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Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Filiz Akın’ın son paylaşımı ortaya çıktı! "Her zaman böyle olalım..."

Yeşilçam'ın efsanevi ismi Filiz Akın, 82 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Sanat dünyasını yasa boğan bu büyük kayıp, vefatının ardından dün öğrenildi. Vasiyeti üzerine sessiz sedasız toprağa verilen usta oyuncunun son paylaşımı ise adeta yürekleri dağladı.

Giriş Tarihi: 23.03.2025 16:23 Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 16:23
Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Filiz Akın’ın son paylaşımı ortaya çıktı! Her zaman böyle olalım...

Yeşilçam'ın zarif yıldızı sevenlerini bugün üzdü. Usta oyuncu Filiz Akın 82 yaşında hayatını kaybetti.

Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Filiz Akın’ın son paylaşımı ortaya çıktı! Her zaman böyle olalım...

AMBULANS UÇAKLA İSTANBUL'A NAKLEDİLMİŞTİ

1 Eylül'den beri Bodrum'da zatürre ve enfeksiyonlar nedeniyle tedavi gören Filiz Akın, Cumhurbaşkanlığı'nın yönlendirmesiyle Sağlık Bakanlığı'na ait bir ambulans uçakla 13 Ocak gecesi İstanbul'a nakledilmişti. Filiz Akın'ın tedavisine İstanbul'da devam ediliyordu.

Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Filiz Akın’ın son paylaşımı ortaya çıktı! Her zaman böyle olalım...

2002'de yakalandığını öğrendiği nazofarenks kanserini gördüğü tedavi yardımıyla yenen Filiz Akın, bu süreci ve sonucu, 2005 yılında Hayata Merhaba ismiyle kitaplaştırmıştı. Kanser hastalığı nedeniyle daha önce birçok kez hastaneye kaldırılan ve tedavi gören Akın'ın bu hastalık sonucu ses telleri ve ses tonu ciddi zarar görmüştü.

Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Filiz Akın’ın son paylaşımı ortaya çıktı! Her zaman böyle olalım...

82 yaşında hayata veda eden usta sanatçının ölümü sanat dünyasını yasa boğdu.

Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Filiz Akın’ın son paylaşımı ortaya çıktı! Her zaman böyle olalım...

Hayatını kaybeden Yeşilçam efsanesi ismin ardından sosyal medyadaki son paylaşımı ise sevenlerini duygulandırdı.