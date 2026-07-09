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Yeşilçam’ın usta ismi Türkan Şoray kızıyla tatilin tadını çıkartıyor! İşte tatilden yepyeni pozlar!
Yeşilçam’ın usta ismi Türkan Şoray kızıyla tatilin tadını çıkartıyor! İşte tatilden yepyeni pozlar!
Usta oyuncu Türkan Şoray, geçtiğimiz günlerde kızı Yağmur Ünal'la yaptığı nostaljik paylaşımla adından söz ettirmişti. Türkan Şoray, bugün yine kızı Yağmur Ünal'la bir paylaşım yaptı. İşte o ilgi çeken tatil pozu!
Giriş Tarihi: 09.07.2026 18:34
Güncelleme Tarihi: 09.07.2026 18:37