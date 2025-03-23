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Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Filiz Akın’ın son paylaşımı ortaya çıktı! "Her zaman böyle olalım..."
Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Filiz Akın’ın son paylaşımı ortaya çıktı! "Her zaman böyle olalım..."
Yeşilçam'ın efsanevi ismi Filiz Akın, 82 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Sanat dünyasını yasa boğan bu büyük kayıp, vefatının ardından dün öğrenildi. Vasiyeti üzerine sessiz sedasız toprağa verilen usta oyuncunun son paylaşımı ise adeta yürekleri dağladı.
Giriş Tarihi: 23.03.2025 16:23
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 16:23