kadar yeni bir alışkanlık değil. Emel Sayın da yıllar önce yaptırdığı estetikle gündemde yerini aldı. İşte detaylar… GENÇ YAŞTA BURUN ESTETİĞİ GEÇİRMİŞ! Sanatçının estetik operasyonlara bakışı ve genç yaşlarda geçirdiği burun estetiği ameliyatı, zaman zaman gündeme gelmeye devam ediyor. Emel Sayın, kariyerinin başlarında, yüz hatlarını daha belirgin hale getirmek amacıyla burun estetiği operasyonu geçirdiği biliniyor. Bu müdahale, sanatçının yüzüne uyum sağlayarak genel görünümünü iyileştirmiş ve sahne ışıkları altında daha etkileyici bir imaj sergilemesine katkıda bulunmuştur. Yıllar sonra, 2022 yılında konuk olduğu bir programda Emel Sayın, estetikle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Estetiğe karşı olmadığını belirten sanatçı, botoks uygulamaları yaptırdığını ifade etti. Ancak, daha kapsamlı estetik operasyonlardan korktuğunu ve bu nedenle sadece botoksla yetindiğini dile getirdi. Hatta bir keresinde estetik operasyon için doktordan randevu alıp hastaneye gittiğini, ancak doktorun yapacaklarını anlattıktan sonra korkup hastaneden ayrıldığını ve daha sonra doktorunu arayıp özür dilediğini de anlattı. Sanatçının estetik müdahalelere olan yaklaşımı ve samimi itirafları, magazin dünyasında da geniş yankı uyandırdı. Emel Sayın'ın genç yaşlarda geçirdiği burun estetiği operasyonu ve yıllar içinde estetik uygulamalara olan yaklaşımı, sanatçının kariyeri boyunca sahip olduğu estetik anlayışını ve güzellik algısını gözler önüne seriyor. Sanatçının bu konudaki açıklamaları, estetik müdahalelerin toplumdaki yeri ve bireylerin bu konudaki tercihleri üzerine düşünmeye sevk etmeye yetiyor. YEŞİLÇAM'IN BİR DİĞER EFSANE İSMİ: SADRİ ALIŞIK'IN BİLMEDİĞİNİZ YÖNLERİ Türk sinemasının efsane ismi Sadri Alışık, hem komedi hem de dram filmlerindeki performanslarıyla izleyicilerin kalbinde taht kurmuş bir sanatçıydı. 5 Nisan 1925'te İstanbul'da dünyaya gelen Alışık, tiyatroya olan tutkusuyla genç yaşta sanat dünyasına adım attı. İlk kez 1939'da amatör olarak sahneye çıktı ve bu tutku onu Yeşilçam'ın parlayan yıldızlarından biri yaptı. TURİST ÖMER İLE EFSANELEŞTİ Sadri Alışık, 1964 yılında 'Turist Ömer' karakteriyle Türk sinemasında silinmez bir iz bıraktı. İlk olarak 'Helal Olsun Ali Abi' filminde yan karakter olarak ortaya çıkan Turist Ömer, o kadar sevildi ki kendi film serisini yarattı. Alışık, bu karakterle hem güldürdü hem de toplumsal mesajlar verdi. Turist Ömer, Alışık'ın sinema kariyerinin simgesi haline geldi. OFSAYT OSMAN VE HAŞMET İBRİKTAROĞLU Alışık, sadece Turist Ömer ile değil, 'Ofsayt Osman' ve 'Haşmet İbriktaroğlu' gibi unutulmaz karakterlerle de izleyicileri kendine hayran bıraktı. Özellikle 'Ah Güzel İstanbul' filmindeki Haşmet İbriktaroğlu karakteri, Türk sinemasının en kült rolleri arasında yerini aldı. Alışık, bu karakterlerle sıradan insanların hayatını büyük bir ustalıkla yansıttı. MÜZİSYENLİĞİ VE GAZİNO ŞOVLARI Sadri Alışık, sadece bir oyuncu değil, aynı zamanda yetenekli bir müzisyendi. 1960'lı yıllarda filmlerde seslendirdiği şarkılarla dinleyicilerin gönlünü kazandı. 1968'de başladığı gazino şovlarında ise hem şarkılar söyledi hem de hikayeler anlattı. 'Ah Müjgan Ah' gibi hikayeleriyle seyircileri hem güldürdü hem de hüzünlendirdi. ÖZEL HAYATI VE AİLESİ Alışık, 1959 yılında Yeşilçam'ın güzel yıldızı Çolpan İlhan ile evlendi. Bu evlilikten oğulları Kerem Alışık dünyaya geldi. Çift, hem özel hayatlarında hem de sinema setlerinde birbirlerine destek oldu. Alışık, ailesine ve sanatına her zaman büyük bir tutkuyla bağlı kaldı. VEFATI VE MİRASI 18 Mart 1995'te hayata veda eden Sadri Alışık, geride unutulmaz bir sinema mirası bıraktı. Eşi Çolpan İlhan tarafından kurulan Sadri Alışık Kültür Merkezi, her yıl düzenlenen ödüllerle sanatçının anısını yaşatıyor. Alışık, Türk sinemasının en renkli ve çok yönlü sanatçılarından biri olarak hafızalarda yerini koruyor. Sadri Alışık, sadece bir oyuncu değil, aynı zamanda bir efsaneydi. Turist Ömer'den Ofsayt Osman'a, Haşmet İbriktaroğlu'ndan gazino şovlarına kadar her alanda iz bırakan bu büyük sanatçı, Türk sinemasının altın çağının en önemli temsilcilerinden biri olarak anılmaya devam ediyor. EFSANELER GEÇİDİNDE BİR İSİM DAHA: 'KARTAL TİBET' Türk sinemasının en sevilen jönlerinden biri olan Kartal Tibet, sadece oyunculuğuyla değil, yönetmenlik ve senaristlik kariyeriyle de Türk sinema tarihine damgasını vurmuş bir sanatçıydı. 27 Mart 1939'da Ankara'da dünyaya gelen Tibet, öğretmen bir anne-babanın çocuğuydu. Çocukluk yıllarında tiyatroyla tanıştı ve Ankara Radyosu'nun Çocuk Kulübü'nde 'Ayşe Abla' piyeslerinde rol aldı. Ardından Devlet Tiyatroları'nda çocuk rollerinde sahne aldı. Eğitim hayatı boyunca farklı mesleklere yönelse de içindeki sanat aşkı ağır bastı. Ankara Koleji'nden mezun olduktan sonra beden eğitimi öğretmenliği ve hukuk eğitimi aldı. Ancak bu alanlarda çalışmak yerine, tiyatroya gönül verdi. 1960 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Tibet, aynı yıl Albert Camus'un 'Caligula' oyununda başrol oynayarak büyük bir başarı yakaladı. Bu başarı, onun tiyatrodan sinemaya geçişini hızlandırdı. KARAOĞLAN VE TARKAN EFSANESİ 1965 yılında Suat Yalaz'ın yarattığı Karaoğlan karakterinin sinema uyarlamasında başrol teklifini kabul eden Tibet, kısa sürede Türk sinemasının aranan yüzlerinden biri haline geldi. 'Karaoğlan: Altay'dan Gelen Yiğit' filmiyle başlayan bu macera, Tarkan serisiyle devam etti. 1969'da 'Tarkan' ile başlayan seri, 1973 yılına kadar beş filmle sürdü ve Kartal Tibet'i, Türk sinemasının unutulmaz kahramanlarından biri yaptı. Bu popüler macera filmlerinin ardından Tibet, 'Sarmaşık Gülleri', 'Boş Çerçeve' ve 'Çalıkuşu' gibi melodramlarla da büyük bir beğeni topladı. 1970'li yıllarda Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray, Fatma Girik, Filiz Akın gibi dönemin önde gelen kadın oyuncularıyla birçok projede yer aldı. YÖNETMENLİKTE BİR USTA 1976 yılında oyunculuğu bırakarak kamera arkasına geçen Tibet, Türk sinemasının en başarılı yönetmenlerinden biri olarak adını tarihe yazdırdı. İlk yönetmenlik denemesi, kült film 'Tosun Paşa' oldu. Bu filmle başlayan yönetmenlik kariyerinde, 'Süt Kardeşler', 'Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı' ve 'Bizim Aile' gibi klasikleşen filmlere imza attı. Yönetmenliğini yaptığı 56 filmin yirmiden fazlasında Kemal Sunal başroldeydi. Tibet, sadece yönetmenliğiyle değil, senarist olarak da yeteneklerini sergiledi. 'Davaro', 'Şendul Şaban' ve 'Şabaniye' gibi filmlerin senaryosunu kaleme aldı. Hem komedi hem de dram türlerinde başarılı eserler ortaya koyarak Türk sinemasına çok yönlü katkılarda bulundu. TİYATRODAN EKRANLARA Tiyatrodan kopmayan Tibet, 1990'lı yıllarda tekrar sahnelere dönerek Devlet Tiyatrosu'nda oyunlar yönetti. İstanbul, Ankara, İzmir gibi farklı şehirlerde pek çok oyunu sahneye koydu. Ayrıca, 1993-1997 yılları arasında yayınlanan 'Süper Baba' dizisinin ilk 13 bölümünün yönetmenliğini üstlendi. 2000'li yıllarda da televizyon projelerine katkı sağlamaya devam etti. ÖZEL HAYATI VE DEĞERLERİ Kartal Tibet, 1963 yılında Gündüz Sencer ile evlendi. Bu evlilikten Kanat ve Kumru adında iki çocuğu oldu. Hayatı boyunca eşine olan bağlılığı ve ailesine düşkünlüğüyle tanındı. Tibet, verdiği bir röportajda, 'Yeniden dünyaya gelsem yine Kartal Tibet olmak isterdim, çünkü ailem ve hayat arkadaşımla bir kez daha bu hayatı yaşamak isterim' diyerek ailesine olan sevgisini dile getirmişti. Efsane oyuncu ve yönetmen Kartal Tibet'in, ünlü oyuncu Civan Canova'nın üvey babası olduğu, sinemaseverler için oldukça şaşırtıcı bir gerçektir. Canova, küçük yaşlarda anne ve babasının ayrılmasının ardından anneannesi tarafından büyütülmüştür. Annesi, ikinci evliliğini Kartal Tibet ile yapınca, Canova, sinemanın büyük ustasıyla tanışma fırsatı buldu. Tibet, aynı zamanda Canova'yı film setleriyle tanıştırarak, onu sinema dünyasına adım atmaya teşvik etti. Bu özel ilişki, hem profesyonel hem de kişisel anlamda önemli bir bağa dönüştü. VEFATI VE MİRASI Uzun yıllar kronik obstrüktif akciğer hastalığı ile mücadele eden Tibet, 1 Temmuz 2021 tarihinde İstanbul'da hayatını kaybetti. Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilen sanatçının cenaze töreni, COVID-19 pandemisi şartları ve kendi isteği nedeniyle sade bir şekilde gerçekleştirildi. Türk sinemasının bu büyük ustası, kariyeri boyunca pek çok ödüle layık görüldü. 2002'de Altın Portakal Yaşam Boyu Onur Ödülü, 2006'da Yıldırım Önal Anı Ödülü ve 2014'te Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Onur Ödülü gibi birçok ödülle onurlandırıldı. Kartal Tibet, oyunculuk, yönetmenlik ve senaristlikte gösterdiği üstün başarılarla Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri oldu. Onun eserleri, nesiller boyunca sevilerek izlenmeye devam edecek. BİR BAŞKA HAYRAN BIRAKAN YAŞAM HİKAYESİ: EDİZ HUN! Ediz Hun, 20 Kasım 1940 tarihinde İstanbul'da doğmuş, Türk sinemasının en önemli jönlerinden biri olmasının yanı sıra entelektüel birikimi ve çevre bilinciyle dolu hayatıyla da örnek oldu. 52 yıllık, herkesin hayran kaldığı evliliğinin ardındaki sırrın yanı sıra sinemanın en yakışıklısı olarak yıllara meydan okuyan Ediz Hun'un aslında bambaşka bir kariyeri olduğunu da biliyor muydunuz? İşte Ediz Hun'la ilgili hiç bilmediğiniz o detaylar... Babası Çerkes kökenli bir makine mühendisi, annesi ise Rumeli (Macaristan) göçmeni bir felsefe öğretmeniydi. Ortaokulu İstanbul'daki Avusturya Lisesi'nde tamamladıktan sonra, Atatürk Erkek Lisesi'nden mezun oldu. Eğitimi için Almanya'nın Würzburg Üniversitesi'ne giderek diş hekimliği bölümüne kaydoldu ve burada dört yıl öğrenim gördü. Üniversitenin son sınıfındayken, yaz tatilinde ailesini ziyaret etmek üzere İstanbul'a döndü. 1963 yılında, Ses dergisinin düzenlediği yarışmaya katıldı ve birinci olmayı başardı. Bu yarışmanın ardından aralarında Genç Kızlar, Çiçekler Açarken, Güllü ve Aşk Mabudesi gibi klasiklerin bulunduğu sayısız filmde başrol oynayan Ediz Hun, romantik ve dramatik rollerdeki başarısıyla hafızalara kazındı. Sanat yaşamı boyunca birçok ödüle layık görülen Ediz Hun, zarafeti ve kişiliğiyle sadece döneminin değil, Türk sinema tarihinin efsane isimlerinden biri olarak anılmaya devam ediyor. Sinema kariyerinin yanı sıra çevreye olan duyarlılığı ve eğitime verdiği önemle de tanınan Hun, ilerleyen yıllarda çevre bilincine dair bu alanda da topluma hizmet etti. Kısa sürede Yeşilçam'ın sevilen yüzlerinden biri haline gelen Hun, zarif duruşu ve etkileyici oyunculuğuyla geniş bir hayran kitlesi edinmiştir. SİNEMA VE EĞİTİM HAYATI 1970'li yılların ortasında, Türk sinemasında erotik filmlerin öne çıktığı dönemde oyunculuğa ara veren Ediz Hun, eğitimine ağırlık vererek Norveç'e gitti. Oslo ve Trondheim Üniversitelerinde Biyoloji ve Çevre Bilimleri üzerine eğitim alan Hun, bu alandaki çalışmalarını birinciliğe yakın bir dereceyle tamamlamıştır. Eğitimi sonrası Türkiye'ye dönen Hun, çevre bilinciyle fark yaratmıştır. 1991-1993 yıllarında Çevre Bakanlığı'nda müşavirlik ve İstanbul Çevre İl Müdürlüğü görevlerini üstlenmiştir. Eğitmenlik kariyerinde Marmara Üniversitesi'nde başlayan Hun, ekoloji ve çevre konularındaki bilgisini, çeşitli üniversitelerde verdiği derslerle de öğrencilere aktarmıştır. ÖDÜLLERİ VE TİYATRO KARİYERİ Sanat yaşamı boyunca birçok ödülle taçlandırılan Ediz Hun'un başarılarından bazıları şunlardır: 2001 Altın Portakal Film Festivali Yaşam Boyu Onur Ödülü 2012 Altın Koza Film Festivali Sinema Onur Ödülü 2015 Uluslararası Çayda Çıra Film Festivali Çayda Çıra Onur Ödülü 2019 yılında ise tiyatro sahnesine adım atan Hun, On Kişiydiler adlı oyunuyla seyirci karşısına çıkmış ve performansıyla büyük beğeni topladı. ÖZEL HAYATI Ediz Hun, 1973 yılında Türk Hava Yolları'nda hostes olarak çalışan Berna Hun ile evlendi. Çiftin Bengü ve Burak adında iki çocuğu bulunuyor. 52 yılı aşkın süredir evli olan Hun, bu birlikteliğin temelinde sevgi, sabır ve karşılıklı anlayışın yattığını belirtti. Çift, böylelikle herkesin hayran kaldığı evliliklerinin ardındaki sırrın aslında kuvvetli bir bağ ve insan ilişkileri yattığını da tüm sevenlerine göstermiş oldular. Sağlıklı yaşamaya büyük önem veren Ediz Hun, düzenli sağlık kontrollerini aksatmadığını ifade etti. Son dönemde kanser tedavisi gördüğüne dair çıkan söylentileri sosyal medya hesabından yalanladı ve kolonoskopi sonuçlarının temiz çıktığını açıkladı. DEĞERLERİ VE HAYATA BAKIŞI Türk toplumunun misafirperverlik ve yaşlılara saygı gibi değerlerini yürekten önemseyen Ediz Hun, sanat dünyasında vefa kavramının altını sık sık çiziyor. 83 yaşında olmasına rağmen planlı ve aktif bir yaşam süren sanatçı, yaşam boyu öğrenme ve gelişim felsefesine olan inancını daima dile getiriyor. Ediz Hun, hem sanat kariyeri hem de kişisel hayatındaki duruşuyla yalnızca Yeşilçam'ın değil, Türk toplumunun da örnek aldığı bir isim olmaya devam ediyor. YEŞİLÇAM'IN GÜZELLİK EFSANESİ: GÜLŞEN BUBİKOĞLU Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olan Gülşen Bubikoğlu, yıllar geçmesine rağmen hem zarafeti hem de yeteneğiyle hala konuşulmaya devam ediyor. 1970'li ve 80'li yılların sinema perdesinde parlayan bu özel isim, güzelliğiyle olduğu kadar başarılı oyunculuğuyla da Türk halkının gönlünde taht kurmayı başardı. Gülşen Bubikoğlu'nun son halini gördünüz mü? İşte görenleri hayran bırakan son hali... Gelin, Gülşen Bubikoğlu'nun eşsiz kariyer yolculuğuna ve hayatına daha yakından bakalım. BİR YILDIZIN DOĞUŞU 1954 yılında İstanbul'da doğan Gülşen Bubikoğlu, küçük yaşlardan itibaren sanat ve estetikle iç içe büyüdü. Lise eğitimini İstanbul'da tamamlayan Bubikoğlu, daha sonra modellik yaparak kariyerine adım attı. Dönemin dikkat çeken genç yüzlerinden biri olarak kısa sürede Yeşilçam yapımcılarının radarına girdi. Kariyerinin dönüm noktası, Türker İnanoğlu ile yollarının kesişmesi oldu. Henüz 20 yaşında bir genç kızken, ilk oyunculuk deneyimini 1973 yapımı 'Yaban' filmiyle yaşadı. Bu yapımdaki performansı, onun sinema dünyasında uzun süre kalıcı olacağının işaretini verdi. YEŞİLÇAM'IN GÜZELİ Gülşen Bubikoğlu, oyunculuk kariyerinde romantik komediden dramaya uzanan geniş bir yelpazede farklı rolleri başarıyla canlandırdı. 1970'lerin Yeşilçam'ında Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın gibi yıldızlarla boy ölçüşerek kendine özgü bir yer edindi. En çok dikkat çeken filmlerinden biri, Tarık Akan ile başrollerini paylaştığı 'Ah Nerede' filmi oldu. Bu yapım, Bubikoğlu'nun hem doğal oyunculuğunu hem de ekran kimyasını sergilemesi açısından unutulmazlar arasına girdi. Ayrıca, 'Gırgıriye', 'Kördüğüm' ve 'İşte Hayat' gibi filmlerle Yeşilçam'daki konumunu pekiştiren Bubikoğlu, izleyicilere Türk aile yapısını ve ilişkilerini yansıtan sıcak hikayeler sundu. MODERN ZARAFETİN SİMGESİ Sadece oyunculuk değil, Gülşen Bubikoğlu'nun zarafeti ve moda anlayışı da hayranlık uyandırdı. 70'li ve 80'li yılların modasını kendine özgü bir stil ile yorumlayan oyuncu, o dönemin kadınlarına ilham verdi. Mini elbiseleri, geniş paça pantolonları ve kendine has saç modelleriyle adeta bir ikon haline geldi. Bubikoğlu'nun estetik anlayışı, onu ekranların ötesine taşıyarak bir moda öncüsü haline getirdi. Bugün bile nostaljik Türk filmleri izlenirken, onun kıyafetleri ve stiline olan hayranlık devam ediyor. AİLE YAŞAMI VE KARİYERDEN UZAKLAŞMA 1980 yılında, Gülşen Bubikoğlu'nun hayatında önemli bir dönüm noktası yaşandı. Yönetmen ve yapımcı Türker İnanoğlu ile evlenerek bir aile kurdu. Çiftin bu evlilikten Zeynep adında bir kızları dünyaya geldi. Aile yaşamını ön planda tutmaya karar veren Bubikoğlu, 1990'lı yıllardan itibaren sinema kariyerine ara verdi. Türker İnanoğlu, eşine olan desteği ve sevgisiyle bilinirken, Bubikoğlu da ona olan bağlılığını her fırsatta dile getirdi. Sanat camiasından uzaklaşsa da magazin dünyasında her zaman bir merak konusu oldu. ZAMANA MEYDAN OKUYAN GÜZELLİK Gülşen Bubikoğlu, kariyerinin zirvesindeyken sinema dünyasından uzaklaşmasına rağmen, hayranlarının gözünde hep genç ve güzel kaldı. Onun bu durumu, hem genetik mirası hem de kendine gösterdiği özenle açıklanabilir. Güzellik sırları sorulduğunda Bubikoğlu'nun genellikle doğal yaşam, sağlıklı beslenme ve mutluluğun önemine vurgu yaptığı bilinir. Bugünlerde 70 yaşlarında olan Gülşen Bubikoğlu, hala zarafetiyle göz kamaştırıyor. Hayranları, onu sık sık nostaljik filmleri izleyerek anıyor ve geçmişteki etkileyici performanslarını yeniden hatırlıyor. SESSİZLİĞİN ARDINDAN GERİ DÖNÜŞ MÜ? Son yıllarda, Gülşen Bubikoğlu'nun sinemaya geri döneceği yönündeki söylentiler magazin dünyasında sıkça gündeme gelse de güzel oyuncunun daha önce yaptığı açıklamalar ekranlara çok da yakın olmadığını gösteriyor. Geçtiğimiz dönemlerde yaptığı; 'Beni artık asla ekranda görmeyeceksiniz. Bir daha asla kamera karşısına geçmem. Çünkü bıraktım o işleri' açıklaması da oldukça dikkat çekmişti. UNUTULMAZ BİR MİRASIYLA GÜLŞEN BUBİKOĞLU'NUN SON HALİ! Sosyal medyada da aktif olan Gülşen Bubikoğlu, Türk sinemasının altın çağını temsil eden birkaç isimden biri. Onun zarafeti, yeteneği ve unutulmaz performansları, Türk sinema tarihinin en değerli miraslarından biri olarak kabul ediliyor. Bugün genç kuşaklar, onu anne ve babalarının anlattığı hikayelerden veya televizyonda yeniden yayınlanan filmlerinden tanıyor. Son hali ise adeta gençlere taş çıkartacak kadar güzel ve hala kendine hayran bırakacak kadar enerjik! Gülşen Bubikoğlu, Yeşilçam'ın sadece bir yıldızı değil; aynı zamanda zamansız bir ikon. Türk halkının gönlünde her zaman özel bir yer tutan Bubikoğlu, bu eşsiz mirasıyla sinema dünyasının unutulmaz isimleri arasında yer almaya devam ediyor.