Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Filiz Akın’ın son paylaşımı ortaya çıktı! "Her zaman böyle olalım..."

2002'de yakalandığını öğrendiği nazofarenks kanserini gördüğü tedavi yardımıyla yenen Filiz Akın, bu süreci ve sonucu, 2005 yılında Hayata Merhaba ismiyle kitaplaştırmıştı. Kanser hastalığı nedeniyle daha önce birçok kez hastaneye kaldırılan ve tedavi gören Akın'ın bu hastalık sonucu ses telleri ve ses tonu ciddi zarar görmüştü.