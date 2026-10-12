Yeşilçam’ın ‘parmaksız’ kabadayısıydı! ‘Kötü adam’ rolleriyle başlayan inanılmaz şöhret hikayesi: Yılmaz Güney’in tek bir cümlesi hayatını değiştirdi!

Siyah gözlükleri, uzun paltosu ve tehditkar duruşuyla Türk sinemasına damga vuran usta oyuncu; Korkusuz Korkak, Tatar Ramazan ve Umudumuz Şaban gibi efsane yapımlarda canlandırdığı sert karakterlerle hafızalara kazındı. Ancak Yeşilçam'ın en korkulan yüzlerinden biri haline gelen ünlü ismin sinemaya adım atma hikâyesi, bir iş kazası ve doktor muayenesinde yaşanan inanılmaz bir tesadüfle başladı. Yılmaz Güney'in fark ettiği o tek bir detay, hem kaderini hem de Türk sinemasının kabadayı imajını kökten değiştirdi...