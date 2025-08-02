Yeşilçam'ın "siyah incisi" Süt Kardeşler'in Yasemin'iydi! Memleketini duyan inanamıyor! Meğer...

Usta yönetmen Ertem Eğilmez'in, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın "Gulyabani" adlı romanından sinemaya uyarladığı Süt Kardeşler filmi, dönemin mizah anlayışını başarılı bir şekilde perdeye taşırken; merkezine, Ramazan ve Şaban karakterleri etrafında gelişen karmaşık ve komik olayları alarak izleyiciye hem edebi bir uyarlama hem de kültürel bir nostalji sunuyordu.