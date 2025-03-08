Trend Galeri Trend Magazin Yeşilçam’ın şımarık zengin kızı Fatma Belgen vasiyetini açıklamıştı! “Mezar taşıma ‘çok yorgundu şimdi dinleniyor’ yazın”

Yeşilçam’ın şımarık zengin kızı Fatma Belgen vasiyetini açıklamıştı! “Mezar taşıma ‘çok yorgundu şimdi dinleniyor’ yazın”

Yeşilçam'da 'Hayat Sevince Güzel', 'Cilalı İbo Teksas Fatihi', 'Tarkan: Viking Kralı' gibi birçok filmde canlandırdığı karakterlerle başarılı bir performans sergileyen Fatma Belgen, hafızalara kazındı. Uzun zamandır ekranlarda görülmeyen Fatma Belgen, geçtiğimiz senelerde bir televizyon programına katılarak vasiyeti hakkında da önemli açıklamalarda bulunmuştu. Ünlü yıldız pazarda bere satarak da bir dönem gündeme gelerek herkesi şaşırtmıştı. İşte Fatma Belgen'in herkesi şaşırtacak yeni hali ve vasiyeti hakkında söyledikleri!