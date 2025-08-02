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Yeşilçam'ın "siyah incisi" Süt Kardeşler'in Yasemin'iydi! Memleketini duyan inanamıyor! Meğer...
Yeşilçam'ın "siyah incisi" Süt Kardeşler'in Yasemin'iydi! Memleketini duyan inanamıyor! Meğer...
Yeşilçam'ın klasikleşen yapımlarından biri olan Süt Kardeşler, her dönemde izleyicinin gönlünde taht kurmayı başardı. Filmde canlandırdığı 'Yasemin' karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Esmergül'ün aslen nereli olduğunu biliyor muydunuz? İşte inanılmaz gerçek...
Giriş Tarihi: 02.08.2025 08:26
Güncelleme Tarihi: 02.08.2025 08:26