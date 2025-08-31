Yeşilçam’ın usta ismi Türkan Şoray Kaş tatilinden paylaştı: Beni büyüledi!

Ünlü oyuncu Türkan Şoray, yaz tatilinden yeni paylaşımlarla magazin gündeminde yer aldı. Türkan Şoray, gittiği Kaş tatilinden paylaşımlarla gündemde yer aldı. Türkan Şoray paylaşımının altına, 'Turistik ilimiz Kaş'ın tarihi dokusu ve tabiat güzelliği beni büyüledi.' notunu ekledi. İşte Türkan Şoray'ın dikkat çeken o pozlar! Türkan Şoray'ın sanat yolculuğu kadar kökenine dair bilinmeyenler de merak konusu oluyor. Sinemanın en çok film çeken kadın oyuncularından biri olan ve yıllar içinde adından söz ettiren usta sanatçının ailesine dair bilgiler de gündeme geliyor. Şoray'ın kökeninin nereye dayandığını öğrenen hayranları, ünlü isme olan hayranlıklarını bir kez daha dile getiriyor. Zarafetiyle sinema tarihinde efsaneleşen Türkan Şoray'ın geçmişine dair bu detay, adeta hayranlarını şaşırtan bir keşif niteliğinde… 28 Haziran 1945'te İstanbul'un tarihi Eyüpsultan ilçesinde doğan Şoray, memur bir ailenin ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. İŞTE KÖKENLERİ! Baba tarafından Kabartay Çerkez soyundan gelen usta oyuncunun anne tarafı ise Selanik göçmeni. Bu zengin kökenler, Şoray'ın sanatına ve duruşuna da yansıyor. Nazan ve Figen adında iki kız kardeşi bulunan Türkan Şoray, babasının vefatının ardından ailesine büyük destek verdi. Yeşilçam'ın 'Sultan'ı olarak anılan Şoray, tam 222 filmde rol alarak dünyanın en çok film çeviren kadın oyuncusu unvanını taşıyor. Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası olarak sinema tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Türk sanat müziğinin kadife sesi ve Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızı Emel Sayın, yıllardır sahnelerin ve sinemanın en özel isimlerinden biri olarak hafızalara kazındı. Sanatçının kökeni ise duyanları şaşırtıyor. Her ne kadar 20 Kasım 1945'te Sivas Şarkışla'da dünyaya gelse de, Emel Sayın'ın asıl kökeni Selanik'e dayanıyor. 1926 yılında Türkiye'ye göç eden muhacir ailesi, daha sonra Lüleburgaz Celaliye'ye yerleşmişti. Babasının Toprak Mahsulleri Ofisi'nde görev yapması nedeniyle Sivas'ta doğan Sayın, ailenin dört kızından en büyüğü olarak hayat yolculuğuna başladı. Müziğe olan ilgisi küçük yaşlarda ortaya çıkan sanatçı, 13 yaşında Arif Sami Toker'den dersler alarak ilk adımlarını attı. Ardından Münir Nurettin Selçuk ve Alis Rosenthal gibi değerli hocalardan eğitim görerek sanat hayatını şekillendirdi. Henüz 17 yaşında sahneye çıkan Sayın, kısa sürede 'Ses Kraliçesi' unvanını kazanarak Türkiye'nin gönlünde taht kurdu. Bugün Türk Sanat Müziği'nin yaşayan efsanesi olan Emel Sayın, hem sesi hem de beyaz perdedeki unutulmaz filmleriyle kültürel mirasımızın en değerli sanatçılarından biri olmaya devam ediyor. TÜM TÜRKİYE'NİN HAFİZE ANA'SI ADİLE NAŞİT'İN NERELİ OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ? 17 Haziran 1930'da doğan usta oyuncu, sanatla iç içe bir ailede büyüdü. Babası ünlü tiyatrocu Naşit Özcan, annesi ise tiyatro sanatçısı Amelya Hanım'dı. Küçük yaşta sahneye adım atan Adile Naşit, tiyatrodan televizyona, sinemadan çocuk programlarına kadar uzanan geniş bir kariyerin altına imza attı. Hababam Sınıfı'ndaki 'Hafize Ana' rolüyle hafızalara kazınan sanatçı, 'Neşeli Günler', 'Tosun Paşa' ve 'Süt Kardeşler' gibi filmlerde de unutulmaz performanslar sergiledi. Sadece oyunculuğuyla değil, 'Uykudan Önce' programında çocuklara anlattığı masallarla da nesillerin sevgilisi oldu. Adile Naşit, 11 Aralık 1987'de aramızdan ayrılsa da, hala milyonların hafızasında ve kalbinde yaşamaya devam ediyor. Adile Naşit'in pek bilinmeyen bir yönü ise kökenidir. İstanbul'da dünyaya gelen ünlü sanatçının babası da İstanbul doğumlu. Annesi ise Ermeni kökenli. CÜNEYT ARKIN'IN BİLİNMEYEN KÖKENLERİ! Türk sinemasının efsanevi ismi Cüneyt Arkın da yalnızca oyunculuğuyla değil, köklü geçmişiyle de dikkat çeke isimlerden. Asıl adı Fahrettin Cüreklibatur olan usta sanatçı, 8 Eylül 1937 tarihinde Eskişehir'in merkezine bağlı Karaçay köyünde dünyaya geldi. Yeşilçam'ın en unutulmaz yıldızlarından biri haline gelen Arkın'ın hikâyesi, tam anlamıyla bir başarı öyküsü. Cüneyt Arkın'ın babası Hacı Yakup Cüreklibatur, Kurtuluş Savaşı'na katılmış, vatanı için mücadele etmiş bir gaziydi. Bu yönüyle Arkın'ın hem sanatta hem de hayatta taşıdığı mücadeleci ruhun köklerinin aileden geldiğini söylemek mümkün. Ailesi ise aslen Nogay Türkleri'ne dayanıyor. Belki de Cüneyt Arkın'ın filmlerindeki o mücadeleci, korkusuz ve adalet peşindeki karakterlerinin ilhamı, genlerinde saklıydı. Bugün milyonlarca hayranı, onu Malkoçoğlu, Battal Gazi ve daha nice kahraman rolleriyle hatırlıyor. Ama az bilinen bu detay, usta ismin nereden gelip nasıl bir miras taşıdığını gösteriyor. Meğer Cüneyt Arkın, Anadolu'nun bağrından kopup gelen bir efsaneymiş! PEKİ KADİR İNANIR'IN NERELİ OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ? Ailesinin en küçük çocuğu olan İnanır, ilkokul ve ortaokul yıllarında sahne yeteneğini çeşitli okul etkinliklerinde sergileyerek dikkat çekti. Henüz genç yaşta İstanbul'un yolunu tutan İnanır, yatılı olarak okuduğu Haydarpaşa Lisesi'ni bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon Bölümü'nden mezun oldu. Kariyerinin ilk adımlarını fotoromanlarla atan İnanır, 1967 yılında Ses dergisinin düzenlediği 'Sinema Artisti Yarışması'nda finale kaldı. 1968'de Saklambaç gazetesinin 'Fotoroman Artisti Yarışması'nı birincilikle tamamladı. Aynı yıl sinemaya da adım atan İnanır, asıl çıkışını ise 1970 yapımı 'Kara Gözlüm' filmiyle yaptı. Filmde Türkan Şoray ile başrolü paylaşan İnanır, sonrasında da birçok yapımda Şoray'la kamera karşısına geçerek Türk sinemasının unutulmaz jönlerinden biri haline geldi. FAKAT BAKIN KADİR İNANIR NERELİYMİŞ! Fatsalı olduğunu duyanlar ise 'O da bizim hemşerimiz miymiş!' demekten kendini alamıyor! ARAP CELAL'İN ASLINDA NERELİ OLDUĞUNU DUYAN ŞAŞIRIYOR! Kemal Sunal'ın 'Sen içme Arap...' repliğiyle akıllara kazınan Arap Celal karakteriyle tanınan usta oyuncu Celal Yonat'ı herkes Arap sanıyordu. Pek çok Yeşilçam filminde rol alan Arap Celal lakaplı Celal Yonat, gerçekten de herkes tarafından Arap sanılıyordu. Peki, Arap Celal aslında nereli? İşte başta Arap Celal olarak tanınan Celal Yonat olmak üzere ünlülerin memleketleri... Celal Yonat - Sivas MERT RAMAZAN DEMİR Van SERENAY SARIKAYA Ankara SILA TÜRKOĞLU İzmir - Bornova KIVANÇ TATLITUĞ Adana HANDE ERÇEL Bandırma ASLI ENVER Kıbrıs EMRE ALTUĞ İstanbul'un Levent semtinde dünyaya gelse de, ailesi Niğde kökenlidir. AYÇA AYŞİN TURAN 31 yaşındaki yıldızın babası Kastamonulu annesi ise Sinoplu. AFRA SARAÇOĞLU Balıkesir- Edremit BERİL POZAM İstanbul BİLAL YİĞİT KOÇAK Samsun MURAT BOZ Ereğli MÜJDE UZMAN İstanbul MEHMET YILMAZ AK Diyarbakır OKTAY KAYNARCA Annesi Nursel Kaynarca İstanbullu, Babası Özkan Kaynarca Malatyalı, babaannesi ise Elazığlıdır. SERTAB ERENER İstanbul FAHRİYE EVCEN Anne tarafından Çerkes kökenli, baba tarafında Kavala göçmeni HANDE ATAİZİ Bursa MİRAY DANER İstanbul GÜLÇİN SANTIRCIOĞLU İzmir ÇAĞLA ŞİKEL İstanbul'da doğdu. Mali müşavir olan babası Karslı bir Azerbaycanlı, ev hanımı olan annesi ise Çerkes kökenleri de bulunan bir Adanalı. BUĞRA GÜLSOY Ankara PINAR DENİZ Adana BURAK ÖZÇİVİT Aslen Gaziantepli olduğu bilinen Burak Özçivit 1984 yılında İstanbul'da doğdu HALUK BİLGİNER İzmir - Seferihisar FERHAT GÖÇER Şanlıurfa - Birecik SEZEN AKSU Denizli - Sarayköy HANDE DOĞANDEMİR Baba tarafından Ankaralı, anne tarafından Çerkes kökenli bir aileye doğmuştur BURCU BİRİCİK Antalya - Elmalı İLAYDA ALİŞAN Anne tarafından Erzincanlı, baba tarafından Trabzonludur AYTAÇ ŞAŞMAZ Aytaç Şaşmaz Manisalı BURCU ESMERSOY İstanbul SAFİYE SOYMAN Bolu - Akpınar KAAN URGANCIOĞLU Tire - İzmir DİREN POLATOĞULLARI Tunceli KEREMCEM Muğla - Milas BEREN SAAT Ankara BERGÜZAR KOREL İstanbul DEMET EVGAR Manisa ARZUM ONAN Ankara SERDAR ORTAÇ Babası Kastamonu'nun Cide ilçesinin İlyasbey köyündendir ve köken olarak Kırım Tatarı'dır. Annesi ise Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Yılankale köyündendir. ARAS BULUT İYNEMLİ İstanbul HANDE SORAL Bursa-İnegöl ÖZGE YAĞIZ İstanbul'da doğan oyuncu, aslen Sivaslı BEYAZIT ÖZTÜRK Bolu NİL KARAİBRAHİMGİL Ankara BURAK TOZKOPARAN Rize MURAT DALKILIÇ İzmir ŞİFANUR GÜL Ankara CAN YAMAN İstanbul TOLGA SARITAŞ İstanbul MİNE TUGAY Konya BURAK YÖRÜK İstanbul EVRİM ALASYA İzmir SALİH BADEMCİ İzmir