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Yeşilçam'ın unutulmaz kötü adamı Erol Taş'ın sinemaya başlama hikayesi şaşırttı! O kavga kaderini değiştirmiş...
Yeşilçam'ın unutulmaz kötü adamı Erol Taş'ın sinemaya başlama hikayesi şaşırttı! O kavga kaderini değiştirmiş...
Türk sinemasının efsane isimlerinden merhum Erol Taş'ın kamera önüne uzanan başlangıç hikayesini biliyor muydunuz? Meğer genç yaşta iş hayatına atılan usta oyuncunun sinema yolculuğu, set önünde yaşanan beklenmedik bir kavgayla başlamış!
Giriş Tarihi: 27.11.2026 08:29
Güncelleme Tarihi: 27.11.2026 08:56