Yeşilçam’ın fettan sarışını Lale Belkıs son haliyle şaşırttı!

Uzun yıllar sonra ortaya çıktı... Ünlü Yeşilçam artistlerinden Lale Belkıs sosyal medyanın gündeminde. Yeşilçam'ın sarışın güzeli Lale Belkıs canlandırdığı kötü kadın rolleriyle hafızalara kazınmıştı. Lale Belkıs yıllar sonra Hülya Koçyiğit'in sunduğu programa katılmıştı. Usta oyuncu Hülya Koçyiğit, programında ülkemizin ilk milli mankeni, Yeşilçam filmlerinin vazgeçilmez oyuncusu Lale Belkıs'ı ağırlamıştı. Düzgün fiziği ve güzelliğiyle dönemin dikkat çeken isimlerinden olan Lale Belkıs samimi açıklamalarda bulunmuştu. Aynı zamanda da bir ses sanatçısı olan 81 yaşındaki Lale Belkıs eski günlerini anlattı ve 'Lale' isminin kendisine nasıl verildiğinin hikayesinden bahsetmişti… 'LALE' İSMİNİ DEVRİM VERDİ' Programda eski günleri anlatan Belkıs; Lale isminin kendisine nasıl verildiğini anlatmıştı. Ünlü oyuncu, mankenlik yıllarında yaptığı 62 günlük gemi yolculuğu sırasında Hakkı Devrim'in 'Gemide iki Belkıs var. Sen lale gibisin' diyerek kendisine Lale adını verdiğini söylemişti. Rol aldığı sinema filmlerinde hep karakteri olan kadınlara hayat verdiğini belirten Belkıs, 'Oynadığım filmlerde hiçbir zaman kimsenin eşi olmadım, hiçbir filmimde evlenmedim' diye konuşmuştu.Yeşilçam'ın kötü kadını olarak anılmayı sevmediğini de söyleyen oyuncu şöyle devam etti: 'Ben niye kötü kadını oldum ki Yeşilçam'ın? Ben de sevdim, sizler gelip elimden aldınız. Her rolü oynarım ama kötü kadın olmayı sevmiyorum. Yeşilçam'ın unutulmayan 'kötü kadın' karakterlerine hayat veren Lale Belkıs'ın son halini merak eden hayranları sanatçıyı sosyal medyada sık sık aratıyorlar. Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Yeşilçam'ın usta ismi Lale Belkıs'ın son hali hayranlarının beğenisini aldı. Kimileri zamanı durdurmak kimileri görsel haz ve tatmin uğruna estetik operasyon yaptırıyor. Gayelerinin daha güzel ve alımlı olmak olduğu aşikar hatta bunu çoğu da başarıyor. Bazıları ise estetik yaptırmamasına rağmen yıllar onları fiziksel olarak değiştiriyor. Kimi ise sadece değişiklik olarak imaj yeniliyor. İşte ünlü isimlerin değişimleri... FAHRİYE EVCEN FAHRİYE EVCEN FAHRİYE EVCEN FAHRİYE EVCEN EMINA JAHOVIC EMINA JAHOVIC EMINA JAHOVIC EMINA JAHOVIC İLBER ORTAYLI İLBER ORTAYLI FİLİZ AKIN FİLİZ AKIN FİLİZ AKIN FİLİZ AKIN GÜLBEN ERGEN GÜLBEN ERGEN GÜLBEN ERGEN GÜLBEN ERGEN ENGİN ALTAN DÜZYATAN ENGİN ALTAN DÜZYATAN ENGİN ALTAN DÜZYATAN ENGİN ALTAN DÜZYATAN EBRU ŞALLI EBRU ŞALLI EBRU ŞALLI EBRU ŞALLI PINAR AYDIN PINAR AYDIN PINAR AYDIN PINAR AYDIN SELDA ÖZBEK SELDA ÖZBEK SELDA ÖZBEK SELDA ÖZBEK ZARA ZARA ZARA ZARA DENİZ AKKAYA DENİZ AKKAYA DENİZ AKKAYA DENİZ AKKAYA OSMAN CAVCI OSMAN CAVCI HANDE ATAİZİ HANDE ATAİZİ HANDE ATAİZİ HANDE ATAİZİ MÜGE ORUÇKAPTAN MÜGE ORUÇKAPTAN MÜGE ORUÇKAPTAN MÜGE ORUÇKAPTAN HAYFA SAFİ TULUM HAYFA SAFİ TULUM HAYFA SAFİ TULUM HAYFA SAFİ TULUM GÖKÇE BAHADIR GÖKÇE BAHADIR ONUR SARIKAYA ONUR SARIKAYA ONUR SARIKAYA ONUR SARIKAYA SERENAY SARIKAYA SERENAY SARIKAYA SERENAY SARIKAYA SERENAY SARIKAYA LALE BELKIS LALE BELKIS LALE BELKIS LALE BELKIS SEREN SERENGİL SEREN SERENGİL SEREN SERENGİL SEREN SERENGİL ALMEDA ABAZİ ALMEDA ABAZİ ALMEDA ABAZİ ALMEDA ABAZİ HADİSE HADİSE HADİSE HADİSE EBRU YAŞAR EBRU YAŞAR EBRU YAŞAR EBRU YAŞAR ÇAĞLA ŞIKEL ÇAĞLA ŞIKEL ÇAĞLA ŞIKEL ÇAĞLA ŞIKEL DİDEM SOYDAN DİDEM SOYDAN DİDEM SOYDAN DİDEM SOYDAN AJDA PEKKAN AJDA PEKKAN AJDA PEKKAN AJDA PEKKAN NALAN TOKYÜREK NALAN TOKYÜREK NALAN TOKYÜREK NALAN TOKYÜREK VİLDAN ATASEVER VİLDAN ATASEVER VİLDAN ATASEVER VİLDAN ATASEVER PETEK DİNÇÖZ PETEK DİNÇÖZ PETEK DİNÇÖZ PETEK DİNÇÖZ HELİN AVŞAR HELİN AVŞAR HELİN AVŞAR HELİN AVŞAR BURCU BİRİCİK BURCU BİRİCİK BARAN AKBULUT BARAN AKBULUT BANU ALKAN BANU ALKAN BANU ALKAN