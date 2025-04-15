Büyük aşkını o filmle anmak istiyor! O rol için kimin adı öne çıktı?
Yeşilçam’ın ‘kadife bakışlı’ oyuncusu olarak anılan Perihan Savaş, 1987 yılında büyük bir aşkla Yılmaz Zafer’le evlendi. Ancak Yılmaz Zafer’in evliliklerinde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetmesi Savaş’ı derinden üzdü. 1995’te hayatını kaybeden Yılmaz Zafer’i anmak isteyen Perihan Savaş, hayatını kaybeden eşinin hayatını konu alan bir film yapmak istediğini dile getirdi. Peki usta sanatçı Perihan Savaş’ın eşini canlandırmasını istediği o ünlü oyuncu kim? İşte detaylar…
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