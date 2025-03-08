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Yeşilçam’ın ‘Şekerpare’siydi! İşte yıllara meydan okuyan Yaprak Özdemiroğlu’nun son hali!

'Şekerpare' filmiyle ünlenen oyuncu Yaprak Özdemiroğlu, adeta yıllara meydan okuyor. Yaprak Özdemiroğlu'nun son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte ünlü yıldızın son hali!

Giriş Tarihi: 08.03.2025 20:33 Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 20:33
Yeşilçam’ın ‘Şekerpare’siydi! İşte yıllara meydan okuyan Yaprak Özdemiroğlu’nun son hali!

Turgut Özakman'ın "Bir Şehnaz Oyun" adlı tiyatro oyunundan sinemaya uyarlanan, Atıf Yılmaz'ın yönettiği 1983 yapımı Türk filmi Şekerpare, unutulmaz eserler arasında yerini koruyor.

Yeşilçam’ın ‘Şekerpare’siydi! İşte yıllara meydan okuyan Yaprak Özdemiroğlu’nun son hali!

Senaryosunu Yavuz Turgul'un yazdığı filmin başrollerinde İlyas Salman, Şener Şen ve Yaprak Özdemiroğlu oynadı.

Yeşilçam’ın ‘Şekerpare’siydi! İşte yıllara meydan okuyan Yaprak Özdemiroğlu’nun son hali!

Filme güzelliğiyle damga vuran Yaprak Özdemiroğlu'nun son hali merak konusu oldu. Sanatçı Atilla Özdemiroğlu'nun da kızı olan Yaprak Özdemiroğlu'nun yıllar sonraki görüntüsü, görenleri şoke etti.

Yeşilçam’ın ‘Şekerpare’siydi! İşte yıllara meydan okuyan Yaprak Özdemiroğlu’nun son hali!

"HALA ŞEKERPARE"

Aslında bale mezunu olan Yaprak Özdemiroğlu, oyunculuğa gönül vererek birçok projede yer aldı.

Yeşilçam’ın ‘Şekerpare’siydi! İşte yıllara meydan okuyan Yaprak Özdemiroğlu’nun son hali!

Şimdilerde 58 yaşında olan ünlü oyuncu, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.