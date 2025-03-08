Trend Galeri Trend Magazin Yeşilçam’ın şımarık zengin kızı Fatma Belgen vasiyetini açıklamıştı! “Mezar taşıma ‘çok yorgundu şimdi dinleniyor’ yazın”

Yeşilçam’ın şımarık zengin kızı Fatma Belgen vasiyetini açıklamıştı! “Mezar taşıma ‘çok yorgundu şimdi dinleniyor’ yazın”

Yeşilçam'da 'Hayat Sevince Güzel', 'Cilalı İbo Teksas Fatihi', 'Tarkan: Viking Kralı' gibi birçok filmde canlandırdığı karakterlerle başarılı bir performans sergileyen Fatma Belgen, hafızalara kazındı. Uzun zamandır ekranlarda görülmeyen Fatma Belgen, geçtiğimiz senelerde bir televizyon programına katılarak vasiyeti hakkında da önemli açıklamalarda bulunmuştu. Ünlü yıldız pazarda bere satarak da bir dönem gündeme gelerek herkesi şaşırtmıştı. İşte Fatma Belgen'in herkesi şaşırtacak yeni hali ve vasiyeti hakkında söyledikleri!

Giriş Tarihi: 08.03.2025 19:11 Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 19:45
Yeşilçam’ın şımarık zengin kızı Fatma Belgen vasiyetini açıklamıştı! Mezar taşıma ‘çok yorgundu şimdi dinleniyor’ yazın

'Turist Ömer: Boğa Güreşçisi', 'Aynalı Tahir', 'Tarkan: Viking Kralı' ve daha niceleri… Yeşilçam'da birçok yapımda oynayan ünlü oyuncu Fatma Belgen, hafızalara kazınan oyunculardan!

Yeşilçam’ın şımarık zengin kızı Fatma Belgen vasiyetini açıklamıştı! Mezar taşıma ‘çok yorgundu şimdi dinleniyor’ yazın

16 Haziran 1949 tarihinde İzmir'de doğdu. Nişantaşı Kız Lisesi mezunu olan Belgen, 1971 Ses Artist Yarışması ikincisi seçildi. Aynı yıl Hayat Sevince Güzel filminde canlandırdığı "Gülay" karakteri ile oyunculuğa başladı.

Yeşilçam’ın şımarık zengin kızı Fatma Belgen vasiyetini açıklamıştı! Mezar taşıma ‘çok yorgundu şimdi dinleniyor’ yazın

İlk filminin ardından aynı yıl içerisinde Cilalı İbo Teksas Fatihi, Tarkan: Viking Kanı, Turist Ömer Boğa Güreşçisi, Rüzgâr Murat, Kızıl Maske'nin İntikamı filmlerinde rol aldı.

Yeşilçam’ın şımarık zengin kızı Fatma Belgen vasiyetini açıklamıştı! Mezar taşıma ‘çok yorgundu şimdi dinleniyor’ yazın

80'li yılların sonuna doğru TRT'de yayımlanan 077 Hızır Acil Servis dizinde yer aldı. Yine bu yıllarda çekilen sinema filmleri ile sinemaya döndü ve çeşitli yan rollerde yer aldı.

Yeşilçam’ın şımarık zengin kızı Fatma Belgen vasiyetini açıklamıştı! Mezar taşıma ‘çok yorgundu şimdi dinleniyor’ yazın

1990'lı ve 2000'li yıllarda yine birçok dizi, televizyon ve sinema filminde aldı.