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Yeşilçam'ın Şekerpare'siydi... Yaprak Özdemiroğlu'nu bir de şimdi görün!

Yeşilçam'ın sevilen filmlerinden Şekerpare ile adını duyuran oyuncu Yaprak Özdemiroğlu yıllara meydan okuyor. Türk sinemasının güzel yıldızlarından biri olan Yaprak Özdemiroğlu'nu bir de şimdi görün.

Giriş Tarihi: 20.11.2024 14:02 Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 14:02
Yeşilçam’ın Şekerpare’siydi... Yaprak Özdemiroğlu’nu bir de şimdi görün!

Turgut Özakman'ın "Bir Şehnaz Oyun" adlı tiyatro oyunundan sinemaya uyarlanan, Atıf Yılmaz'ın yönettiği 1983 yapımı Türk filmi Şekerpare, unutulmaz eserler arasında yerini koruyor.

Yeşilçam’ın Şekerpare’siydi... Yaprak Özdemiroğlu’nu bir de şimdi görün!

Senaryosunu Yavuz Turgul'un yazdığı filmin başrollerinde İlyas Salman, Şener Şen ve Yaprak Özdemiroğlu oynadı.

Yeşilçam’ın Şekerpare’siydi... Yaprak Özdemiroğlu’nu bir de şimdi görün!

Filme güzelliğiyle damga vuran Yaprak Özdemiroğlu'nun son hali merak konusu oldu. Sanatçı Atilla Özdemiroğlu'nun da kızı olan Yaprak Özdemiroğlu'nun yıllar sonraki görüntüsü, görenleri şoke etti.

Yeşilçam’ın Şekerpare’siydi... Yaprak Özdemiroğlu’nu bir de şimdi görün!

"HALA ŞEKERPARE"

Aslında bale mezunu olan Yaprak Özdemiroğlu, oyunculuğa gönül vererek birçok projede yer aldı.

Yeşilçam’ın Şekerpare’siydi... Yaprak Özdemiroğlu’nu bir de şimdi görün!

Şimdilerde 58 yaşında olan ünlü oyuncu, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.

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