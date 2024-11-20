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Yeşilçam'ın Şekerpare'siydi... Yaprak Özdemiroğlu'nu bir de şimdi görün!

Yeşilçam'ın sevilen filmlerinden Şekerpare ile adını duyuran oyuncu Yaprak Özdemiroğlu yıllara meydan okuyor. Türk sinemasının güzel yıldızlarından biri olan Yaprak Özdemiroğlu'nu bir de şimdi görün.