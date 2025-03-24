Filiz Akın'ın son paylaşımı yürekleri dağladı "Her zaman böyle olalım..." | Video
Yeşilçam'ın efsane ismi Filiz Akın, 82 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Vasiyeti üzerine sessiz sedasız toprağa verilen usta oyuncunun son paylaşımı ise adeta yürekleri dağladı.
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