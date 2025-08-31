Trend Galeri Trend Magazin Yeşilçam’ın usta ismi Türkan Şoray Kaş tatilinden paylaştı: Beni büyüledi!

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden biri Türkan Şoray, yeni paylaşımıyla magazin gündeminde yer aldı. Türkan Şoray, Kaş tatilinden paylaşımlarda bulundu. İşte ünlü oyuncunun o paylaşımları!

Giriş Tarihi: 31.08.2025 20:22 Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 20:23
Ünlü oyuncu Türkan Şoray, yaz tatilinden yeni paylaşımlarla magazin gündeminde yer aldı.

Türkan Şoray, gittiği Kaş tatilinden paylaşımlarla gündemde yer aldı.

Türkan Şoray paylaşımının altına, "Turistik ilimiz Kaş'ın tarihi dokusu ve tabiat güzelliği beni büyüledi." notunu ekledi.

İşte Türkan Şoray'ın dikkat çeken o pozlar!

Türkan Şoray'ın sanat yolculuğu kadar kökenine dair bilinmeyenler de merak konusu oluyor. Sinemanın en çok film çeken kadın oyuncularından biri olan ve yıllar içinde adından söz ettiren usta sanatçının ailesine dair bilgiler de gündeme geliyor. Şoray'ın kökeninin nereye dayandığını öğrenen hayranları, ünlü isme olan hayranlıklarını bir kez daha dile getiriyor. Zarafetiyle sinema tarihinde efsaneleşen Türkan Şoray'ın geçmişine dair bu detay, adeta hayranlarını şaşırtan bir keşif niteliğinde…

28 Haziran 1945'te İstanbul'un tarihi Eyüpsultan ilçesinde doğan Şoray, memur bir ailenin ilk çocuğu olarak dünyaya geldi.

İŞTE KÖKENLERİ!

Baba tarafından Kabartay Çerkez soyundan gelen usta oyuncunun anne tarafı ise Selanik göçmeni.

Bu zengin kökenler, Şoray'ın sanatına ve duruşuna da yansıyor. Nazan ve Figen adında iki kız kardeşi bulunan Türkan Şoray, babasının vefatının ardından ailesine büyük destek verdi. Yeşilçam'ın "Sultan"ı olarak anılan Şoray, tam 222 filmde rol alarak dünyanın en çok film çeviren kadın oyuncusu unvanını taşıyor.

Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası olarak sinema tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Türk sanat müziğinin kadife sesi ve Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızı Emel Sayın, yıllardır sahnelerin ve sinemanın en özel isimlerinden biri olarak hafızalara kazındı.

Sanatçının kökeni ise duyanları şaşırtıyor. Her ne kadar 20 Kasım 1945'te Sivas Şarkışla'da dünyaya gelse de, Emel Sayın'ın asıl kökeni Selanik'e dayanıyor.

1926 yılında Türkiye'ye göç eden muhacir ailesi, daha sonra Lüleburgaz Celaliye'ye yerleşmişti. Babasının Toprak Mahsulleri Ofisi'nde görev yapması nedeniyle Sivas'ta doğan Sayın, ailenin dört kızından en büyüğü olarak hayat yolculuğuna başladı.

Müziğe olan ilgisi küçük yaşlarda ortaya çıkan sanatçı, 13 yaşında Arif Sami Toker'den dersler alarak ilk adımlarını attı. Ardından Münir Nurettin Selçuk ve Alis Rosenthal gibi değerli hocalardan eğitim görerek sanat hayatını şekillendirdi.

Henüz 17 yaşında sahneye çıkan Sayın, kısa sürede "Ses Kraliçesi" unvanını kazanarak Türkiye'nin gönlünde taht kurdu.

Bugün Türk Sanat Müziği'nin yaşayan efsanesi olan Emel Sayın, hem sesi hem de beyaz perdedeki unutulmaz filmleriyle kültürel mirasımızın en değerli sanatçılarından biri olmaya devam ediyor.

TÜM TÜRKİYE'NİN HAFİZE ANA'SI ADİLE NAŞİT'İN NERELİ OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ?
17 Haziran 1930'da doğan usta oyuncu, sanatla iç içe bir ailede büyüdü. Babası ünlü tiyatrocu Naşit Özcan, annesi ise tiyatro sanatçısı Amelya Hanım'dı.
Küçük yaşta sahneye adım atan Adile Naşit, tiyatrodan televizyona, sinemadan çocuk programlarına kadar uzanan geniş bir kariyerin altına imza attı.

Hababam Sınıfı'ndaki "Hafize Ana" rolüyle hafızalara kazınan sanatçı, "Neşeli Günler", "Tosun Paşa" ve "Süt Kardeşler" gibi filmlerde de unutulmaz performanslar sergiledi. Sadece oyunculuğuyla değil, "Uykudan Önce" programında çocuklara anlattığı masallarla da nesillerin sevgilisi oldu.

Adile Naşit, 11 Aralık 1987'de aramızdan ayrılsa da, hala milyonların hafızasında ve kalbinde yaşamaya devam ediyor.

Adile Naşit'in pek bilinmeyen bir yönü ise kökenidir. İstanbul'da dünyaya gelen ünlü sanatçının babası da İstanbul doğumlu. Annesi ise Ermeni kökenli.

CÜNEYT ARKIN'IN BİLİNMEYEN KÖKENLERİ!

Türk sinemasının efsanevi ismi Cüneyt Arkın da yalnızca oyunculuğuyla değil, köklü geçmişiyle de dikkat çeke isimlerden. Asıl adı Fahrettin Cüreklibatur olan usta sanatçı, 8 Eylül 1937 tarihinde Eskişehir'in merkezine bağlı Karaçay köyünde dünyaya geldi. Yeşilçam'ın en unutulmaz yıldızlarından biri haline gelen Arkın'ın hikâyesi, tam anlamıyla bir başarı öyküsü.

Cüneyt Arkın'ın babası Hacı Yakup Cüreklibatur, Kurtuluş Savaşı'na katılmış, vatanı için mücadele etmiş bir gaziydi. Bu yönüyle Arkın'ın hem sanatta hem de hayatta taşıdığı mücadeleci ruhun köklerinin aileden geldiğini söylemek mümkün.

Ailesi ise aslen Nogay Türkleri'ne dayanıyor. Belki de Cüneyt Arkın'ın filmlerindeki o mücadeleci, korkusuz ve adalet peşindeki karakterlerinin ilhamı, genlerinde saklıydı.

Bugün milyonlarca hayranı, onu Malkoçoğlu, Battal Gazi ve daha nice kahraman rolleriyle hatırlıyor. Ama az bilinen bu detay, usta ismin nereden gelip nasıl bir miras taşıdığını gösteriyor.

Meğer Cüneyt Arkın, Anadolu'nun bağrından kopup gelen bir efsaneymiş!