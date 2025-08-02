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Yeşilçam'ın "siyah incisi" Süt Kardeşler'in Yasemin'iydi! Memleketini duyan inanamıyor! Meğer...

Yeşilçam'ın klasikleşen yapımlarından biri olan Süt Kardeşler, her dönemde izleyicinin gönlünde taht kurmayı başardı. Filmde canlandırdığı 'Yasemin' karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Esmergül'ün aslen nereli olduğunu biliyor muydunuz? İşte inanılmaz gerçek...

Giriş Tarihi: 02.08.2025 08:26 Güncelleme Tarihi: 02.08.2025 08:26
Yeşilçam’ın siyah incisi Süt Kardeşler’in Yasemin’iydi! Memleketini duyan inanamıyor! Meğer...

Türk Sineması'nda özel bir yere sahip olan Süt Kardeşler filmi, yıllar geçse de her kuşaktan izleyicinin ilgisini çekmeyi başardı ve her dönem büyük beğeni topladı.

Yeşilçam’ın siyah incisi Süt Kardeşler’in Yasemin’iydi! Memleketini duyan inanamıyor! Meğer...

Usta yönetmen Ertem Eğilmez'in, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın "Gulyabani" adlı romanından sinemaya uyarladığı Süt Kardeşler filmi, dönemin mizah anlayışını başarılı bir şekilde perdeye taşırken; merkezine, Ramazan ve Şaban karakterleri etrafında gelişen karmaşık ve komik olayları alarak izleyiciye hem edebi bir uyarlama hem de kültürel bir nostalji sunuyordu.

Yeşilçam’ın siyah incisi Süt Kardeşler’in Yasemin’iydi! Memleketini duyan inanamıyor! Meğer...

Filmde dikkat çeken karakterlerden biri ise güzelliği ve zarafetiyle öne çıkan, izleyicinin hafızasında yer eden 'Yasemin' karakteriydi.

Yeşilçam’ın siyah incisi Süt Kardeşler’in Yasemin’iydi! Memleketini duyan inanamıyor! Meğer...

Filmde, Kemal Sunal'ın hayat verdiği Şaban karakterine gönlünü kaptıran Yasemin'i, zarafeti ve doğal oyunculuğuyla hafızalara kazınan merhum sanatçı Yasemin Esmergül canlandırıyordu.

Yeşilçam’ın siyah incisi Süt Kardeşler’in Yasemin’iydi! Memleketini duyan inanamıyor! Meğer...

BAKIN ASLEN NERELİ ÇIKTI?

Esmer ten rengi ve belirgin yüz hatları nedeniyle uzun yıllar Afro-Türk kökenli olduğu düşünülen usta oyuncu Yasemin Esmergül'ün, sanılanın aksine Ege'nin incisi İzmir'de dünyaya geldiği ortaya çıkmıştı. Bu bilgi, sanatçının kökenine dair merak edilen pek çok soruya da yanıt niteliğindeydi.

Yeşilçam’ın siyah incisi Süt Kardeşler’in Yasemin’iydi! Memleketini duyan inanamıyor! Meğer...

Oyuncu, 19 Eylül 2007'de İstanbul'da 88 yaşında iken hayatını kaybetti.

Yeşilçam’ın siyah incisi Süt Kardeşler’in Yasemin’iydi! Memleketini duyan inanamıyor! Meğer...

MEMLEKETİYLE ŞAŞIRTAN BİR DİĞER İSİM: CELAL YONAT!

Kemal Sunal'ın "Sen içme Arap..." repliğiyle akıllara kazınan Arap Celal karakteriyle tanınan usta oyuncu Celal Yonat'ı herkes Arap sanıyordu.

Yeşilçam’ın siyah incisi Süt Kardeşler’in Yasemin’iydi! Memleketini duyan inanamıyor! Meğer...

Pek çok Yeşilçam filminde rol alan Arap Celal lakaplı Celal Yonat, gerçekten de herkes tarafından Arap sanılıyordu. Peki, Arap Celal aslında nereli?

Yeşilçam’ın siyah incisi Süt Kardeşler’in Yasemin’iydi! Memleketini duyan inanamıyor! Meğer...

İşte başta Arap Celal olarak tanınan Celal Yonat olmak üzere ünlülerin memleketleri...

Celal Yonat - Sivas

Yeşilçam’ın siyah incisi Süt Kardeşler’in Yasemin’iydi! Memleketini duyan inanamıyor! Meğer...

SERENAY SARIKAYA

Ankara

Yeşilçam’ın siyah incisi Süt Kardeşler’in Yasemin’iydi! Memleketini duyan inanamıyor! Meğer...

KIVANÇ TATLITUĞ

Adana

Yeşilçam’ın siyah incisi Süt Kardeşler’in Yasemin’iydi! Memleketini duyan inanamıyor! Meğer...

ASLI ENVER

Kıbrıs

Yeşilçam’ın siyah incisi Süt Kardeşler’in Yasemin’iydi! Memleketini duyan inanamıyor! Meğer...

AYÇA AYŞİN TURAN

31 yaşındaki yıldızın babası Kastamonulu annesi ise Sinoplu.

Yeşilçam’ın siyah incisi Süt Kardeşler’in Yasemin’iydi! Memleketini duyan inanamıyor! Meğer...

BİLAL YİĞİT KOÇAK

Samsun

Yeşilçam’ın siyah incisi Süt Kardeşler’in Yasemin’iydi! Memleketini duyan inanamıyor! Meğer...

MURAT BOZ

Ereğli

Yeşilçam’ın siyah incisi Süt Kardeşler’in Yasemin’iydi! Memleketini duyan inanamıyor! Meğer...

MÜJDE UZMAN

İstanbul

Yeşilçam’ın siyah incisi Süt Kardeşler’in Yasemin’iydi! Memleketini duyan inanamıyor! Meğer...

OKTAY KAYNARCA

Annesi Nursel Kaynarca İstanbullu, Babası Özkan Kaynarca Malatyalı, babaannesi ise Elazığlıdır.

Yeşilçam’ın siyah incisi Süt Kardeşler’in Yasemin’iydi! Memleketini duyan inanamıyor! Meğer...

SERTAB ERENER

İstanbul

Yeşilçam’ın siyah incisi Süt Kardeşler’in Yasemin’iydi! Memleketini duyan inanamıyor! Meğer...

FAHRİYE EVCEN

Anne tarafından Çerkes kökenli, baba tarafında Kavala göçmeni

Yeşilçam’ın siyah incisi Süt Kardeşler’in Yasemin’iydi! Memleketini duyan inanamıyor! Meğer...

HANDE ATAİZİ

Bursa

Yeşilçam’ın siyah incisi Süt Kardeşler’in Yasemin’iydi! Memleketini duyan inanamıyor! Meğer...

ÇAĞLA ŞİKEL

İstanbul'da doğdu. Mali müşavir olan babası Karslı bir Azerbaycanlı, ev hanımı olan annesi ise Çerkes kökenleri de bulunan bir Adanalı.

Yeşilçam’ın siyah incisi Süt Kardeşler’in Yasemin’iydi! Memleketini duyan inanamıyor! Meğer...

PINAR DENİZ

Adana

Yeşilçam’ın siyah incisi Süt Kardeşler’in Yasemin’iydi! Memleketini duyan inanamıyor! Meğer...

BURAK ÖZÇİVİT

Aslen Gaziantepli olduğu bilinen Burak Özçivit 1984 yılında İstanbul'da doğdu

Yeşilçam’ın siyah incisi Süt Kardeşler’in Yasemin’iydi! Memleketini duyan inanamıyor! Meğer...

FERHAT GÖÇER

Şanlıurfa - Birecik

Yeşilçam’ın siyah incisi Süt Kardeşler’in Yasemin’iydi! Memleketini duyan inanamıyor! Meğer...

SEZEN AKSU

Denizli - Sarayköy